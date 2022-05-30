Последствия обстрелов в центре Донецка
При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.
При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.
В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.
В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.
Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.
Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.
На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.
На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.
Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.
Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.
Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.
Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.
Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.
Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.
Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.
Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.
Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.
Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.