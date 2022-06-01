https://ria.ru/20220601/turchak-1792113322.html

Андрей Турчак: нет сомнений, что Херсон, ДНР и ЛНР присоединятся к России

Андрей Турчак: нет сомнений, что Херсон, ДНР и ЛНР присоединятся к России - РИА Новости, 01.06.2022

Андрей Турчак: нет сомнений, что Херсон, ДНР и ЛНР присоединятся к России

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в интервью РИА Новости рассказал о том, как партия помогает жителям Донбасса и освобожденных... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:00

2022-06-01T11:00

2022-06-01T11:00

интервью

андрей турчак

единая россия

россия

донбасс

денис пушилин

украина

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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в интервью РИА Новости рассказал о том, как партия помогает жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины, о мерах поддержки россиян и российского бизнеса в условиях санкций и поделился мнением о возможном присоединении Херсонской области и Запорожья к России.– Андрей Анатольевич, "Единая Россия" с первых дней СВО работает на Донбассе и оказывает помощь жителям. Если коротко сформулировать, в чем миссия партии?– С первых дней операции наша миссия заключается в оказании гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской республик, жителям освобождаемых, по мере продвижения войск, территорий. Поэтому с первых дней мы начали отправлять гуманитарные конвои. С первых дней гуманитарку развозим и по пунктам временного размещения на территории РФ. На сегодня более 8,5 тысяч тонн гуманитарного груза по линии "Единой России" уже направлено на Донбасс. Если взять без учета грузов по линии Минобороны, то это порядка 60-65% всей гуманитарной помощи, которая сегодня уже пересекла границу Российской Федерации.Отдельная тема – это Мариуполь. Поскольку там вообще ничего не было, мы открыли гуманитарный центр на базе гипермаркета "Метро" и уже из этого центра, по мере освобождения города, в освобожденные районы начали доставлять помощь. По сути, "Единая Россия" была единственной, кто на момент начала операции в Мариуполе эту тему закрывал. Сейчас центр продолжает работать и уже используется как хаб – из него дальше по территории Донецкой республики эта гуманитарка направляется в освобожденные территории. У нас 15 центров на территории ЛДНР открыто. На этой неделе открываем распределительный центр в Херсоне, и уже из самого Херсона гуманитарка будет развозиться по Херсонской области и уходить в Запорожье. Дальше по мере продвижения будем эти центры открывать.Второе направление – это волонтеры-медики, депутаты наши, которые имеют медицинское образование. Они также с первого дня поехали туда, работают и на передовой, и в клинических больницах Донецка и Луганска. Координируют эту работу Дмитрий Хубезов – председатель комитета по здравоохранения в Госдуме, Бадма Башанкаев – его зам в комитете. И, собственно говоря, со всей практически страны депутаты региональных парламентов, депутаты-врачи местных парламентов работают там в режиме две недели через две недели или месяц работают и две недели отдыхают. Сегодня у нас порядка 200 волонтеров там работают постоянно, в том числе психологи. Будем продолжать эту работу.Также мы уже приступили к гармонизации наших законодательств. Наши коллеги из Госдумы сейчас работают в обеих республиках, вместе с профильными министерствами ЛДНР составляют дорожные карты, как мы будем двигаться в этом вопросе.– Насколько реально включение Херсонской области в состав России? Могла бы она войти в состав России "путем" Крыма – через референдум?– Я уже делал заявление, могу только повторить то, что говорил в Херсоне. Действительно, Россия там навсегда, и никакого возврата назад быть не может. В то же время, я сказал и еще раз повторю, что решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких.Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец, после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир.– А что касается Запорожья, может ли идти речь о присоединении к России Запорожья?– То же самое. Должен быть организован референдум, как только к этому будет готова ситуация, как только прекратятся обстрелы, и появится зона безопасности. Всему свое время. Уверен, что жители Запорожья также свое мнение выскажут в поддержку такого решения. А по освобожденным территориям Донецкой и Луганской республик, могу вас заверить, ни у кого сомнений нет вообще, от слова "совсем".