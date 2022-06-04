https://ria.ru/20220604/shoubiz-1792906975.html

Новости шоубиза: Пугачеву дерзко оскорбили, а Киркорова лишают гастролей

Новости шоубиза: Пугачеву дерзко оскорбили, а Киркорова лишают гастролей - РИА Новости, 04.06.2022

Новости шоубиза: Пугачеву дерзко оскорбили, а Киркорова лишают гастролей

Лето в шоу-бизнесе началось с новых жарких скандалов. Неизвестные оскорбительно послали Аллу Пугачеву, на Кавказе начали отменять концерты Филиппа Киркорова... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T07:45

2022-06-04T07:45

2022-06-04T07:45

шоубиз

израиль

алла пугачева

филипп киркоров

пятигорск

ставрополь

любовь успенская

ддт

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Лето в шоу-бизнесе началось с новых жарких скандалов. Неизвестные оскорбительно послали Аллу Пугачеву, на Кавказе начали отменять концерты Филиппа Киркорова из-за неоднозначного номера с крестом, а Иван Урагант провел вечеринку с командой своей передачи. Подробнее – в материале РИА Новости. "Хорошо, что ты убежала": неизвестные оскорбили ПугачевуВ начале недели в Сети появился ролик с видеопроекцией на здании телецентра "Останкино". Неизвестные авторы сочинили стих, посвященный Алле. Пользователи интернета, разумеется, увидели в этом послание Пугачевой. Примадонна несколько месяцев назад вместе с семьей уехала в Израиль, но обещала вернуться – к сентябрю. Все это время поклонники и хейтеры певицы обсуждают ее внезапный отъезд, а самое главное – действительно ли она отлучилась из страны ради лечения. Многие подумали, что это эмиграция. Примадонна долго не молчала и выложа в социальных сетях видео, где она гордо и молчаливо в белом одеянии кокетливо улыбается на камеру. Ролик подписала коротко: "Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!" Конечно, многие узнали строчку из ее песни, которая продолжается фразой: "Я у тебя всего одна. Все остальное в тени. Ну, извини!" И в целом Пугачева спела свой хит о себе и назойливом внимании прессы. Тем самым Примадонна явно намекнула на свое уникальное положение на российской эстраде и на то, что уступать место не собирается. Киркоров остается без концертов: фанаты сдают билеты на его шоуВ Пятигорске после массового обращения граждан отменили концерт Филиппа Киркорова, который должен был состоятся 19 июня. Многих возмутил его номер с крестом на песню "Мария Магдалена". А в Ставрополе зрители начали сдавать билеты на юбилейное шоу короля эстрады. Пока концерт еще значится в афише, он должен состоятся 20 июня. Хотя в республиках Северного Кавказа проживает преимущественно мусульманское население, таким образом верующие решили поддержать христиан, которые возмутились этим перформансом еще в апреле. Но Филипп Бедросович готов исправить ситуацию. Ранее он извинился перед всеми, чьи чувства мог задеть, а сейчас его менеджмент официально объявил: Киркоров внесет изменения в номер, а креста на сцене не будет.Животные страсти: Успенская избила собакуЛюбовь Успенская отхлыстала поводком соседскую собаку. Животное принадлежит Анне Кауфман. Женщины живут в домах друг напротив друга.Щенок французского бульдога выбежал на улицу, когда певица с дочерью Татьяной Плаксиной выгуливала свою собаку. Успенская забежала во двор к дизайнеру и, не найдя бульдога, стала бить рукояткой поводка другую хозяйскую собаку. Это официальная версия стороны Кауфман. У Успенской же своя, хотя бедную собаку она все же избила, этого не отрицает. Оказалось, что соседские псы первые напали на певицу, а та лишь защищала свою собаку. В итоге планируется судебное разбирательство, потерпевшая сторона уже обратилась к звездному адвокату Александру Добровинскому. Но Успенская не думает уступать и также готова отстаивать свою честь. "Вечерний Ургант": а где Иван?Алла Михеева побывала в павильоне передачи "Вечерний Ургант" (том самом, который якобы разобрали) и встретилась с одним из авторов программы Александром Гудковым. Оба были рады увидеть друг друга, но на кадрах не было ни Дмитрия Хрусталева, ни главного героя последних новостей о развлекательном ТВ – Ивана Урганта. Но Алла обмолвилась, что с Иваном они все же виделись. Создатели программы отмечали ее десятилетний юбилей, на котором был Ургант и даже произнес торжественную речь. Более того – на вечеринке обсуждался вопрос дальнейшего развития проекта, по крайне мере со слов Михеевой. Но ни она, ни кто бы то ни было другой не называют дат возвращения передачи в эфир. Официальная позиция Первого канала – развлекательному контенту сейчас не место на ТВ, людей больше интересуют политические программы. Отмена ДДТ: что с делом ШевчукаКонцерт группы ДДТ в Москве перенесли на год – он пройдет в столице не раньше июня 2023 года, следует из официального анонса коллектива. Вместе с тем дело о дискредитации вооруженных сил России находится в суде, но материалы вернули составителям. Петербургская Фемида попросила устранить недочеты. Какие именно – в сообщении суда не указывается.

https://ria.ru/20220517/pugacheva-1788962527.html

https://ria.ru/20220531/pugacheva-1791937721.html

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израиль

пятигорск

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

израиль, алла пугачева, филипп киркоров, пятигорск, ставрополь, любовь успенская, ддт, иван ургант