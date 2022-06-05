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Эрдоган заявил о панике в Европе из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 05.06.2022
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Эрдоган заявил о панике в Европе из-за конфликта на Украине
Эрдоган заявил о панике в Европе из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 05.06.2022
Эрдоган заявил о панике в Европе из-за конфликта на Украине
РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T16:38
2022-06-05T19:15
в мире
украина
нато
европа
реджеп тайип эрдоган
россия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Европе наблюдается паника из-за ситуации на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.Турецкий лидер также констатировал разрушение системы, созданной для обеспечения безопасности и благополучия на Западе.Потоки украинских беженцев направились в страны Евросоюза после начала 24 февраля спецоперации России по освобождению Донбасса. В марте глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что прибывающим не нужно проходить процедуру предоставления убежища. Они получают немедленную защиту в ЕС на срок до трех лет, а также быстрый доступ к медицинской страховке и рынку труда. Тем не менее такое гостеприимство встречает критику со стороны европейцев, некоторые из них обвинили свои власти в расизме.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html
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в мире, украина, нато, европа, реджеп тайип эрдоган, россия
16:38 05.06.2022 (обновлено: 19:15 05.06.2022)
 
Эрдоган заявил о панике в Европе из-за конфликта на Украине

Президент Турции Эрдоган заявил о панике в Европе из-за спецоперации России на Украине

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Европе наблюдается паника из-за ситуации на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.
"В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе", — отметил он.
Турецкий лидер также констатировал разрушение системы, созданной для обеспечения безопасности и благополучия на Западе.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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