– До этого Денис Пушилин говорил, что после проведения спецоперации будет поднят вопрос о присоединении Донбасса к России. Обсуждается ли уже этот вопрос на высоком уровне?– Это не зависит от высокого уровня. Какие бы заявления мы бы не делали, какие бы заявления не делало руководство республик, нужно послушать людей, которые там живут.– На освобожденных территориях планируется ли открытие филиалов и ячеек "Единой России"?– Пока это самостоятельные государства. По закону о политических партиях "Единая Россия" там филиалы или республиканские отделения открывать не может. Но, как только они войдут в состав нашей страны, безусловно, там будут отделения не только "Единой России". И другие парламентские партии также смогут открыть там свои региональные отделения. Пока у нас там действуют, скажем так, представительства, на базе которых развернута гуманитарная работа. Мы не занимаемся политикой, мы людям помогаем.– На прошлой неделе вы сообщили, что в Россию приедет делегация Народного Совета ДНР. Какие вопросы будут обсуждаться?– Да, действительно. По приглашению "Единой России" в начале июня состоится официальный визит делегации Народного совета ДНР во главе со спикером. Программа обширная. У нас пройдут на партийной площадке межпартийные переговоры, запланированы встречи со спикерами обеих палат нашего парламента. Коллеги обязательно выступят на пленарках и в Государственной думе, и в Совете Федерации. Пройдут встречи в профильных комитетах. Основной вопрос, который будет обсуждаться, – это гармонизация наших законодательств для того, чтобы исключить препятствия для экономической интеграции в первую очередь. То, что сейчас нужно для скорейшего возвращения Донбасса и освобожденных территорий к мирной жизни. Вокруг этого строится экономика, которую там надо поднимать. И, конечно, как я уже говорил, вопросы восстановления инфраструктуры территорий.Сегодня у нас есть вопросы по таможенному законодательству, работе пунктов пропуска, налоговым льготам. Поэтому мы проведем обсуждение по широкой повестке и выработаем конкретные решения по синхронизации наших законодательств.– Обсуждаются ли новые меры поддержки участников спецоперации на территории Украины и их семей, а новые меры поддержки для военнослужащих и добровольцев, погибших или получивших тяжелые ранения?– Эта работа уже ведется. Вы знаете, что по инициативе "Единой России" был подготовлен и в рекордно короткие сроки принят закон, который наделяет наших бойцов на Донбассе статусом ветерана боевых действий. Это не статус ради статуса. За этот статус положены соответствующие меры социальной поддержки, которые приняты у нас в стране.Кроме того, 9 мая президент поддержал предложение "Единой России" и подписал соответствующий указ о льготных поступлениях в вузы детей военнослужащих, участвующих в СВО, – это специально выделенная 10% квота. Помимо этого, прием в кадетские и военные училища уже со следующего учебного года будет проводиться без вступительных испытаний.Также "Единая Россия" подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим. Внесем их в Госдуму уже на этой неделе.Сейчас мы также анализируем те меры поддержки, которые принимают регионы на уровне субъектовых законов. Мы сейчас их обобщаем и в ближайшее время представим поправки в действующее законодательство на федеральном уровне.– Евросоюз в феврале включил вас в санкционные списки. Расскажите, что это значит для вас? Почувствовали ли вы их влияние?– Мне приятно оказаться в одной компании с достойными и уважаемыми мной людьми. Что касается влияния санкций непосредственно на меня и на мою семью, его нет. Ни я, ни моя семья на себе его не чувствуем.– Видят ли в "Единой России" проблемы с безработицей на фоне ухода с российского рынка иностранных компаний? Какие меры поддержки могут предложить россиянам, оказавшимся без работы, а также российскому бизнесу?– Мы уже принимаем меры на этот счет. "Единая Россия" инициировала закон о внешнем управлении. В первом чтении он был принят, и могу сказать, что сам факт вынесения и рассмотрения его в первом чтении уже остудил головы многих иностранных собственников. Они осознали, что при бегстве активы с собой забрать не получится. И перестали заявлять о желании уйти с российского рынка. Некоторые начали пользоваться риторикой, что они просто приостанавливают свою деятельность либо меняют бренды. Все это позволило стабилизировать ситуацию на рынке труда. В общем замах был на рубль, а удар получился на копейку.