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Концерт группы ДДТ в Москве перенесли на год - РИА Новости, 01.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220601/ddt-1792431540.html
Концерт группы ДДТ в Москве перенесли на год
Концерт группы ДДТ в Москве перенесли на год - РИА Новости, 01.06.2022
Концерт группы ДДТ в Москве перенесли на год
Концерт рок-группы ДДТ, который должен был состояться в Москве 10 июня, перенесен на год, сообщил РИА Новости директор группы Вячеслав Ортюков. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:51
2022-06-01T18:01
шоубиз
ддт
юрий шевчук
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Концерт рок-группы ДДТ, который должен был состояться в Москве 10 июня, перенесен на год, сообщил РИА Новости директор группы Вячеслав Ортюков."Да, концерт в Москве действительно перенесли. На год", - сказал он.Ранее после концерта ДДТ в Уфе 18 мая "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука" был составлен протокол. СМИ сообщали, что музыкант на концерте высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Протокол 19 мая поступил в Советский районный суд Уфы, позднее материалы по ходатайству жителя Санкт-Петербурга Шевчука передали для рассмотрения в Дзержинский райсуд, откуда их вернули уфимской полиции для устранения недостатков - в протоколе не было описано событие правонарушения. Адвокат музыканта Александр Передрук сообщил РИА Новости, что административное дело в отношении Шевчука может быть прекращено, если полиция не объяснит его суть.
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ддт, юрий шевчук
17:51 01.06.2022 (обновлено: 18:01 01.06.2022)
 
Концерт группы ДДТ в Москве перенесли на год

Директор группы Ортюков подтвердил перенос концерта ДДТ в Москве на год

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист группы "ДДТ" Юрий Шевчук
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Концерт рок-группы ДДТ, который должен был состояться в Москве 10 июня, перенесен на год, сообщил РИА Новости директор группы Вячеслав Ортюков.
"Да, концерт в Москве действительно перенесли. На год", - сказал он.
Ранее после концерта ДДТ в Уфе 18 мая "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука" был составлен протокол. СМИ сообщали, что музыкант на концерте высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Протокол 19 мая поступил в Советский районный суд Уфы, позднее материалы по ходатайству жителя Санкт-Петербурга Шевчука передали для рассмотрения в Дзержинский райсуд, откуда их вернули уфимской полиции для устранения недостатков - в протоколе не было описано событие правонарушения. Адвокат музыканта Александр Передрук сообщил РИА Новости, что административное дело в отношении Шевчука может быть прекращено, если полиция не объяснит его суть.
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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