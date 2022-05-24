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Глава Верховного суда призвал сократить число арестов - РИА Новости, 24.05.2022
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Глава Верховного суда призвал сократить число арестов
Глава Верховного суда призвал сократить число арестов - РИА Новости, 24.05.2022
Глава Верховного суда призвал сократить число арестов
Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что в России перебор с арестами фигурантов уголовных дел. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:51
2022-05-24T13:59
общество
россия
верховный суд рф
вячеслав лебедев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что в России перебор с арестами фигурантов уголовных дел.Он напомнил, что пленум обязал судей обсуждать альтернативы аресту: залог, домашний арест и т.д. Соответствующие поправки были внесены в УПК."Однако суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу", - сказал Лебедев, выступая на пленарном заседании Совета судей.По его данным, в первом квартале этого года судами рассмотрено почти 25 тысяч ходатайств о заключении в СИЗО, из них удовлетворено 22 тысячи 194 ходатайства, или 90%.По статистике, суды арестовали больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в отношении 3,1 тысяч лиц, залог назначался всего 32 раза.
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общество, россия, верховный суд рф, вячеслав лебедев
13:51 24.05.2022 (обновлено: 13:59 24.05.2022)
 
Глава Верховного суда призвал сократить число арестов

Глава Верховного суда Лебедев заявил, что в стране наблюдается перебор с арестами

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что в России перебор с арестами фигурантов уголовных дел.
Он напомнил, что пленум обязал судей обсуждать альтернативы аресту: залог, домашний арест и т.д. Соответствующие поправки были внесены в УПК.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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"Однако суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу", - сказал Лебедев, выступая на пленарном заседании Совета судей.
По его данным, в первом квартале этого года судами рассмотрено почти 25 тысяч ходатайств о заключении в СИЗО, из них удовлетворено 22 тысячи 194 ходатайства, или 90%.
По статистике, суды арестовали больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.
Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в отношении 3,1 тысяч лиц, залог назначался всего 32 раза.
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ОбществоРоссияВерховный суд РФВячеслав Лебедев
 
 
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