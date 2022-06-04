https://ria.ru/20220604/teatr-1793180516.html

Кравцов рассказал о создании школьных театров

Кравцов рассказал о создании школьных театров - РИА Новости, 04.06.2022

Кравцов рассказал о создании школьных театров

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 2024 году в каждой школе будет школьный театр. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T18:51

2022-06-04T18:51

2022-06-04T21:20

псков

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

дети

театр

сергей кириенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732940932_356:27:1920:907_1920x0_80_0_0_d7c0934a976664650f5864a58311857d.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 2024 году в каждой школе будет школьный театр.Идею Минпросвещения поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мне кажется, что проект "Школьная классика" обязательно станет доброй традицией… Я считаю, что очень правильное решение приняло Министерство просвещения, чтобы школьный театр появился в каждой российской школе. Весь смысл того, что делает государство, что должны сделать взрослые по отношению к юному поколению – сделать так, чтобы все удивительное наследство русской культуры для них пришло не как музейная ценность, а как живое творчество", – сказал Кириенко.По его словам, школьный театр очень сильно поможет не только в творчестве, но и даст школьникам очень серьезный задел для опыта общения, коммуникации, уверенности в себе.

https://ria.ru/20220602/teatropoisk-1792674849.html

псков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

псков, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), дети, театр, сергей кириенко, россия