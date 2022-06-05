https://ria.ru/20220605/arest-1793306811.html
В Петербурге арестовали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей
В Петербурге арестовали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей - РИА Новости, 05.06.2022
В Петербурге арестовали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей
Красногвардейский районный суд вынес постановление об аресте шеф-повара из Японии по подозрению в истязании своих приемных детей, сообщает объединенная... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T17:58
2022-06-05T17:58
2022-06-05T17:58
происшествия
япония
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Красногвардейский районный суд вынес постановление об аресте шеф-повара из Японии по подозрению в истязании своих приемных детей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину Японии Мунэтику Бану, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пп. а,г ч.2 ст.117 (Истязание) УК РФ", - говорится в сообщении.Ранее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщало о его задержании, в полицию с заявлением обратилась его жена и мать троих детей в возрасте от 14 до 17 лет.По информации источника в правоохранительных органах, гражданин Японии заставлял детей стоять на коленях по восемь часов за любую провинность, при этом смотреть в одну точку и держать вытянутыми руки, отлучаться в туалет было нельзя. После того, как он стал их наказывать в присутствии матери, она заявила в полицию. Также, по информации источника, в семье все очень боялись мужчину, а дети были переведены на домашнюю форму обучения.В пресс-службе судов города добавили, что процесс проходил в закрытом режиме. Срок меры пресечения в виде ареста Мунэтику Бану вынесен по 2 августа.
https://ria.ru/20210326/deti-1602921295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, япония, санкт-петербург
В Петербурге арестовали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей
Шеф-повара из Японии Бана арестовали в Петербурге по подозрению в истязании троих детей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости.
Красногвардейский районный суд вынес постановление об аресте шеф-повара из Японии по подозрению в истязании своих приемных детей, сообщает
объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину Японии
Мунэтику Бану, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пп. а,г ч.2 ст.117 (Истязание) УК РФ", - говорится в сообщении.
Ранее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщало о его задержании, в полицию с заявлением обратилась его жена и мать троих детей в возрасте от 14 до 17 лет.
По информации источника в правоохранительных органах, гражданин Японии заставлял детей стоять на коленях по восемь часов за любую провинность, при этом смотреть в одну точку и держать вытянутыми руки, отлучаться в туалет было нельзя. После того, как он стал их наказывать в присутствии матери, она заявила в полицию. Также, по информации источника, в семье все очень боялись мужчину, а дети были переведены на домашнюю форму обучения.
В пресс-службе судов города добавили, что процесс проходил в закрытом режиме. Срок меры пресечения в виде ареста Мунэтику Бану вынесен по 2 августа.