https://ria.ru/20220530/donetsk-1791707453.html

Последствия обстрелов в центре Донецка

Последствия обстрелов в центре Донецка - РИА Новости, 30.05.2022

Последствия обстрелов в центре Донецка

ВСУ 30 мая нанесли удары по центральной части Донецка, в том числе по двум школам и гимназии. Последствия обстрелов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:37

2022-05-30T14:37

2022-05-30T16:21

фото

специальная военная операция на украине

днр

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ВСУ 30 мая нанесли удары по центральной части Донецка, в том числе по двум школам и гимназии. Последствия обстрелов — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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