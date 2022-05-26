https://ria.ru/20220526/meropriyatiya-1790856130.html
Около 200 мероприятий планируют провести в Москве в рамках Дня эколога
Около 200 мероприятий планируют провести в Москве в рамках Дня эколога - РИА Новости, 26.05.2022
Около 200 мероприятий планируют провести в Москве в рамках Дня эколога
Порядка 200 мероприятий запланировано провести в Москве с 26 мая по 5 июня в рамках празднования Дня эколога, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:59
2022-05-26T14:59
2022-05-26T14:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
день эколога россии
городское хозяйство москвы
москва
общество
антон кульбачевский
мосприрода
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Порядка 200 мероприятий запланировано провести в Москве с 26 мая по 5 июня в рамках празднования Дня эколога, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."5 июня отмечается День эколога – профессиональный праздник специалистов, которые занимаются охраной природы, общественной деятельностью, направленной на защиту окружающей среды. В этом году День эколога пройдет в двух форматах – онлайн и офлайн. С 26 мая по 5 июня запланировано провести порядка 200 мероприятий, половина из них пройдут в экоцентрах и на природных территориях Москвы. Это различные мастер-классы, квесты, лекции, выставки, акции, игротеки, экскурсии, викторины, тематические занятия", - заявил Кульбачевский.В пресс-службе департамента рассказали, что жителей столицы ждут викторины, экскурсии, экозабеги, мастер-классы, игры и другие бесплатные экологические занятия. Будут запущены новые эколого-просветительские проекты: экокомиксы "МемПрирода" и онлайн-тест "В мире дикой природы". Также подведут итоги 5 конкурсов: конкурса рисунков "Водный мир Москвы в сказочном сюрреализме", конкурса рисунков на асфальте "Мой дом – моя планета", конкурса поделок из природных материалов и/или вторсырья "Нежный цветок", конкурса проектных работ "Юные экологи Москвы" и конкурса творческих агитбригад "Весенним палам – нет!".В департаменте отметили, что в честь 15-й годовщины Дня эколога запланировано провести 15 крупных эколого-просветительских мероприятий при участии друзей-партнеров, в связи с чем 26 мая в 15.00 стартует ЭКОмарафон "Пятнашки". Он начнется с круглого стола "Образовательная экоурбанистика: образование для городов" в экоцентре "Воробьевы горы".Среди мероприятий, которые проведут в рамках "ЭКОмарафона", отмечаются экологический фестиваль "День эколога" в природно-историческом парке "Битцевский лес" 4 июня в 11.00 и забег по Алешкинскому лесу 5 июня в 11.00.
https://ria.ru/20220523/moskva-1790220476.html
https://ria.ru/20220405/zhaloby-1781943477.html
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день эколога россии, городское хозяйство москвы, москва, общество, антон кульбачевский, мосприрода
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Порядка 200 мероприятий запланировано провести в Москве с 26 мая по 5 июня в рамках празднования Дня эколога, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"5 июня отмечается День эколога – профессиональный праздник специалистов, которые занимаются охраной природы, общественной деятельностью, направленной на защиту окружающей среды. В этом году День эколога пройдет в двух форматах – онлайн и офлайн. С 26 мая по 5 июня запланировано провести порядка 200 мероприятий, половина из них пройдут в экоцентрах и на природных территориях Москвы
. Это различные мастер-классы, квесты, лекции, выставки, акции, игротеки, экскурсии, викторины, тематические занятия", - заявил Кульбачевский.
В пресс-службе департамента рассказали, что жителей столицы ждут викторины, экскурсии, экозабеги, мастер-классы, игры и другие бесплатные экологические занятия. Будут запущены новые эколого-просветительские проекты: экокомиксы "МемПрирода" и онлайн-тест "В мире дикой природы". Также подведут итоги 5 конкурсов: конкурса рисунков "Водный мир Москвы в сказочном сюрреализме", конкурса рисунков на асфальте "Мой дом – моя планета", конкурса поделок из природных материалов и/или вторсырья "Нежный цветок", конкурса проектных работ "Юные экологи Москвы" и конкурса творческих агитбригад "Весенним палам – нет!".
В департаменте отметили, что в честь 15-й годовщины Дня эколога запланировано провести 15 крупных эколого-просветительских мероприятий при участии друзей-партнеров, в связи с чем 26 мая в 15.00 стартует ЭКОмарафон "Пятнашки". Он начнется с круглого стола "Образовательная экоурбанистика: образование для городов" в экоцентре "Воробьевы горы".
Среди мероприятий, которые проведут в рамках "ЭКОмарафона", отмечаются экологический фестиваль "День эколога" в природно-историческом парке "Битцевский лес" 4 июня в 11.00 и забег по Алешкинскому лесу 5 июня в 11.00.