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Байден "поедет на поклон" в Эр-Рияд ради санкций против России, пишет FA
Байден "поедет на поклон" в Эр-Рияд ради санкций против России, пишет FA - РИА Новости, 05.06.2022
Байден "поедет на поклон" в Эр-Рияд ради санкций против России, пишет FA
Президенту США Джо Байдену во время предполагаемого визита в Саудовскую Аравию не удастся убедить страну увеличить добычу нефти и ввести санкции против России,... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T01:50
2022-06-05T01:50
2022-06-05T01:50
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену во время предполагаемого визита в Саудовскую Аравию не удастся убедить страну увеличить добычу нефти и ввести санкции против России, пишет в статье для журнала Foreign Affairs обозреватель Далия Дасса Кэй.По ее мнению, решение американского лидера "поехать на поклон" к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду станет ошибкой, поскольку он уедет с пустыми руками.Автору публикации считает, что Эр-Рияд не станет рвать отношения с Россией ради увеличения добычи нефти и прежде всего будет учитывать собственные интересы, чтобы избежать снижения мирового спроса на ресурс."Некоторые считают, что Байден должен попытаться перетянуть саудитов на сторону США и отдалить их от Китая и России. Но едва ли стоит ожидать, что визиты американских высших должностных лиц или многомиллиардные продажи оружия помогут вбить клин в отношения Эр-Рияда с Китаем и Россией, учитывая их активное развитие в последние годы", — говорится в статье FA.Далия Дасса Кэй прогнозирует, что лидеры стран Ближнего Востока останутся непоколебимыми в решении не вводить ограничительные меры в отношении Москвы из-за спецоперации на Украине.Накануне Байден допустил, что в скором времени он нанесет визит в Саудовскую Аравию, однако, по его словам, окончательные планы еще не сформированы.
https://ria.ru/20220602/neft-1792521201.html
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в мире, цены на нефть, россия, эр-рияд (город), сша, саудовская аравия, экономика, украина, ближний восток, китай, санкции в отношении россии, джо байден
Байден "поедет на поклон" в Эр-Рияд ради санкций против России, пишет FA
FA: Байден получит отказ на требование к Эр-Рияду по добыче нефти и санкциям против России