https://ria.ru/20220603/sayt-1793059966.html

Сайт РИА Новости заблокировали в Азербайджане

Сайт РИА Новости заблокировали в Азербайджане - РИА Новости, 03.06.2022

Сайт РИА Новости заблокировали в Азербайджане

Сайт российского информационного агентства РИА Новости стал недоступен на территории Азербайджана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T22:53

2022-06-03T22:53

2022-06-03T23:56

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артак бегларян

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БАКУ, 3 июн — РИА Новости. Сайт российского информационного агентства РИА Новости стал недоступен на территории Азербайджана, передает корреспондент РИА Новости.После публикации в пятницу интервью с государственным министром непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артаком Бегларяном некоторые азербайджанские СМИ, а именно Axar.az и агентство АПА, призывали местные власти заблокировать СМИ, входящие в международную медиагруппу "Россия сегодня". В ответ на запрос агентства министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что "Россия сегодня" якобы тиражирует заявления Нагорного Карабаха из-за выхода новостей из беседы корреспондента РИА Новости с госминистром НКР.В ведомстве считают, что российские государственные агентства якобы распространяют информацию клеветнического характера, выступающую против территориальной целостности Азербайджана и пропагандирующую сепаратистские тенденции. Все это не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и, таким образом, вызывает серьезное сожаление, заявила глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.По ее мнению, это якобы противоречит положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Россией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года.При этом никаких доказательств провокационности или пропаганды сепаратизма со стороны РИА Новости представитель министерства не привела.Публикации с высказываниями представителя Нагорного Карабаха в материалах РИА Новости сопровождались детальным изложением позиции Азербайджана.Официальный Баку не только не признает НКР, но и на самом высоком уровне неоднократно заявлял о том, что "о статусе Нагорного Карабаха не может быть и речи". Более того, в Азербайджане заявляют об отсутствии такой административной единицы, как Нагорный Карабах, и настаивают на именовании данной территории в качестве Карабахского региона Азербайджанской Республики.Россия также на официальном уровне не признает Нагорно-Карабахскую Республику.

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792935210.html

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792955640.html

нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

баку

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

риа новости, в мире, артак бегларян, нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, баку