Кулинарные шоу, танцы и сапбординг: в Москве началась "Рыбная неделя"

Уже в день открытия, в пятницу, стало ясно, что начинается масштабный кулинарный праздник. Тверская площадь превратилась в настоящее морское царство с красивыми декорациями и зонами для тематических мероприятий.

Первые уже состоялись: детям по душе пришлись занятия по Азбуке Морзе в Морской академии, взрослым —кулинарное шоу, на котором шеф-повар показал, как готовить барабульку с гарниром у себя дома.