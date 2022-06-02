https://ria.ru/20220602/ust-luga-1792585690.html

Ленинградский губернатор допустил передачу Белоруссии терминалов Усть-Луги

Ленинградский губернатор допустил передачу Белоруссии терминалов Усть-Луги - РИА Новости, 02.06.2022

Ленинградский губернатор допустил передачу Белоруссии терминалов Усть-Луги

Часть уже имеющихся в Ленинградской области портовых терминалов может быть передана Белоруссии для максимально быстрого начала отгрузки, заявил губернатор... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:03

2022-06-02T12:03

2022-06-02T14:05

экономика

белоруссия

россия

ленинградская область

усть-луга

александр дрозденко

парламентское собрание союза беларуси и россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/07/1600279481_0:53:796:501_1920x0_80_0_0_5a5ff0546e70dcc2564681eb91042693.jpg

МИНСК, 2 июн - РИА Новости. Часть уже имеющихся в Ленинградской области портовых терминалов может быть передана Белоруссии для максимально быстрого начала отгрузки, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Параллельно (постройке новых терминалов планируется - ред.) использовать уже существующие терминалы, и мы назвали несколько терминалов, которые готовы сегодня заключить соглашения, договора вплоть до передачи части территорий, части портовых мощностей в управление белорусской стороне, для того чтобы уже сегодня пошли отгрузки. Очень важно быстро начать отгрузку, потому что это стратегическое развитие не только Белоруссии, это стратегическое развитие Белоруссии и России, мы это все понимаем", - сказал Дрозденко. Видео публикует госагентство Белта. По его данным, речь идет о терминалах в Усть-Луге."Белорусские специалисты посмотрели земельные участки, на которых можно строить собственные портовые сооружения. Кстати, назывались очень сжатые сроки строительства", - отметил Дрозденко.Ранее Лукашенко по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в феврале заявил, что под Петербургом может быть построен порт для перевалки миллионов тонн белорусских грузов.В феврале 2021 года Россия и Белоруссия подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.Весной прошлого года стороны начали обсуждать вопрос о строительстве терминала для транзита белорусских удобрений, тогда глава Росморречфлота Андрей Лаврищев говорил, что место окончательно не выбрано, но это может быть Усть-Луга. Эта тема стала еще острее после того, как правительство Литвы 12 января 2022 года постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия".МИД Белоруссии 2 февраля объявил, что Минск в ответ на решение Вильнюса об ограничении транзита белорусских удобрений в литовские морские порты, которое белорусские власти расценили как нарушение международных обязательств и элемент гибридной агрессии, вводит ответные ограничительные меры в отношении транзита ряда товаров из Литвы. В Минске подчеркивали, что белорусская сторона неоднократно предлагала Литве консультации для урегулирования вопроса о транзите белорусских грузов в правовом поле – на уровне минтранса и на уровне правительства, но Вильнюс отказался от диалога.По оценке белорусской стороны, по территории республики транзитом перевозится около 1,5-1,6 миллиона тонн грузов, попадающих под ответные меры Минска, на сумму более миллиарда долларов ежегодно. Посол РФ в Минске Борис Грызлов отмечал, что белорусские товары смогут поступать на экспорт через российские порты вместо литовских уже в этом году.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781956866.html

https://ria.ru/20220304/infrastruktura-1776497902.html

https://ria.ru/20220202/agressiya-1770738436.html

белоруссия

россия

ленинградская область

усть-луга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, белоруссия, россия, ленинградская область, усть-луга, александр дрозденко