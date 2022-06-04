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Россиянам рассказали о дополнительной ежемесячной выплате

Россиянам рассказали о дополнительной ежемесячной выплате - РИА Новости, 04.06.2022

Россиянам рассказали о дополнительной ежемесячной выплате

Отдельным категориям граждан России положена дополнительная так называемая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), рассказала агентству "Прайм" глава комиссии по... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T02:15

2022-06-04T02:15

2022-06-04T10:18

общество

россия

пенсионный фонд рф

ссср

мфц (многофункциональный центр)

оксана старожильцева

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Отдельным категориям граждан России положена дополнительная так называемая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), рассказала агентству "Прайм" глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.Эксперт уточняет, что к таким категориям относятся инвалиды и дети-инвалиды, ветераны и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и так далее, а также пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры некоторых орденов.Однако на автоматическое начисление ЕДВ могут рассчитывать только те, кто получают пенсию по инвалидности, остальные же должны обратится в ПФР или МФЦ с подачей соответствующего заявления, уточнила специалист.К социальным ЕДВ можно отнести и выплаты, предусмотренные для граждан, постоянно ухаживающих за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста, продолжила собеседница агентства."Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие — тот, кто ухаживает, должен быть безработным", — заключила Старожильцева.

https://ria.ru/20220423/matpomosch-1785035036.html

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общество, россия, пенсионный фонд рф, ссср, мфц (многофункциональный центр), оксана старожильцева