Что касается дальнейшего рассмотрения этого законопроекта, сейчас принимаются поправки ко второму чтению, они будут проанализированы. У меня нет никаких сомнений, что этот закон будет принят. Появится легальная возможность передачи управления в таких компаниях российским или другим собственникам при условии, что они будут продолжать производство на этих площадках, будут продолжать выплачивать заработную плату и платить налоги на территории Российской Федерации.Так что серьезного роста безработицы мы не ожидаем. Если же он, в том или ином виде произойдет, меры, естественно, будут приняты, благо есть отработанные во время пандемии механизмы. Люди, потерявшие работу в такой ситуации, без поддержки государства не останутся.– Не отразится ли принятие законопроекта на инвестиционном климате в России? Нет ли опасения, что при таком развитии событий Россия потеряет доверие инвесторов из нейтральных и дружественных нам стран?– Уверен, что не отразится, потому что свято место пусто не бывает. Мы готовы предложить замещение ниш, которые освободят уходящие предприятия дружественным нам странам, российским инвесторам, которые эти пустоты с удовольствием заполнят. Не буду приводить пример с "Макдональдсом", но есть уже очень много серьезных производств, которые готовы быть замещены российскими собственниками или собственниками из дружественных нам стран, поэтому у меня сомнений никаких – ни одно производство не останется без внимания.А в целом кризис доверия к иностранным инвестициям мы уже наблюдаем. Но раскручиваем его не мы. Не мы начали массово замораживать активы и грабить чужие резервы. Поверьте, многие уже сделали выводы из блокировки российских активов, и уже начинают спасать и выводить свои капиталы. Для западных инвесторов – это тоже урок. Недешевый, надо сказать.– Российские компании тоже пострадали от санкций. Есть ли какие-нибудь инициативы о дополнительных мерах поддержки? Может, предложить какие-то льготные кредиты, как это было в пандемию?– Кто-то пострадал, а кто готовился, не пострадал. У нас было достаточно времени с 2014 года, и действительно большой рывок многие наши производители сделали, чтобы исключить эту зависимость. А те, кто находился в зависимости от поставки иностранных компонентов в рамках комплектации, конечно, им сейчас непросто. Но уже два-три месяца показали, что можно перенастроить логистику, можно найти новые рынки для поставок.На прошлой неделе мы провели форум "Предпринимательство в новой экономической реальности" вместе с представителями делового сообщества, правительства и региональных властей. И там как раз обсуждали, что необходимо сделать, какие еще меры поддержки нашему бизнесу нужны в новых условиях. Говорили о повышении эффективности финансовых инструментов, упрощении механизмов контроля и снятии административных барьеров, поддержке технологического предпринимательства, стартапов и самозанятых. Все предложения будут оформлены в законодательные инициативы.– Буквально позавчера завершилось предварительное голосование "Единой России". До этого в телеграм-каналах появлялись жалобы на принуждение сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании и краже личных данных выборщиков через Госуслуги. Известно ли об этом в партии? Какие меры предпринимает "Единая Россия"?– В телеграм-каналах пишут много чего. Но не все они, как известно, одинаково полезны. Если говорить о достоверной информации, то по итогам предварительного голосования, никаких жалоб, которые могли бы хоть как-то повлиять на волеизъявление граждан, зафиксировано не было. Процедура, можно сказать, достигла своего совершенства. В этом году помимо очередного рекорда по явке мы поставили рекорд по самому низкому числу жалоб или обращений как со стороны кандидатов, так и со стороны избирателей. Никаких накруток, никаких приписок сделать невозможно – в этом году предварительное голосование на 100% проходило в цифровом формате и с использованием портала "Госуслуг". Это первое.И второе. Интерес к процедуре год от года растет. Мы не будем сравнивать с прошлым годом, когда проходили выборы в Госдуму, понятно, что это выборы федерального уровня. Но даже в этом году более двух миллионов 200 тысяч избирателей зарегистрировались и приняли участие в отборе наших кандидатов. Конкурс у нас получился в этом году тоже высокий: только по основным уровням выборов порядка 6,5 человек на место. И высокий процент обновления: всего 15% тех, кто заявился на участие в праймериз в качестве кандидатов, являются сейчас депутатами, то есть обновление – 85%. И чуть более трети – это молодые люди в возрасте до 35 лет. То есть партия обновляется и одновременно омолаживается.Самое главное, что "Единая Россия" остается единственной политической партией в нашей стране, которая отбирает своих кандидатов через процедуру предварительного голосования, открыто. Это нам позволяет отбирать лучших, кто потом в конкурентной борьбе в ходе летнего электорального цикла, как правило, одерживает победу, поскольку любая партия нацелена на то, чтобы побеждать на выборах. "Единая Россия" к этому готова.– Последнее время все чаще появляется информация о якобы возможной отмене прямых выборов губернаторов в России. Оправдана ли такая инициатива?– Я уже говорил: источником власти в нашей стране, в соответствии с Конституцией, является народ. И забирать у народа право выбирать своих представителей – это неправильно. Выборы состоятся, и "Единая Россия" к ним готова. Избирательная система работает и никаких скидок на специальную военную операцию делать не надо, это позиция слабого.– Близится сентябрь, и в этом году в ходе Единого дня голосования в 72 субъектах РФ пройдут избирательные кампании разных уровней. Какие регионы наиболее сложные для "Единой России"? В скольких регионах ждете победу?– Выборы – это в целом непростой процесс, поэтому я бы не разделял регионы, в которых 11 сентября они пройдут, на сложные или легкие. Мы всегда настраиваемся на победу, поэтому для нас любой уровень выборов – муниципальные кампании, выборы депутатов городских дум в административных центрах, выборы депутатов заксобраний – каждому уровню выборов мы уделяем одинаковое внимание.– Какие кандидатуры "Единая Россия" поддержит на постах губернаторов?– Эти решения будут приняты позже, в июне. Но уже сейчас могу вам сказать, что все губернаторы, которые будут избираться в сентябре, будут выдвинуты или поддержаны "Единой Россией".– В России активным образом идет программа социальной газификации. Скажутся ли санкции против России на ее реализации? Будут ли увеличены сроки реализации, сможем ли выполнить программу?– Никаких причин для сдвижки программы вправо сегодня нет. Никакие санкции, ни режим специальной военной операции на это прямого влияния не оказывают. Связано это с тем, что все оборудование, которое используется в рамках догазификации, либо российского, либо белорусского производства: трубы, газоанализаторы, счетчики, котлы и все остальные компоненты. Поэтому с чего санкции могут оказать влияние на реализацию этой программы? Другой вопрос, что мы иногда видим неоправданный рост стоимости этих компонентов, но это связано в большей степени с нарушением антимонопольного законодательства. В этой связи вместе с ФАС мы реагируем, реагировали и будем реагировать на то, чтобы минимальный набор оборудования, который мы оцениваем сейчас совместно с производителями без стоимости трубы в порядка 70 тысяч рублей на одно домовладение, плюс труба и разводка непосредственно по участку, не превышали 90 тысяч рублей.При этом в большинстве регионов сегодня уже приняты дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан при проведении догазификации – это многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны, одиноко проживающие пенсионеры и так далее. Регионы вводят компенсацию затрат. Исходя из возможностей регионального бюджета где-то это 100%, где-то – 70%, где-то – половина.

https://ria.ru/20220530/lnr-1791826383.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/referendum-1792027388.html

https://ria.ru/20220530/volontery-1791708445.html

https://ria.ru/20220525/bezrabotitsa-1790690538.html

https://ria.ru/20220529/defolt-1791506336.html

https://ria.ru/20220518/golosovanie-1789300234.html

https://ria.ru/20220429/gazifikatsiya-1786223987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, андрей турчак, единая россия, россия, донбасс, денис пушилин, украина