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Кулинарные шоу, танцы и сапбординг: в Москве началась "Рыбная неделя" - РИА Новости, 28.05.2022
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Туризм
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Кулинарные шоу, танцы и сапбординг: в Москве началась "Рыбная неделя"
Кулинарные шоу, танцы и сапбординг: в Москве началась "Рыбная неделя" - РИА Новости, 28.05.2022
Кулинарные шоу, танцы и сапбординг: в Москве началась "Рыбная неделя"
Соте из сладкого перца с креветками, зеленый салат с грейпфрутом и тунцом, вареники с фаршем из трески — все это можно не только попробовать, но и приготовить... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T07:45
2022-05-28T07:45
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гастрономия
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Соте из сладкого перца с креветками, зеленый салат с грейпфрутом и тунцом, вареники с фаршем из трески — все это можно не только попробовать, но и приготовить своими руками на гастрономическом фестивале "Рыбная неделя", который стартовал в Москве.
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фото, фото, гастрономия, дети, еда, рестораны, туризм, куда сходить , отдых, москва, живопись
07:45 28.05.2022
 
Кулинарные шоу, танцы и сапбординг: в Москве началась "Рыбная неделя"

В Москве началась "Рыбная неделя" с дегустациями, мастер-классами и ярмарками

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Соте из сладкого перца с креветками, зеленый салат с грейпфрутом и тунцом, вареники с фаршем из трески — все это можно не только попробовать, но и приготовить своими руками на гастрономическом фестивале "Рыбная неделя", который стартовал в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Уже в день открытия, в пятницу, стало ясно, что начинается масштабный кулинарный праздник. Тверская площадь превратилась в настоящее морское царство с красивыми декорациями и зонами для тематических мероприятий.

Первые уже состоялись: детям по душе пришлись занятия по Азбуке Морзе в Морской академии, взрослым —кулинарное шоу, на котором шеф-повар показал, как готовить барабульку с гарниром у себя дома.

Посетители фестиваля Рыбная неделя на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
1 из 9

Уже в день открытия, в пятницу, стало ясно, что начинается масштабный кулинарный праздник. Тверская площадь превратилась в настоящее морское царство с красивыми декорациями и зонами для тематических мероприятий.

Первые уже состоялись: детям по душе пришлись занятия по Азбуке Морзе в Морской академии, взрослым —кулинарное шоу, на котором шеф-повар показал, как готовить барабульку с гарниром у себя дома.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

А чтобы всем желающим было проще найти ингредиенты для домашних экспериментов, на переходе от Манежной к Площади Революции открыли Рыбный рынок. Камчатский краб, черноморские мидии, каспийская сельдь, магаданские креветки, барабулька и кефаль — чего только нет на его прилавках!

Открытие фестиваля Рыбная неделя в Москве
2 из 9

А чтобы всем желающим было проще найти ингредиенты для домашних экспериментов, на переходе от Манежной к Площади Революции открыли Рыбный рынок. Камчатский краб, черноморские мидии, каспийская сельдь, магаданские креветки, барабулька и кефаль — чего только нет на его прилавках!

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Афиша оставшихся шести фестивальных дней — еще разнообразнее и насыщеннее: гастроточки с образовательной и развлекательной программой откроются сразу на 23 площадках по всему городу.

Посетители фестиваля Рыбная неделя на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
3 из 9

Афиша оставшихся шести фестивальных дней — еще разнообразнее и насыщеннее: гастроточки с образовательной и развлекательной программой откроются сразу на 23 площадках по всему городу.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На Тверской, например, гостей научат вязать морские узлы и создавать из них украшения для одежды, на Профсоюзной, Митинской и Городецкой улицах пройдут танцевальные мастер-классы, а на Манежной площади покажут, как готовить необычные блюда из рыбы и морепродуктов.

Креветки во время фестиваля Рыбная неделя на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
4 из 9

На Тверской, например, гостей научат вязать морские узлы и создавать из них украшения для одежды, на Профсоюзной, Митинской и Городецкой улицах пройдут танцевальные мастер-классы, а на Манежной площади покажут, как готовить необычные блюда из рыбы и морепродуктов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кстати, на кулинарных занятиях (а их запланировано почти 400!) ждут не только взрослых, но и совсем юных гостей. Им расскажут, как лепить из марципана морских обитателей и раскрашивать пряничных рыбок.

Торговля во время фестиваля Рыбная неделя на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
5 из 9

Кстати, на кулинарных занятиях (а их запланировано почти 400!) ждут не только взрослых, но и совсем юных гостей. Им расскажут, как лепить из марципана морских обитателей и раскрашивать пряничных рыбок.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В программу также войдут лекции от опытных рыбаков, мастер-классы по оригами и живописи, выступления музыкальных коллективов и, конечно же, ярмарки с продукцией от производителей из Астрахани, Якутии, Мурманска, с Дальнего Востока и Черноморского побережья.

Юный посетитель фестиваля Рыбная неделя на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
6 из 9

В программу также войдут лекции от опытных рыбаков, мастер-классы по оригами и живописи, выступления музыкальных коллективов и, конечно же, ярмарки с продукцией от производителей из Астрахани, Якутии, Мурманска, с Дальнего Востока и Черноморского побережья.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Площадки будут работать с 11 до 21 в будни и с 10 до 22 в выходные. Расписание мероприятий можно посмотреть на сайте "Московских сезонов".

Посетители фестиваля Рыбная неделя на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
7 из 9

Площадки будут работать с 11 до 21 в будни и с 10 до 22 в выходные. Расписание мероприятий можно посмотреть на сайте "Московских сезонов".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Для тех, кто хочет просто дегустировать, не тратя время на готовку, есть выход: в течение всего фестиваля (он продлится до 5 июня) можно заказать специалитеты в более чем 500 столичных ресторанах. В меню — копченые на льду креветки, кета с зеленым маслом, палтус-дог и многое другое. Наверняка один из них — рядом с вашим домом.

Посетители фестиваля Рыбная неделя на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
8 из 9

Для тех, кто хочет просто дегустировать, не тратя время на готовку, есть выход: в течение всего фестиваля (он продлится до 5 июня) можно заказать специалитеты в более чем 500 столичных ресторанах. В меню — копченые на льду креветки, кета с зеленым маслом, палтус-дог и многое другое. Наверняка один из них — рядом с вашим домом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Приятным бонусом для любителей активного образа жизни (и всех, кто боится набрать лишние килограммы на таких гастрофестивалях) станет спортивная программа. Можно принять участие в заплыве на стилизованных каноэ "Дракон" на Гольяновском пруду или покататься на сапбордах.

Ожидается, что на воду в Большом Строгинском затоне одновременно спустятся около 300 серферов! Количество мест ограничено, поэтому чем быстрее зарегистрируетесь, тем больше шансов попасть на одно из самых ярких и запоминающихся событий фестиваля.

Посетитель фестиваля Рыбная неделя фотографирует рыбу на открывшемся рыбном рынке между Манежной площадью и площадью Революции в Москве
9 из 9

Приятным бонусом для любителей активного образа жизни (и всех, кто боится набрать лишние килограммы на таких гастрофестивалях) станет спортивная программа. Можно принять участие в заплыве на стилизованных каноэ "Дракон" на Гольяновском пруду или покататься на сапбордах.

Ожидается, что на воду в Большом Строгинском затоне одновременно спустятся около 300 серферов! Количество мест ограничено, поэтому чем быстрее зарегистрируетесь, тем больше шансов попасть на одно из самых ярких и запоминающихся событий фестиваля.

© РИА Новости / Максим Блинов
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