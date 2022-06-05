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Дагестан поставит две тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию - РИА Новости, 05.06.2022
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Дагестан поставит две тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию
Дагестан поставит две тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию - РИА Новости, 05.06.2022
Дагестан поставит две тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию
Дагестанское предприятие поставит в 2022 году более 2 тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T18:43
2022-06-05T18:43
экономика
китай
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 июн — РИА Новости. Дагестанское предприятие поставит в 2022 году более 2 тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию, сообщает пресс-служба регионального правительства."Шерстемоечное предприятие СПоК "Маяк" М-1" на этот год планирует обрабатывать до 3 тысяч тонн шерсти. Из них 2 тысячи тонн отправятся в Китай и 500 тонн — в Белоруссию", — говорится в сообщении.По информации властей, 25% всей шерсти в России производит Дагестан.
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экономика, китай, россия, республика дагестан
18:43 05.06.2022
 
Дагестан поставит две тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию

Дагестанское предприятие СПоК "Маяк" поставит две тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию

© Фото : Министерство сельского хозяйства Ставропольского края Овечья шерсть
Овечья шерсть - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Фото : Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
Овечья шерсть. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 июн — РИА Новости. Дагестанское предприятие поставит в 2022 году более 2 тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Шерстемоечное предприятие СПоК "Маяк" М-1" на этот год планирует обрабатывать до 3 тысяч тонн шерсти. Из них 2 тысячи тонн отправятся в Китай и 500 тонн — в Белоруссию", — говорится в сообщении.
По информации властей, 25% всей шерсти в России производит Дагестан.
Дагестанские горы - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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