https://ria.ru/20220605/ekologiya-1792899220.html

День эколога России

День эколога России - РИА Новости, 05.06.2022

День эколога России

Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. Он был учрежден указом президента РФ... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T04:01

2022-06-05T04:01

2022-06-05T04:01

справки

день эколога россии

россия

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Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. Он был учрежден указом президента РФ 21 июля 2007 года. Впервые День эколога в России прошел в 2008 году. Улучшение экологической ситуации, эффективное и рациональное использование богатейших природных ресурсов, которыми обладает Россия, является государственным приоритетом страны, от этого зависит здоровье целых поколений. Право граждан России на благоприятную окружающую среду закреплено в 42 статье Конституции РФ. В рамках борьбы по восстановлению экологии в РФ был принят целый ряд важнейших государственных и федеральных целевых программ.30 апреля 2012 года были утверждены "Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года". 15 апреля 2014 года правительство РФ утвердило Государственную программу "Охрана окружающей среды". Срок ее реализации – до 2024 года. 20 апреля 2017 года президент РФ утвердил Стратегию экологической безопасности России до 2025 года. 2017 год был объявлен в России Годом экологии. В рамках него были восстановлены леса на площади 760 тысяч гектар, в 51 регионе принята новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, созданы новые заповедники и национальные парки. Были ликвидированы многие стихийные свалки, разработаны масштабные проекты реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, построены новые очистные сооружения и т.д. В 2018 году были внесены поправки в ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты РФ. Теперь посещать особо охраняемые природные территории можно по установленным для таких зон правилам особой охраны. В частности, плата за их посещение не взимается с людей, проживающих на них, в том числе с представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – тех, кто живут здесь исторически. Всего в России 13 тысяч особо охраняемых природных территорий. Это 12% всей территории страны. В декабре 2018 года был принят многолетний национальный проект "Экология". Он включает 11 федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II класса опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма", "Сохранение лесов", "Внедрение наилучших доступных технологий". В 2020 году были приняты поправки к Конституции РФ, статья 114 которой обязывает правительство страны осуществлять меры по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, создавать условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры, а также осуществлять меры по сохранение уникального природного и биологического многообразия России. В марте 2021 года президентом РФ был подписан федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды". Документ обязывает власти раскрывать информацию о состоянии окружающей среды. Установлено, что экологическая информация является общедоступной, к ней не может быть ограничен доступ, за исключением информации, отнесенной законодательством к госайне.В июне 2021 года был принят закон об ограничении выбросов парниковых газов. Он предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов. Речь идет о введении обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти. Документ вводит понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов". 1 марта 2022 года в России вступили в силу новые правила по обращению с отходами I и II классов (ртуть- и свинец-содержащие отходы, органические горючие отходы и пр.). Теперь отходообразователи, не имеющие своих мощностей по обращению с такими отходами, обязаны передавать их федеральному оператору, который обеспечит их обезвреживание, утилизацию, безопасное размещение. По традиции мероприятия Дня эколога направлены на привлечение внимания общественности к проблемам экологии. В этот день на особо охраняемых территориях проходят экскурсии, мероприятия по уборке территорий, просветительские программы, дни открытых дверей, показываются фильмы о заповедниках и национальных парках.Также проводятся конкурсы, мастер-классы и интерактивные занятия.В 2021 году в рамках Дня эколога прошел всероссийский онлайн-квиз "ЭкоЛОГИКА". В нем приняли участие школьники, которые отвечали на вопросы по экологии. Также прошел научный экологический стендап в формате ScienceSlam. Участники записывали видеовыступления, в которых за минуту должны были изложить тезисы своих исследований по экологии. Кроме того, в регионах прошел флешмоб под песню "Юные экологи России". А совместно с экоцентром "Заповедники" для школьников прошел конкурс "Дикая зарядка". Участники проводили зарядку на природе, в которой могли представить движения животных этого региона. В 2022 году в Москве День эколога проходит онлайн и офлайн. С 26 мая по 5 июня запланировано около 200 мероприятий, половина из них проходят в экоцентрах и на природных территориях. Будут запущены новые эколого-просветительские проекты: экокомиксы "МемПрирода" и онлайн-тест "В мире дикой природы", подведут итоги пяти конкурсов. Среди них конкурс рисунков "Водный мир Москвы в сказочном сюрреализме", конкурс проектных работ "Юные экологи Москвы", конкурс творческих агитбригад "Весенним палам – нет!" и др. Вчесть 15-й годовщины Дня эколога запланировано 15 эколого-просветительских мероприятий, а 26 мая стартовал ЭКОмарафон "Пятнашки". В его рамках 4 июня прошел экологический фестиваль "День эколога" в парке "Битцевский лес", а 5 июня состоится забег по Алешкинскому лесу.5 июня во всем мире отмечается Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) – ежегодный экологический праздник, проводимый под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день эколога россии, россия