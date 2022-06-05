https://ria.ru/20220605/erdogan-1793294286.html

Эрдоган заявил о панике в Европе из-за конфликта на Украине

Эрдоган заявил о панике в Европе из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 05.06.2022

Эрдоган заявил о панике в Европе из-за конфликта на Украине

РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T16:38

2022-06-05T16:38

2022-06-05T19:15

в мире

украина

нато

европа

реджеп тайип эрдоган

россия

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Европе наблюдается паника из-за ситуации на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.Турецкий лидер также констатировал разрушение системы, созданной для обеспечения безопасности и благополучия на Западе.Потоки украинских беженцев направились в страны Евросоюза после начала 24 февраля спецоперации России по освобождению Донбасса. В марте глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что прибывающим не нужно проходить процедуру предоставления убежища. Они получают немедленную защиту в ЕС на срок до трех лет, а также быстрый доступ к медицинской страховке и рынку труда. Тем не менее такое гостеприимство встречает критику со стороны европейцев, некоторые из них обвинили свои власти в расизме.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html

https://ria.ru/20220428/bezhentsy-1785792758.html

украина

европа

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, нато, европа, реджеп тайип эрдоган, россия