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Дагестан поставит две тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию
Дагестан поставит две тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию - РИА Новости, 05.06.2022
Дагестан поставит две тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию
Дагестанское предприятие поставит в 2022 году более 2 тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T18:43
2022-06-05T18:43
2022-06-05T18:43
экономика
китай
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МАХАЧКАЛА, 5 июн — РИА Новости. Дагестанское предприятие поставит в 2022 году более 2 тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию, сообщает пресс-служба регионального правительства."Шерстемоечное предприятие СПоК "Маяк" М-1" на этот год планирует обрабатывать до 3 тысяч тонн шерсти. Из них 2 тысячи тонн отправятся в Китай и 500 тонн — в Белоруссию", — говорится в сообщении.По информации властей, 25% всей шерсти в России производит Дагестан.
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экономика, китай, россия, республика дагестан
Дагестан поставит две тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию
Дагестанское предприятие СПоК "Маяк" поставит две тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию