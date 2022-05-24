https://ria.ru/20220524/aresty-1790387484.html

Глава Верховного суда призвал сократить число арестов

Глава Верховного суда призвал сократить число арестов - РИА Новости, 24.05.2022

Глава Верховного суда призвал сократить число арестов

Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что в России перебор с арестами фигурантов уголовных дел. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:51

2022-05-24T13:51

2022-05-24T13:59

общество

россия

верховный суд рф

вячеслав лебедев

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что в России перебор с арестами фигурантов уголовных дел.Он напомнил, что пленум обязал судей обсуждать альтернативы аресту: залог, домашний арест и т.д. Соответствующие поправки были внесены в УПК."Однако суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу", - сказал Лебедев, выступая на пленарном заседании Совета судей.По его данным, в первом квартале этого года судами рассмотрено почти 25 тысяч ходатайств о заключении в СИЗО, из них удовлетворено 22 тысячи 194 ходатайства, или 90%.По статистике, суды арестовали больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в отношении 3,1 тысяч лиц, залог назначался всего 32 раза.

https://ria.ru/20220209/samooborona-1771894850.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, верховный суд рф, вячеслав лебедев