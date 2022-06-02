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В России на принудительные работы отправляют в одном из четырехсот случаев - РИА Новости, 02.06.2022
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В России на принудительные работы отправляют в одном из четырехсот случаев
В России на принудительные работы отправляют в одном из четырехсот случаев - РИА Новости, 02.06.2022
В России на принудительные работы отправляют в одном из четырехсот случаев
В 2021 году в исправительные центры отправили 1060 осужденных по уголовным статьям. Об этом свидетельствует проведенный РИА Новости анализ судебной статистики. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:53
2022-06-02T15:53
верховный суд рф
вячеслав лебедев
арест
общество
россия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В 2021 году в исправительные центры отправили 1060 осужденных по уголовным статьям. Об этом свидетельствует проведенный РИА Новости анализ судебной статистики.Всего за прошлый год суды вынесли 468 тысяч приговоров по статьям, предусматривающим принудительные работы. Но такой вид наказания получили лишь 0,2% осужденных. По словам председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, в некоторых регионах суды вообще не назначают принудительные работы из-за того, что человека негде разместить.Ранее Лебедев также заявил, что в стране слишком много арестов по уголовным делам. Он напомнил, что суд обязан обсуждать возможность применения более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу: залог, домашний арест, подписку о невыезде.
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верховный суд рф, вячеслав лебедев, арест, общество, россия
15:53 02.06.2022
 
В России на принудительные работы отправляют в одном из четырехсот случаев

Суды назначают принудительные работы одному из четырехсот осужденных

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСледственный изолятор № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве
Следственный изолятор № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В 2021 году в исправительные центры отправили 1060 осужденных по уголовным статьям. Об этом свидетельствует проведенный РИА Новости анализ судебной статистики.
Всего за прошлый год суды вынесли 468 тысяч приговоров по статьям, предусматривающим принудительные работы. Но такой вид наказания получили лишь 0,2% осужденных.
По словам председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, в некоторых регионах суды вообще не назначают принудительные работы из-за того, что человека негде разместить.

“Напомню, отсутствие исправительного центра или невозможность размещения осужденного в имеющемся исправительном центре не может служить основанием для отказа в назначении наказания в виде принудительных работ”, — отметил председатель Верховного суда.

Ранее Лебедев также заявил, что в стране слишком много арестов по уголовным делам. Он напомнил, что суд обязан обсуждать возможность применения более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу: залог, домашний арест, подписку о невыезде.
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