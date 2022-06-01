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TikTok восстановил аккаунт RT DE - РИА Новости, 01.06.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220601/rt-1792399049.html
TikTok восстановил аккаунт RT DE
TikTok восстановил аккаунт RT DE - РИА Новости, 01.06.2022
TikTok восстановил аккаунт RT DE
TikTok восстановил аккаунт RT DE кроме территории ЕС, сообщается в Telegram-канале "RT на русском". РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:19
2022-06-01T16:57
медиавойны
в мире
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
валерий фадеев
москва
украина
евросоюз
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. TikTok восстановил аккаунт RT DE кроме территории ЕС, сообщается в Telegram-канале "RT на русском".Отмечается, что никаких объяснений от TikTok RT DE так и не получил.СМИ 31 мая сообщило, что TikTok заблокировал аккаунт RT DE, удалил все видео и подписчиков. От имени соцсети каналу заявили, что страница якобы "нарушала правила сообщества", и при этом не объяснили, как именно.Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, вошли RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram*, Meta* в целом ограничила доступ к ним на территории ЕС.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов и представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220414/twitch-1783450989.html
https://ria.ru/20220601/akkaunt-1792285060.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, валерий фадеев, москва, украина, евросоюз, tiktok, россия, еврокомиссия
16:19 01.06.2022 (обновлено: 16:57 01.06.2022)
 
TikTok восстановил аккаунт RT DE

TikTok восстановил аккаунт RT DE, но на территории Евросоюза он по-прежнему недоступен

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. TikTok восстановил аккаунт RT DE кроме территории ЕС, сообщается в Telegram-канале "RT на русском".
Отмечается, что никаких объяснений от TikTok RT DE так и не получил.
Компьютер - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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СМИ 31 мая сообщило, что TikTok заблокировал аккаунт RT DE, удалил все видео и подписчиков. От имени соцсети каналу заявили, что страница якобы "нарушала правила сообщества", и при этом не объяснили, как именно.
Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, вошли RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram*, Meta* в целом ограничила доступ к ним на территории ЕС.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов и представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
11:34Медиавойны
TikTok удалил аккаунт Sputnik Киргизия
 
МедиавойныВ миреУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровВалерий ФадеевМоскваУкраинаЕвросоюзTikTokРоссияЕврокомиссия
 
 
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