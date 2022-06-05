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В ДНР за сутки погибли четверо военнослужащих, 19 получили ранения - РИА Новости, 05.06.2022
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В ДНР за сутки погибли четверо военнослужащих, 19 получили ранения
В ДНР за сутки погибли четверо военнослужащих, 19 получили ранения - РИА Новости, 05.06.2022
В ДНР за сутки погибли четверо военнослужащих, 19 получили ранения
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за минувшие сутки погибли четыре военнослужащих ДНР, 19 получили ранения. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T19:09
2022-06-05T19:22
украина
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
россия
владимир путин
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за минувшие сутки погибли четыре военнослужащих ДНР, 19 получили ранения."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 19 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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украина, в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, владимир путин
19:09 05.06.2022 (обновлено: 19:22 05.06.2022)
 
В ДНР за сутки погибли четверо военнослужащих, 19 получили ранения

В ДНР за сутки погибли четверо военнослужащих, 19 получили ранения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за минувшие сутки погибли четыре военнослужащих ДНР, 19 получили ранения.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 19 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Последствия обстрелов в центре Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

Поврежденный в результате обстрела ВСУ жилого сектора автомобиль в Калининском районе Донецка
1 из 10

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

Женщина показывает отверстие в стене после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
2 из 10

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
3 из 10

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
4 из 10

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

Мужчина осматривает воронку от 155-мм снаряда после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
5 из 10

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

Сотрудник МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
6 из 10

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

Женщина убирает осколки стекол на лестнице в подъезде жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
7 из 10

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
8 из 10

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

Мужчина в комнате жилого дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
9 из 10

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

Последствия обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
10 из 10

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 10

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 10

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 10

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 10

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 10

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 10

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 10

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 10

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
10 из 10

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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