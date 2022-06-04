https://ria.ru/20220604/bayden-1793181418.html

Визит Байдена на Ближний Восток перенесли на июль из-за плотного графика

Визит Байдена на Ближний Восток перенесли на июль из-за плотного графика - РИА Новости, 04.06.2022

Визит Байдена на Ближний Восток перенесли на июль из-за плотного графика

Визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток, изначально запланированный на конец текущего месяца, перенесен на июль из-за проблем с расписанием главы... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T19:02

2022-06-04T19:02

2022-06-04T19:08

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сша

ближний восток

саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток, изначально запланированный на конец текущего месяца, перенесен на июль из-за проблем с расписанием главы государства, сообщает в субботу портал Axios со ссылкой на американских и израильских должностных лиц.По его информации, в пятницу вечером представители Белого дома проинформировали своих израильских коллег, что первый визит Байдена в регион будет перенесен на следующий месяц из-за плотного графика главы государства. При этом в администрации США подчеркнули, что это решение никак не связано с происходящими во внутриполитической среде Израиля событиями.Ожидалось, что визит Байдена на Ближний Восток будет включать проведение саммита с участием лидеров девяти арабских государств. Помимо этого президент США также планирует посетить Израиль и Палестину.Накануне американский лидер допустил, что в скором времени он нанесет визит в Саудовскую Аравию, однако подчеркнул, что окончательные планы еще не сформированы. При этом в четверг газета New York Times писала, что Байден принял решение посетить ближневосточное королевство в июне и встретиться с его наследным принцем для восстановления прежнего уровня контактов между двумя странами.Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене.Долгожданный визит 46-го президента США в Саудовскую Аравию американские СМИ охарактеризовали как "победу реальной политики над моральными соображениями", учитывая, что в прошлом Байден обещал превратить ближневосточное королевство в "страну-изгоя".

https://ria.ru/20220604/bayden-1793084305.html

https://ria.ru/20220603/bayden-1793025538.html

сша

ближний восток

саудовская аравия

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в мире, цены на нефть, сша, ближний восток, саудовская аравия