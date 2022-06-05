https://ria.ru/20220605/arest-1793306811.html

В Петербурге арестовали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей

В Петербурге арестовали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей - РИА Новости, 05.06.2022

В Петербурге арестовали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей

Красногвардейский районный суд вынес постановление об аресте шеф-повара из Японии по подозрению в истязании своих приемных детей, сообщает объединенная... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T17:58

2022-06-05T17:58

2022-06-05T17:58

происшествия

япония

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Красногвардейский районный суд вынес постановление об аресте шеф-повара из Японии по подозрению в истязании своих приемных детей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину Японии Мунэтику Бану, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пп. а,г ч.2 ст.117 (Истязание) УК РФ", - говорится в сообщении.Ранее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщало о его задержании, в полицию с заявлением обратилась его жена и мать троих детей в возрасте от 14 до 17 лет.По информации источника в правоохранительных органах, гражданин Японии заставлял детей стоять на коленях по восемь часов за любую провинность, при этом смотреть в одну точку и держать вытянутыми руки, отлучаться в туалет было нельзя. После того, как он стал их наказывать в присутствии матери, она заявила в полицию. Также, по информации источника, в семье все очень боялись мужчину, а дети были переведены на домашнюю форму обучения.В пресс-службе судов города добавили, что процесс проходил в закрытом режиме. Срок меры пресечения в виде ареста Мунэтику Бану вынесен по 2 августа.

https://ria.ru/20210326/deti-1602921295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, япония, санкт-петербург