https://ria.ru/20220603/sluzhba-1792873608.html

Участникам спецоперации с ограничениями обеспечили новые места службы

Участникам спецоперации с ограничениями обеспечили новые места службы - РИА Новости, 03.06.2022

Участникам спецоперации с ограничениями обеспечили новые места службы

Первая группа участников спецоперации на Украине, имеющих ограничения из-за ранений, завершила переподготовку в филиале госпиталя Вишневского и отправится к... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:19

2022-06-03T13:19

2022-06-03T14:22

россия

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

николай панков

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Первая группа участников спецоперации на Украине, имеющих ограничения из-за ранений, завершила переподготовку в филиале госпиталя Вишневского и отправится к новым местам службы, будет обеспечена жильем, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Сегодня в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала госпиталя имени Вишневского в Москве, военнослужащим-участникам спецоперации по защите ДНР и ЛНР вручили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования. Удостоверения о прохождении переподготовки, очередные воинские звания и государственные награды военнослужащим вручил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков", - сказали в ведомстве.По словам Панкова, первые военнослужащие после реабилитации уже с завтрашнего дня начинают убывать к местам военной службы."Вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию. Решены жилищные вопросы, подготовлены места для вашей службы, проработаны вопросы транспортного и медицинского обеспечения. Министерство обороны обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения службы", - заверил Панков.В мероприятии также приняли участие начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин и врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Артем Святненко."Я благодарен министерству обороны за такую поддержку, семья очень обрадуется, когда узнает, мы давно планировали переезд в более просторную квартиру", - отметил один из военнослужащих.Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившие ранения, приведшие к ограничениям, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны, отметили в ведомстве.Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы мер, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения утвержденной министром обороны РФ.Сегодня военнослужащим также были вручены документы на получение жилья. Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены в разных регионах страны квартиры для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу."Все военнослужащие будут обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства", - отметили в Минобороны.Ранее министр оборон РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.

https://ria.ru/20220525/putin-1790688482.html

https://ria.ru/20220602/nagrada-1792559567.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, николай панков