Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти запустили услугу помощи родителям детей-инвалидов - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220601/usluga-1792408612.html
В Ленобласти запустили услугу помощи родителям детей-инвалидов
В Ленобласти запустили услугу помощи родителям детей-инвалидов - РИА Новости, 01.06.2022
В Ленобласти запустили услугу помощи родителям детей-инвалидов
Власти Ленинградской области с 1 июня запустили новую услугу "Передышка", позволяющую родителям детей-инвалидов доверить уход за ребенком квалифицированным... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:47
2022-06-01T16:47
ленинградская область
ленинградская область
приозерск
бокситогорский район
александр дрозденко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593744807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f46d605f66d5232a6357dd147cf5ab0b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Власти Ленинградской области с 1 июня запустили новую услугу "Передышка", позволяющую родителям детей-инвалидов доверить уход за ребенком квалифицированным специалистам, сообщила председатель областного комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.По ее словам, инициатива создания сервиса "Передышка" принадлежит губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Пилотный запуск услуги состоялся в Многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов в Приозерске, куда могут обратиться жители всех районов Ленинградской области.Как уточнили в пресс-службе, воспользоваться новой услугой могут родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, имеющего третью степень ограничения способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению. Услуга предоставляется им от одного до трех раз в год, в общей сложности период может составить до 30 календарных дней. "Ребенок будет находиться под опекой квалифицированных специалистов организаций социального обслуживания", — добавили в областной администрации уточнив, что в ближайшее время сервис появится также в Бокситогорском районе. При этом доставка детей-инвалидов может осуществляться как в рамках социального такси, так и силами организаций социального обслуживания.
https://radiosputnik.ria.ru/20220521/zoopark-1789924625.html
ленинградская область
приозерск
бокситогорский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593744807_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_c63ab71d0fda5badbe2ab370de613510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, приозерск, бокситогорский район, александр дрозденко, общество
16:47 01.06.2022
 

В Ленобласти запустили услугу помощи родителям детей-инвалидов

© Depositphotos / pressmasterДевочка в инвалидном кресле
Девочка в инвалидном кресле - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Depositphotos / pressmaster
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Власти Ленинградской области с 1 июня запустили новую услугу "Передышка", позволяющую родителям детей-инвалидов доверить уход за ребенком квалифицированным специалистам, сообщила председатель областного комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.
По ее словам, инициатива создания сервиса "Передышка" принадлежит губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Пилотный запуск услуги состоялся в Многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов в Приозерске, куда могут обратиться жители всех районов Ленинградской области.
"Мы уже видим высокую актуальность технологии — родителям детей с инвалидностью действительно нужна "передышка". Даже посвятив себе немного времени, отдохнув, они получают второе дыхание. Да и просто иногда хочется, чтобы было "плечо", на которое можно опереться в трудную минуту", — сказала Толмачева.
Как уточнили в пресс-службе, воспользоваться новой услугой могут родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, имеющего третью степень ограничения способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению. Услуга предоставляется им от одного до трех раз в год, в общей сложности период может составить до 30 календарных дней.
"Ребенок будет находиться под опекой квалифицированных специалистов организаций социального обслуживания", — добавили в областной администрации уточнив, что в ближайшее время сервис появится также в Бокситогорском районе. При этом доставка детей-инвалидов может осуществляться как в рамках социального такси, так и силами организаций социального обслуживания.
Ягненок австралийского корриделя в ставропольском племенном заводе Восток - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 17:53В России
В Ленинградском зоопарке барашкам обновили стрижки к лету
 
Ленинградская областьЛенинградская областьПриозерскБокситогорский районАлександр ДрозденкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала