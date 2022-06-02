https://ria.ru/20220602/subsidii-1792707342.html

Ленобласти выделила экспортерам 12 миллионов рублей субсидий

Ленобласти выделила экспортерам 12 миллионов рублей субсидий - РИА Новости, 02.06.2022

Ленобласти выделила экспортерам 12 миллионов рублей субсидий

Власти Ленинградской области выделили более десяти региональным экспортерам 12 миллионов рублей субсидий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T18:04

2022-06-02T18:04

2022-06-02T18:04

ленинградская область

ленинградская область

экономика

гатчинский район

кингисеппский район

тосно

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области выделили более десяти региональным экспортерам 12 миллионов рублей субсидий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, государственной поддержкой воспользовались пять предприятий химической промышленности из Всеволожского, Тосненского, Сланцевского и Гатчинского района, пять лесопромышленных производств из Волосовского, Бокситогорского, Гатчинского и Кингисеппского районов и производитель комбикормов из Тосно."Эти предприятия экспортировали свои товары в страны СНГ, Европу и Африку. С помощью субсидии предприятия возмещали средства на транспортировку, декларирование, почтовые отправления и упаковку продукции", - пояснили в пресс-службе.В обладминистрации отметили, что с помощью региональной субсидий малые и средние компании региона могут компенсировать 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года. Это возмещение расходов на транспортно-экспедиторские услуги, складирование, страхование, декларирование, сопровождение экспортного контракта, разработка образцов полезных моделей, защита интеллектуальной собственности."С этого года также можно возместить затраты на упаковку и почтовые отправления", - добавили в пресс-службе и сообщили, что компания, получившая финансовую поддержку, должна заключить, как минимум, один экспортный контракт и расширить географию поставок продукции не менее чем на одну новую страну."Второй этап распределения субсидий планируется в сентябре, о приеме заявок будет сообщено дополнительно", — отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220525/fedpodderzhka-1790649792.html

ленинградская область

гатчинский район

кингисеппский район

тосно

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, экономика, гатчинский район, кингисеппский район, тосно