12:03 02.06.2022 (обновлено: 14:05 02.06.2022)
Ленинградский губернатор допустил передачу Белоруссии терминалов Усть-Луги
Ленинградский губернатор Дрозденко допустил передачу Белоруссии части терминалов Усть-Луги
Морской порт Усть-Луга. Архивное фото
МИНСК, 2 июн - РИА Новости. Часть уже имеющихся в Ленинградской области портовых терминалов может быть передана Белоруссии для максимально быстрого начала отгрузки, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Параллельно (постройке новых терминалов планируется - ред.) использовать уже существующие терминалы, и мы назвали несколько терминалов, которые готовы сегодня заключить соглашения, договора вплоть до передачи части территорий, части портовых мощностей в управление белорусской стороне, для того чтобы уже сегодня пошли отгрузки. Очень важно быстро начать отгрузку, потому что это стратегическое развитие не только Белоруссии, это стратегическое развитие Белоруссии и России, мы это все понимаем", - сказал Дрозденко. Видео публикует госагентство Белта. По его данным, речь идет о терминалах в Усть-Луге.
"Белорусские специалисты посмотрели земельные участки, на которых можно строить собственные портовые сооружения. Кстати, назывались очень сжатые сроки строительства", - отметил Дрозденко.
Ранее Лукашенко по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в феврале заявил, что под Петербургом может быть построен порт для перевалки миллионов тонн белорусских грузов.
В феврале 2021 года Россия и Белоруссия подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.
Весной прошлого года стороны начали обсуждать вопрос о строительстве терминала для транзита белорусских удобрений, тогда глава Росморречфлота Андрей Лаврищев говорил, что место окончательно не выбрано, но это может быть Усть-Луга. Эта тема стала еще острее после того, как правительство Литвы 12 января 2022 года постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия".
МИД Белоруссии 2 февраля объявил, что Минск в ответ на решение Вильнюса об ограничении транзита белорусских удобрений в литовские морские порты, которое белорусские власти расценили как нарушение международных обязательств и элемент гибридной агрессии, вводит ответные ограничительные меры в отношении транзита ряда товаров из Литвы. В Минске подчеркивали, что белорусская сторона неоднократно предлагала Литве консультации для урегулирования вопроса о транзите белорусских грузов в правовом поле – на уровне минтранса и на уровне правительства, но Вильнюс отказался от диалога.
По оценке белорусской стороны, по территории республики транзитом перевозится около 1,5-1,6 миллиона тонн грузов, попадающих под ответные меры Минска, на сумму более миллиарда долларов ежегодно. Посол РФ в Минске Борис Грызлов отмечал, что белорусские товары смогут поступать на экспорт через российские порты вместо литовских уже в этом году.