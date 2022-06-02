https://ria.ru/20220602/mukhamedzhanov-1792379793.html

Руслан Мухамеджанов: с Восточного будут летать пилотируемые корабли

Руслан Мухамеджанов: с Восточного будут летать пилотируемые корабли - РИА Новости, 02.06.2022

Руслан Мухамеджанов: с Восточного будут летать пилотируемые корабли

Космодром Байконур отмечает свой день рождения 2 июня: 67 лет назад директива генштаба утвердила организационно-штатную структуру Научно-исследовательского... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:00

2022-06-02T11:00

2022-06-02T11:04

интервью

байконур (город)

россия

дмитрий рогозин

цэнки

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

восточный (космодром)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792542779_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ba2ea98f4a7e678f18069bba29dbcbfa.jpg

Космодром Байконур отмечает свой день рождения 2 июня: 67 лет назад директива генштаба утвердила организационно-штатную структуру Научно-исследовательского испытательного полигона №5 министерства обороны СССР, именно так тогда называлась первая космическая гавань планеты. Обновление наземной инфраструктуры продолжается здесь и спустя почти 70 лет – российские и казахстанские специалисты модернизируют площадку №45. Раньше с нее запускали ракеты "Зенит", а после окончания работ отсюда будут стартовать новейшие российские "Союзы-5". О том, как идет этот процесс, и что происходит на других российских космодромах, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО "ЦЭНКИ", входит в госкорпорацию "Роскосмос") Руслан Мухамеджанов.– На каком этапе строительство второй очереди космодрома Восточный?– Прежде всего отмечу, что под второй очередью создания Восточного подразумевается не только стартовый комплекс (СК) будущего космического ракетного комплекса (КРК) "Амур" для ракеты-носителя "Ангара", но и множество других объектов на всей территории космодрома, и даже в других регионах нашей страны. Федеральной целевой программой "Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации" предусматривается строительство 16 таких объектов. В настоящий момент проводятся работы по дооборудованию унифицированного технического комплекса космодрома, созданию стартового комплекса КРК "Амур", комплекса районов посадки пилотируемого транспортного корабля, комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива, аэропортового комплекса и ряда других масштабных объектов.Что касается строительства непосредственно на космодроме, в настоящее время силами ООО "ПСО "Казань" продолжаются строительно-монтажные работы на стартовом комплексе КРК "Амур".В свою очередь АО "ЦЭНКИ" параллельно со строительством ведет в сооружениях стартового комплекса монтаж технологического оборудования. Летом этого года планируется завершить монтаж металлоконструкций 17-этажной кабель-заправочной башни, уже сейчас специалисты приступили к насыщению ее технологическими системами.Всего в текущем году на стартовом комплексе КРК "Амур" планируется завершить все строительно-монтажные работы и перейти к пусконаладочным работам по системам инженерно-технического обеспечения.Одновременно с этим АО "Крокус" бетонирует взлетно-посадочную полосу будущего аэродрома, ее длина составит 3,25 километра, а габариты рассчитаны на прием всех типов современных пассажирских и транспортных воздушных судов. К середине мая залито уже порядка трех тысяч квадратных метров бетона.– К пуску "Ангары" в декабре 2023 года будет полностью построена вторая очередь или же только "пусковой минимум"?– Как я уже отметил ранее, вторая очередь – это множество зданий и сооружений, а также километры автомобильных дорог и ж/д путей на всей площади космодрома.На декабрь 2023 года намечен пуск "Ангары", однако строительство второй очереди космодрома на этом не заканчивается. Оно будет завершено в установленные сроки.– Как отразится на сроках сдачи второй очереди дефицит рабочей силы и стройматериалов?– Безусловно, проблемы с дефицитом рабочей силы и поставкой стройматериалов существуют. Дальний Восток развивается стремительным темпом, и строительство идет не только на космодроме. Однако ЦЭНКИ оперативно решает все возникающие трудности и расставляет приоритеты по сооружениям и помещениям, в которых необходимо в первую очередь проводить монтаж технологического оборудования. Это позволит обеспечить выполнение первого пуска ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный в установленный срок.– Летом на космодром Восточный должна прибыть "Ангара-НЖ". Как будете ее использовать после завершения испытаний?– Заправочный макет ракеты-носителя (РН) "Ангара", так называемый "Ангара-НЖ", предназначен для экспериментальной отработки всех технологических операций на техническом и стартовом комплексах. Прибытие "Ангары-НЖ" на космодром Восточный планируется к началу комплексных испытаний универсального технического комплекса.