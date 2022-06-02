Рейтинг@Mail.ru
Ленобласти выделила экспортерам 12 миллионов рублей субсидий - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220602/subsidii-1792707342.html
Ленобласти выделила экспортерам 12 миллионов рублей субсидий
Ленобласти выделила экспортерам 12 миллионов рублей субсидий - РИА Новости, 02.06.2022
Ленобласти выделила экспортерам 12 миллионов рублей субсидий
Власти Ленинградской области выделили более десяти региональным экспортерам 12 миллионов рублей субсидий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:04
2022-06-02T18:04
ленинградская область
ленинградская область
экономика
гатчинский район
кингисеппский район
тосно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области выделили более десяти региональным экспортерам 12 миллионов рублей субсидий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, государственной поддержкой воспользовались пять предприятий химической промышленности из Всеволожского, Тосненского, Сланцевского и Гатчинского района, пять лесопромышленных производств из Волосовского, Бокситогорского, Гатчинского и Кингисеппского районов и производитель комбикормов из Тосно."Эти предприятия экспортировали свои товары в страны СНГ, Европу и Африку. С помощью субсидии предприятия возмещали средства на транспортировку, декларирование, почтовые отправления и упаковку продукции", - пояснили в пресс-службе.В обладминистрации отметили, что с помощью региональной субсидий малые и средние компании региона могут компенсировать 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года. Это возмещение расходов на транспортно-экспедиторские услуги, складирование, страхование, декларирование, сопровождение экспортного контракта, разработка образцов полезных моделей, защита интеллектуальной собственности."С этого года также можно возместить затраты на упаковку и почтовые отправления", - добавили в пресс-службе и сообщили, что компания, получившая финансовую поддержку, должна заключить, как минимум, один экспортный контракт и расширить географию поставок продукции не менее чем на одну новую страну."Второй этап распределения субсидий планируется в сентябре, о приеме заявок будет сообщено дополнительно", — отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220525/fedpodderzhka-1790649792.html
ленинградская область
гатчинский район
кингисеппский район
тосно
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, экономика, гатчинский район, кингисеппский район, тосно
18:04 02.06.2022
 

Ленобласти выделила экспортерам 12 миллионов рублей субсидий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области выделили более десяти региональным экспортерам 12 миллионов рублей субсидий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, государственной поддержкой воспользовались пять предприятий химической промышленности из Всеволожского, Тосненского, Сланцевского и Гатчинского района, пять лесопромышленных производств из Волосовского, Бокситогорского, Гатчинского и Кингисеппского районов и производитель комбикормов из Тосно.
"Эти предприятия экспортировали свои товары в страны СНГ, Европу и Африку. С помощью субсидии предприятия возмещали средства на транспортировку, декларирование, почтовые отправления и упаковку продукции", - пояснили в пресс-службе.
В обладминистрации отметили, что с помощью региональной субсидий малые и средние компании региона могут компенсировать 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года. Это возмещение расходов на транспортно-экспедиторские услуги, складирование, страхование, декларирование, сопровождение экспортного контракта, разработка образцов полезных моделей, защита интеллектуальной собственности.
В Совете Федерации верхней палатой принят за основу проект постановления о государственной поддержке социально-экономического развития Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:06Ленинградская область
Проекты развития транспорта Ленобласти получили федеральную поддержку
"С этого года также можно возместить затраты на упаковку и почтовые отправления", - добавили в пресс-службе и сообщили, что компания, получившая финансовую поддержку, должна заключить, как минимум, один экспортный контракт и расширить географию поставок продукции не менее чем на одну новую страну.
"Второй этап распределения субсидий планируется в сентябре, о приеме заявок будет сообщено дополнительно", — отметили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьЭкономикаГатчинский районКингисеппский районТосно
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала