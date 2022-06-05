https://ria.ru/20220605/dagestan-1793312196.html

Дагестан поставит две тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию

Дагестан поставит две тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию - РИА Новости, 05.06.2022

Дагестан поставит две тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию

Дагестанское предприятие поставит в 2022 году более 2 тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T18:43

2022-06-05T18:43

2022-06-05T18:43

экономика

китай

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 5 июн — РИА Новости. Дагестанское предприятие поставит в 2022 году более 2 тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию, сообщает пресс-служба регионального правительства."Шерстемоечное предприятие СПоК "Маяк" М-1" на этот год планирует обрабатывать до 3 тысяч тонн шерсти. Из них 2 тысячи тонн отправятся в Китай и 500 тонн — в Белоруссию", — говорится в сообщении.По информации властей, 25% всей шерсти в России производит Дагестан.

https://ria.ru/20220605/kavkaz-1792905721.html

китай

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экономика, китай, россия, республика дагестан