Космический ракетный комплекс "Амур" предусматривает как пилотируемые пуски ракеты "Ангара-А5М" с кораблем "Орел", так и пуски ракет космического назначения (РКН) с автоматическими космическими аппаратами, а в дальнейшем обеспечит пуски по программам с кислородно-водородным разгонным блоком, с водородной модификацией РКН "Ангара-А5В". На всех этапах дальнейшего развития КРК "Амур" будет необходимость проводить комплексные испытания с заправочным макетом РН "Ангара-НЖ". Кроме того, макет может использоваться для работ по подготовке персонала и отработки всех технологических операций при эксплуатации комплекса.– Что будет изменено в подходе к строительству стартовых сооружений при создании комплекса для ракеты "Амур-СПГ", который должен быть "легким и быстровозводимым"?– Разработчиком ракеты космического назначения "Амур-СПГ" и соответствующего космического ракетного комплекса является АО "РКЦ "Прогресс", это же предприятие взяло на себя функции головного разработчика стартового и технического комплексов. АО "ЦЭНКИ" к разработке эскизного проекта не привлекалось.– Как отразилась на вас приостановка разработки сверхтяжелой ракеты, чтобы сделать еемаксимально современной?– Головным разработчиком ракеты-космического назначения сверхтяжелого класса (СТК) является АО "РКЦ "Прогресс". Ситуация сложилась так, что к моменту завершения разработки технического проекта на космический ракетный комплекс для сверхтяжа (октябрь 2021 года) не было выработано однозначного облика самой ракеты. Рассматривалось несколько вариантов РКН с различными компонентами топлива, технологическими процессами ее подготовки и, соответственно, обликами всего ракетно-космического комплекса, в том числе и стартового комплекса с возможностью его последующего развития.В итоге государственный заказчик по данному проекту – госкорпорация "Роскосмос" – приостановил работы по техническому проекту. Соответственно прекратилось и финансирование. Сейчас продолжается подготовительная работа над техническим обликом сверхтяжелой ракеты и ее космического ракетного комплекса, специалисты анализируют также, какие работы по данной тематике проводятся в мире.АО "ЦЭНКИ" как разработчик объектов наземно-космической инфраструктуры, в том числе стартовых и технических комплексов, напрямую зависит от решений по конструкции и технологии подготовки ракеты. Мы очень рассчитываем, что в скором времени решения по облику ракеты космического назначения и космического ракетного комплекса будут "осовременены" головным разработчиком (РКЦ "Прогресс"), и работы над этим проектом продолжатся.– Будет ли отдельный стартовый стол для "Союза-5" и "Союза-6" строиться на Восточном? Когда?– Как известно, космический ракетный комплекс для обеспечения подготовки и пусков РКН "Союз-5" (который может быть доработан и под РКН "Союз-6") создается в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" на космодроме Байконур. Основная инфраструктура КРК "Байтерек" создается путем глубокой модернизации стартового и технического комплексов "Зенит".Что касается космодромов, расположенных на территории РФ, в настоящий момент здесь стартовые комплексы для РКН "Союз-5" не создаются. В проекте универсального стартового комплекса сверхтяжелого класса предусматривается отдельная пусковая установка для ракеты "Союз-5". Отсюда в его названии и применен термин "универсальный". Однако поскольку работы по сверхтяжу приостановлены, создание объектов для пусков РКН "Союз-5" на космодроме Восточный не ведется.– Строительство первой очереди космодрома Восточный окончательно завершено или еще нет?– В настоящее время ведется строительство объектов первой очереди космодрома Восточный, и это, безусловно, одна из приоритетных задач АО "ЦЭНКИ". Для успешного завершения строительства в запланированные сроки ЦЭНКИ предпринимает все необходимые меры. В этих целях на предприятии создано и функционирует специализированное подразделение – Центр инжиниринга и управления строительством. Основной задачей подразделения является достраивание объектов первой очереди космодрома собственными силами и силами подрядных организаций. Это технический комплекс на площадке №2, стартовый комплекс РН "Союз-2", водозаборные сооружения, жилой фонд с инфраструктурой, метеорологический комплекс, промышленная строительно-эксплуатационная базы первого и второго этапов, комплекс по переработке строительных и твердых бытовых отходов, комплекс эксплуатации районов падения, комплекс производства и хранения компонентов ракетного топлива, железные и автомобильные дороги. Координация работы подрядчиков также находится в зоне ответственности ЦИиУС.– Непосредственные работы по проекту "Байтерек" уже стартовали? Что будет заменено, изменено и переделано на комплексе?– Непосредственные работы по проекту "Байтерек" уже развернуты. На данный момент мы разработали и защитили перед казахстанской стороной эскизный проект, провели проектно-изыскательские работы на космодроме, осуществили дообследование состояния строительных объектов стартового и технического комплексов.