https://ria.ru/20220605/dnr-1793316194.html

В ДНР за сутки погибли четверо военнослужащих, 19 получили ранения

В ДНР за сутки погибли четверо военнослужащих, 19 получили ранения - РИА Новости, 05.06.2022

В ДНР за сутки погибли четверо военнослужащих, 19 получили ранения

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за минувшие сутки погибли четыре военнослужащих ДНР, 19 получили ранения. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T19:09

2022-06-05T19:09

2022-06-05T19:22

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за минувшие сутки погибли четыре военнослужащих ДНР, 19 получили ранения."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 19 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792212551.html

украина

донецкая народная республика

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украина, в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, владимир путин