https://ria.ru/20220604/teatr-1793180516.html
Кравцов рассказал о создании школьных театров
Кравцов рассказал о создании школьных театров - РИА Новости, 04.06.2022
Кравцов рассказал о создании школьных театров
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 2024 году в каждой школе будет школьный театр. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T18:51
2022-06-04T18:51
2022-06-04T21:20
псков
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
дети
театр
сергей кириенко
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 2024 году в каждой школе будет школьный театр.Идею Минпросвещения поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мне кажется, что проект "Школьная классика" обязательно станет доброй традицией… Я считаю, что очень правильное решение приняло Министерство просвещения, чтобы школьный театр появился в каждой российской школе. Весь смысл того, что делает государство, что должны сделать взрослые по отношению к юному поколению – сделать так, чтобы все удивительное наследство русской культуры для них пришло не как музейная ценность, а как живое творчество", – сказал Кириенко.По его словам, школьный театр очень сильно поможет не только в творчестве, но и даст школьникам очень серьезный задел для опыта общения, коммуникации, уверенности в себе.
https://ria.ru/20220602/teatropoisk-1792674849.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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псков, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), дети, театр, сергей кириенко, россия
18:51 04.06.2022 (обновлено: 21:20 04.06.2022)
Кравцов рассказал о создании школьных театров
Министр просвещения Кравцов: к 2024 году в каждой школе будет школьный театр
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 2024 году в каждой школе будет школьный театр.
"Сегодня уже созданы 12 тысяч школьных театров в 12 тысячах школ, из них семь тысяч, которые участвуют в проекте "Школьная классика", планируем, что проект охватит практически каждый театр, у нас до 2024 года в каждой школе будет создан школьный театр в 40 тысячах школ", - сказал Кравцов во время визита в Псков.
Идею Минпросвещения поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко
.
"Мне кажется, что проект "Школьная классика" обязательно станет доброй традицией… Я считаю, что очень правильное решение приняло Министерство просвещения, чтобы школьный театр появился в каждой российской школе. Весь смысл того, что делает государство, что должны сделать взрослые по отношению к юному поколению – сделать так, чтобы все удивительное наследство русской культуры для них пришло не как музейная ценность, а как живое творчество", – сказал Кириенко.
По его словам, школьный театр очень сильно поможет не только в творчестве, но и даст школьникам очень серьезный задел для опыта общения, коммуникации, уверенности в себе.