Особенностью проекта является то, что мы создаем инфраструктуру для пусков РКН "Союз-5" не на пустом месте, а путем модернизации ранее эксплуатируемого космического ракетного комплекса "Зенит". Как вы правильно отметили, разработкой комплекса "Союз-5" в целом занимается российская сторона, а объекты наземной космической инфраструктуры (в первую очередь стартовый и технический комплексы), так как они расположены на территории Казахстана, модернизируются за республиканский бюджет наших партнеров.АО "ЦЭНКИ" в ноябре 2020 года был заключен соответствующий договор с АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек" на создание одноименного космического ракетного комплекса. Работы нами в настоящее время развернуты, как в части строительства, там сейчас идет этап разработки проектно-сметной документации, так и по созданию технологического оборудования, мы сейчас разрабатываем рабочую конструкторскую и эксплуатационную документацию, проводим начальный этап изготовления оборудования.Модернизация комплекса осуществляется по принципу максимального использования имеющегося задела от КРК "Зенит-М". Конечно, с учетом того, что ракета новая, некоторые системы будут заменены полностью, на некоторых будет проведена модернизация. Однако базовый костяк составляют системы и агрегаты ранее эскплуатировавшегося "Зенита".– Модернизация комплекса "Байтерек" идет скорее по принципу "дешево и сердито", или же там будут применены какие-то технические и технологические новшества, которые нигде до этого не встречались в российской космонавтике?– Понятие "дешево" и космические технологии являются в принципе плохо совместимыми. Высокие требования к надежности, безопасности, риск серьезных последствий в случае аварии диктуют объективную необходимость применения самых качественных комплектующих и материалов, использования проверенных и отработанных конструкторских решений.В рамках проекта "Байтерек" мы реализуем принцип экономически эффективного конструирования. С одной стороны, мы планируем максимально использовать уже имеющийся задел, не стремимся менять хорошо функционирующие системы стартового и технического комплексов и положительно зарекомендовавшие себя решения, уже доказавшие свою надёжность и эффективность многочисленными пусками.С другой стороны, используем и новые нестандартные для нашей отрасли решения, призванные повысить качество работ при тех же объемах финансирования. Так, например, на КРК "Байтерек" у нас будет применяться электроаккумуляторный железнодорожный тягач. Это новый опыт как для нас, так и для самих разработчиков этого изделия. Для увязки и использования всего высокотехнологического оборудования при подготовке и пуске ракеты космического назначения мы разрабатываем новую автоматизированную систему управления работами на стартовом комплексе (АСУР СК), что является логичным эволюционным развитием системы управления на "Зените".– Ранее сообщалось, что из аренды на Байконуре могут быть выведены 16 объектов. Что это за объекты? Не является частичный вывод объектов из аренды предвестником того, что Россия покинет космодром раньше 2050 года?– На самом деле вывод из аренды объектов космодрома и города – это постоянный процесс. Мы совместно с казахстанскими партнерами с 2017 года реализуем проект по утилизации зданий и сооружений, выслуживших установленные сроки эксплуатации и не имеющих перспектив дальнейшего использования. Во времена СССР на космодроме была огромная инфраструктура военного полигона, которая в современных условиях уже не востребована.В марте 2020 года Российская Федерация уведомила Казахстан об отказе от аренды более 700 таких зданий и сооружений. Эти объекты не эксплуатируются, постепенно разрушаются, становятся предметом противоправных посягательств, портят внешний вид космодрома. Поэтому мы предлагаем казахстанской стороне вывести указанные здания из аренды для их разборки, утилизации, либо использования в иных целях.Ярким примером может служить передача в 2021 году гостиницы в городе Байконур – объекта незавершенного строительства – казахстанскому инвестору в лице ТОО "Bazis". Сейчас это комфортабельная гостиница "Galaxy", которая уже активно принимает своих первых посетителей.Мы отказываемся от аренды неиспользуемых объектов для того, чтобы они могли принести пользу. Определенное "Казкосмосом" специально для целей утилизации РГП "Инфракос" осуществляет работу по разбору зданий и продаже высвобождающихся строительных материалов. Некоторые из предлагаемых нами к выводу из аренды объектов имеют коммерческий и туристический потенциал. Мы будем очень рады, если эти объекты поспособствуют развитию комплекса "Байконур".– Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что стартовый комплекс ракет "Союз" на космодроме Куру будет законсервирован навсегда. Нужно ли для этого провести какие-то операции, или же российские специалисты не полетят во Французскую Гвиану больше никогда?