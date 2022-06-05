https://ria.ru/20220605/bayden-1793211134.html

Байден "поедет на поклон" в Эр-Рияд ради санкций против России, пишет FA

Байден "поедет на поклон" в Эр-Рияд ради санкций против России, пишет FA - РИА Новости, 05.06.2022

Байден "поедет на поклон" в Эр-Рияд ради санкций против России, пишет FA

Президенту США Джо Байдену во время предполагаемого визита в Саудовскую Аравию не удастся убедить страну увеличить добычу нефти и ввести санкции против России,... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T01:50

2022-06-05T01:50

2022-06-05T01:50

в мире

цены на нефть

россия

эр-рияд (город)

сша

саудовская аравия

экономика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768689702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16f7935858b2707ed643968c2de296a.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену во время предполагаемого визита в Саудовскую Аравию не удастся убедить страну увеличить добычу нефти и ввести санкции против России, пишет в статье для журнала Foreign Affairs обозреватель Далия Дасса Кэй.По ее мнению, решение американского лидера "поехать на поклон" к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду станет ошибкой, поскольку он уедет с пустыми руками.Автору публикации считает, что Эр-Рияд не станет рвать отношения с Россией ради увеличения добычи нефти и прежде всего будет учитывать собственные интересы, чтобы избежать снижения мирового спроса на ресурс."Некоторые считают, что Байден должен попытаться перетянуть саудитов на сторону США и отдалить их от Китая и России. Но едва ли стоит ожидать, что визиты американских высших должностных лиц или многомиллиардные продажи оружия помогут вбить клин в отношения Эр-Рияда с Китаем и Россией, учитывая их активное развитие в последние годы", — говорится в статье FA.Далия Дасса Кэй прогнозирует, что лидеры стран Ближнего Востока останутся непоколебимыми в решении не вводить ограничительные меры в отношении Москвы из-за спецоперации на Украине.Накануне Байден допустил, что в скором времени он нанесет визит в Саудовскую Аравию, однако, по его словам, окончательные планы еще не сформированы.

https://ria.ru/20220602/neft-1792521201.html

https://ria.ru/20220601/neft-1792490835.html

россия

эр-рияд (город)

сша

саудовская аравия

украина

ближний восток

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, россия, эр-рияд (город), сша, саудовская аравия, экономика, украина, ближний восток, китай, санкции в отношении россии, джо байден