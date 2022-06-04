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Россиянам рассказали о дополнительной ежемесячной выплате - РИА Новости, 04.06.2022
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Россиянам рассказали о дополнительной ежемесячной выплате
Россиянам рассказали о дополнительной ежемесячной выплате - РИА Новости, 04.06.2022
Россиянам рассказали о дополнительной ежемесячной выплате
Отдельным категориям граждан России положена дополнительная так называемая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), рассказала агентству "Прайм" глава комиссии по... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T02:15
2022-06-04T10:18
общество
россия
пенсионный фонд рф
ссср
мфц (многофункциональный центр)
оксана старожильцева
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Отдельным категориям граждан России положена дополнительная так называемая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), рассказала агентству "Прайм" глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.Эксперт уточняет, что к таким категориям относятся инвалиды и дети-инвалиды, ветераны и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и так далее, а также пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры некоторых орденов.Однако на автоматическое начисление ЕДВ могут рассчитывать только те, кто получают пенсию по инвалидности, остальные же должны обратится в ПФР или МФЦ с подачей соответствующего заявления, уточнила специалист.К социальным ЕДВ можно отнести и выплаты, предусмотренные для граждан, постоянно ухаживающих за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста, продолжила собеседница агентства."Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие — тот, кто ухаживает, должен быть безработным", — заключила Старожильцева.
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общество, россия, пенсионный фонд рф, ссср, мфц (многофункциональный центр), оксана старожильцева
02:15 04.06.2022 (обновлено: 10:18 04.06.2022)
 
Россиянам рассказали о дополнительной ежемесячной выплате

Юрист Старожильцева: героям России положена дополнительная ежемесячная денежная выплата

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Отдельным категориям граждан России положена дополнительная так называемая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), рассказала агентству "Прайм" глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.
Эксперт уточняет, что к таким категориям относятся инвалиды и дети-инвалиды, ветераны и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и так далее, а также пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры некоторых орденов.
Однако на автоматическое начисление ЕДВ могут рассчитывать только те, кто получают пенсию по инвалидности, остальные же должны обратится в ПФР или МФЦ с подачей соответствующего заявления, уточнила специалист.
К социальным ЕДВ можно отнести и выплаты, предусмотренные для граждан, постоянно ухаживающих за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста, продолжила собеседница агентства.
"Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие — тот, кто ухаживает, должен быть безработным", — заключила Старожильцева.
Выплата денег - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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ОбществоРоссияПенсионный фонд РФСССРМФЦ (многофункциональный центр)Оксана Старожильцева
 
 
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