– В настоящее время вся деятельность по проекту "Союз в ГКЦ" приостановлена. Сейчас в ГКЦ находятся российские РН "Союз-СТ", компоненты ракетного топлива, техническая документация. По условиям контрактов и межгосударственных соглашений, а также в соответствии с полученными нами лицензиями и разрешениями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (ФСТЭК России) они относятся к так называемым "охраняемым российским товарам" и должны быть возвращены на территорию Российской Федерации. Для их доставки необходимо осуществить два рейса судов типа Ро-Ро в порт Санкт-Петербурга.Для подготовки составных частей РН, РБ, контейнеров с КРТ, документации к транспортировке необходим российский персонал, который должен быть направлен во Французскую Гвиану. До принятия решения об отправке "охраняемых российских товаров" в Российскую Федерацию они находятся в закрытых и опечатанных помещениях и контейнерах, размещенных в сооружениях и на площадках хранения, под охраной службы безопасности ГКЦ и под надзором уполномоченных представителей АО "Арианэспас".– ArianeSpace самостоятельно использовать российский старт на Куру не может. Представляет ли для них оставленное российское оборудование интерес с точки зрения использования не по назначению? Что-то нужно предпринять для защиты оставшегося там стартового комплекса?– АО "Арианэспас" действительно не сможет без российских специалистов и российских поставок ракет-носителей, разгонных блоков, компонентов ракетного топлива (КРТ) использовать комплекс запуска "Союз" по его прямому назначению. Использование комплекса для запусков других ракет потребует его серьезной переделки и доработки, и вряд ли целесообразно по технико-экономическим соображениям. Возможно использование отдельных объектов общего назначения, например, заправочной станции, офисного здания, хранилища ракеты-носителя и разгонного блока, площадок хранения КРТ, однако, учитывая отдаленность комплекса запуска "Союз" от других площадок и объектов ГКЦ, практическая целесообразность этого не очевидна.Комплекс запуска "Союз" находится в собственности ЕКА и передан в эксплуатацию АО "Арианэспас". Российские специалисты работали там в рамках заключенных контрактов.Перед поставкой в ГКЦ российского оборудования российская сторона получила во ФСТЭК России необходимые лицензии и разрешения, которые в соответствии с установленными международными правилами контроля за ракетными технологиями были выданы в обмен на определенные обязательства получателей товара – ЕКА, КНЕС, Арианэспас.В представленных во ФСТЭК России импортных сертификатах и сертификатах конечного пользователя указанными выше организациями взяты на себя обязательства использовать данное оборудование только для целей создания и эксплуатации комплекса запуска "Союз" в ГКЦ и не модифицировать, не реэкспортировать и не передавать кому-либо российское оборудование без письменного разрешения "Роскосмоса", согласованного со ФСТЭК России. Данные обязательства подтверждены уполномоченными органами правительства Франции. Таким образом, если оставаться в правовом поле, ЕКА не сможет использовать российское оборудование не по назначению.Если ЕКА примет решение о сохранении комплекса запуска "Союз", то необходимо выполнить достаточно большой комплекс работ по его консервации, предусмотренный технической документацией на объекты и системы комплекса. Эти работы могут быть выполнены только российскими специалистами.– Ранее сообщалось, что стартовый комплекс на Куру можно модернизировать под пилотируемые пуски. В связи с отказом от сотрудничества, нет ли необходимости переоборудовать под пилотируемые пуски старт "Союза" на Восточном? Или же будет достаточно пилотируемой "Ангары"?– Одним из основных положений Федеральной космической программы является обеспечение гарантированного доступа Российской Федерации в космос. Для безусловного выполнения данной задачи, конечно, нужно иметь резервные возможности по запуску космических аппаратов типа "Союз" и "Прогресс".С учетом наличия в госкорпорации "Роскосмос" двух стартовых комплексов для РН "Союз" логично выглядит доработка стартового комплекса на космодроме Восточный для обеспечения запуска пилотируемых космических кораблей, и такие работы уже начаты.

https://ria.ru/20210612/kompleks-1736716739.html

https://ria.ru/20220519/angara-1789538933.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/angara-1789558794.html

https://ria.ru/20211007/progress-1753443152.html

https://ria.ru/20220125/soyuz-1769371461.html

https://ria.ru/20211214/bayterek-1763597105.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/roskosmos-1789264897.html

https://ria.ru/20220531/baykonur-1791913296.html

https://ria.ru/20220226/gviana-1775221931.html

https://ria.ru/20220530/roskosmos-1791881689.html

https://ria.ru/20220601/mks-1792347120.html

байконур (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, байконур (город), россия, дмитрий рогозин, цэнки, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), восточный (космодром)