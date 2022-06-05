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В Петербурге арестовали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей - РИА Новости, 05.06.2022
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В Петербурге арестовали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей
В Петербурге арестовали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей - РИА Новости, 05.06.2022
В Петербурге арестовали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей
Красногвардейский районный суд вынес постановление об аресте шеф-повара из Японии по подозрению в истязании своих приемных детей, сообщает объединенная... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T17:58
2022-06-05T17:58
происшествия
япония
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Красногвардейский районный суд вынес постановление об аресте шеф-повара из Японии по подозрению в истязании своих приемных детей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину Японии Мунэтику Бану, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пп. а,г ч.2 ст.117 (Истязание) УК РФ", - говорится в сообщении.Ранее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщало о его задержании, в полицию с заявлением обратилась его жена и мать троих детей в возрасте от 14 до 17 лет.По информации источника в правоохранительных органах, гражданин Японии заставлял детей стоять на коленях по восемь часов за любую провинность, при этом смотреть в одну точку и держать вытянутыми руки, отлучаться в туалет было нельзя. После того, как он стал их наказывать в присутствии матери, она заявила в полицию. Также, по информации источника, в семье все очень боялись мужчину, а дети были переведены на домашнюю форму обучения.В пресс-службе судов города добавили, что процесс проходил в закрытом режиме. Срок меры пресечения в виде ареста Мунэтику Бану вынесен по 2 августа.
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происшествия, япония, санкт-петербург
17:58 05.06.2022
 
В Петербурге арестовали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей

Шеф-повара из Японии Бана арестовали в Петербурге по подозрению в истязании троих детей

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Красногвардейский районный суд вынес постановление об аресте шеф-повара из Японии по подозрению в истязании своих приемных детей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину Японии Мунэтику Бану, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пп. а,г ч.2 ст.117 (Истязание) УК РФ", - говорится в сообщении.
Ранее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщало о его задержании, в полицию с заявлением обратилась его жена и мать троих детей в возрасте от 14 до 17 лет.
По информации источника в правоохранительных органах, гражданин Японии заставлял детей стоять на коленях по восемь часов за любую провинность, при этом смотреть в одну точку и держать вытянутыми руки, отлучаться в туалет было нельзя. После того, как он стал их наказывать в присутствии матери, она заявила в полицию. Также, по информации источника, в семье все очень боялись мужчину, а дети были переведены на домашнюю форму обучения.
В пресс-службе судов города добавили, что процесс проходил в закрытом режиме. Срок меры пресечения в виде ареста Мунэтику Бану вынесен по 2 августа.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта 2021, 09:37
Супруги получили три года колонии за истязание приемных детей
 
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