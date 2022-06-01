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В Ленобласти запустили услугу помощи родителям детей-инвалидов

В Ленобласти запустили услугу помощи родителям детей-инвалидов - РИА Новости, 01.06.2022

В Ленобласти запустили услугу помощи родителям детей-инвалидов

Власти Ленинградской области с 1 июня запустили новую услугу "Передышка", позволяющую родителям детей-инвалидов доверить уход за ребенком квалифицированным... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:47

2022-06-01T16:47

2022-06-01T16:47

ленинградская область

ленинградская область

приозерск

бокситогорский район

александр дрозденко

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Власти Ленинградской области с 1 июня запустили новую услугу "Передышка", позволяющую родителям детей-инвалидов доверить уход за ребенком квалифицированным специалистам, сообщила председатель областного комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.По ее словам, инициатива создания сервиса "Передышка" принадлежит губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Пилотный запуск услуги состоялся в Многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов в Приозерске, куда могут обратиться жители всех районов Ленинградской области.Как уточнили в пресс-службе, воспользоваться новой услугой могут родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, имеющего третью степень ограничения способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению. Услуга предоставляется им от одного до трех раз в год, в общей сложности период может составить до 30 календарных дней. "Ребенок будет находиться под опекой квалифицированных специалистов организаций социального обслуживания", — добавили в областной администрации уточнив, что в ближайшее время сервис появится также в Бокситогорском районе. При этом доставка детей-инвалидов может осуществляться как в рамках социального такси, так и силами организаций социального обслуживания.

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ленинградская область

приозерск

бокситогорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, приозерск, бокситогорский район, александр дрозденко, общество