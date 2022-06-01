https://ria.ru/20220601/ddt-1792431540.html

Концерт группы ДДТ в Москве перенесли на год

Концерт группы ДДТ в Москве перенесли на год - РИА Новости, 01.06.2022

Концерт группы ДДТ в Москве перенесли на год

Концерт рок-группы ДДТ, который должен был состояться в Москве 10 июня, перенесен на год, сообщил РИА Новости директор группы Вячеслав Ортюков. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:51

2022-06-01T17:51

2022-06-01T18:01

шоубиз

ддт

юрий шевчук

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Концерт рок-группы ДДТ, который должен был состояться в Москве 10 июня, перенесен на год, сообщил РИА Новости директор группы Вячеслав Ортюков."Да, концерт в Москве действительно перенесли. На год", - сказал он.Ранее после концерта ДДТ в Уфе 18 мая "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука" был составлен протокол. СМИ сообщали, что музыкант на концерте высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Протокол 19 мая поступил в Советский районный суд Уфы, позднее материалы по ходатайству жителя Санкт-Петербурга Шевчука передали для рассмотрения в Дзержинский райсуд, откуда их вернули уфимской полиции для устранения недостатков - в протоколе не было описано событие правонарушения. Адвокат музыканта Александр Передрук сообщил РИА Новости, что административное дело в отношении Шевчука может быть прекращено, если полиция не объяснит его суть.

https://ria.ru/20220113/ddt-1767607703.html

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ддт, юрий шевчук