Путин утвердил стратегию экологической безопасности России до 2025 года

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию экологической безопасности России до 2025 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую Стратегию экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года", — говорится в документе.