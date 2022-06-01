https://ria.ru/20220601/roditeli-1791707812.html
Всемирный день родителей
Всемирный день родителей - РИА Новости, 01.06.2022
Всемирный день родителей
1 июня ежегодно отмечается Всемирный день родителей (Global Day of Parents). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T01:01
2022-06-01T01:01
2022-06-01T01:01
справки
оон
юнисеф
россия
международный день родителей
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1 июня ежегодно отмечается Всемирный день родителей (Global Day of Parents). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в 2012 году, чтобы обратить внимание общественности не только на колоссальную роль родителей в воспитании и защите детей, но и роль семьи в целом.О роли семьи ООН начала заявлять, начиная с 1980-х годов. В 1989 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи, в 1993 году она постановила отмечать ежегодно Международный день семьи 15 мая.Для гармоничного и всестороннего развития личности каждый ребенок нуждается в семейной опеке, родительском тепле, внимании, любви и понимании. По мнению ООН, семьи играют важную роль в построении миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, внося вклад в воспитание поколения здоровых граждан, готовых приносить пользу.При этом ООН отмечает такие мировые проблемы, стоящие перед семьями, как нищета и голод, насилие и применение телесных наказаний. По данным ЮНИСЕФ, пандемия подорвала достигнутый на протяжении десятилетий прогресс в разрешении проблем детства, таких как бедность, здоровье, доступ к образованию, питание, защита прав детей и психологическое благополучие.Стремительно растет число голодающих и лишенных возможности посещать школу детей, все больше мальчиков и девочек сталкиваются с насилием и живут в бедности. Некоторые семьи ради выживания вынуждают своих детей вступать в ранний брак. В последнее время выросло и число детей, не имеющих доступа к медицинскому обслуживанию, вакцинам и надлежащему питанию.Согласно данным ЮНИСЕФ, на пике пандемии школу не посещали более 1,6 миллиарда учеников. В первый год кризиса во всем мире школы были закрыты почти для 80% школьников.Значительно выросло число работающих детей. По данным Международной организации труда 160 миллионов детей, почти каждый десятый несовершеннолетний планеты, вынуждены работать. К концу 2022 года, согласно прогнозам ЮНИСЕФ, в результате вызванного пандемией роста бедности жертвами эксплуатации станут еще девять миллионов детей.В ЮНИСЕФ отмечают, что в настоящее время 50 миллионов детей страдают от истощения – наиболее опасной для жизни формы недоедания, в 2022 году эта цифра может увеличиться на девять миллионов.В докладе ЮНИСЕФ говорится, что пандемия – не единственная угроза для здоровья и благосостояния детей. На сегодняшний день во всем мире 426 миллионов детей – почти каждый пятый ребенок – живут в зонах все более интенсивных конфликтов. Их основные жертвы – именно дети.По данным ООН, пандемия отрицательно сказывается и на психическом здоровье детей. Они могут испытывать чувство тревоги, стресс и неуверенность. В этих условиях детям особенно важны родительская любовь и поддержка. Родители несут ответственность за благополучие своих детей, не посещающих школу, при этом многие из них продолжают работать. От родителей зависит здоровье детей и их успехи в учебе. Поэтому в этот период особенно важна материальная поддержка семей с детьми, а также помощь работающим родителям.В ответ на пандемию ООН выступает за просвещение родителей о недопустимости насилия и телесных наказаний и о преимуществах позитивных форм поддержания дисциплины, материальную поддержку семей с детьми, повышения гибкости условий работы по обеспечению баланса между трудовой деятельностью и семейной жизнью.В России вопросы семьи отражены в Концепции государственной семейной политики в России на период до 2025 года, принятой в 2014 году. Ее целями являются: поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни; создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций; повышение качества жизни семей; обеспечение прав членов семьи. В Российской Федерации предусмотрены различные социальные меры для семей с детьми, среди них – пособие по беременности и уходу за ребенком, единовременная выплата при рождении ребенка, материнский капитал и др. В период пандемии по поручению президента правительством РФ был принят ряд существенных мер социальной поддержки семей с детьми. В мире ежегодно отмечается День матери, День отца и День семей. В США, Канаде, Китае, Японии День матери празднуется во второе воскресенье мая, в Белоруссии – 14 октября, в Греции – 9 мая. В России День матери был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года и отмечается в последнее воскресенье ноября. День отца отмечается в третье воскресенье июня в 50 странах мира, в том числе США, Канаде, Великобритании, Аргентине, Франции, Греции, Индии, Ирландии, Мексике, Пакистане, Сингапуре, ЮАР, а также Грузии и Литве. В России День отца отмечается в третье воскресенье октября. В 2021 году праздник отмечался впервые. В России с 2008 года отмечается День семьи, любви и верности, который призван привлечь внимание к семье как хранительнице духовно-нравственных ценностей. Праздник приурочен ко дню памяти живших в XIII веке святых Петра и Февронии Муромских. Традиционно в этот день пары, прожившие в браке многие годы, получают награду "За любовь и верность". Во Всемирный день родителей в мире проводятся различные благотворительные акции, просветительские проекты и флешмобы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, оон, юнисеф, россия, международный день родителей
1 июня ежегодно отмечается Всемирный день родителей (Global Day of Parents). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в 2012 году, чтобы обратить внимание общественности не только на колоссальную роль родителей в воспитании и защите детей, но и роль семьи в целом.
О роли семьи ООН начала заявлять, начиная с 1980-х годов. В 1989 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи, в 1993 году она постановила отмечать ежегодно Международный день семьи 15 мая.
Для гармоничного и всестороннего развития личности каждый ребенок нуждается в семейной опеке
, родительском тепле, внимании, любви и понимании.
По мнению ООН, семьи играют важную роль в построении миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, внося вклад в воспитание поколения здоровых граждан, готовых приносить пользу.
При этом ООН отмечает такие мировые проблемы
, стоящие перед семьями, как нищета и голод, насилие и применение телесных наказаний.
По данным ЮНИСЕФ, пандемия подорвала достигнутый на протяжении десятилетий прогресс в разрешении проблем детства, таких как бедность, здоровье, доступ к образованию, питание, защита прав детей и психологическое благополучие.
Стремительно растет число голодающих и лишенных возможности посещать школу детей, все больше мальчиков и девочек сталкиваются с насилием и живут в бедности. Некоторые семьи ради выживания вынуждают своих детей вступать в ранний брак. В последнее время выросло и число детей, не имеющих доступа к медицинскому обслуживанию, вакцинам и надлежащему питанию.
Согласно данным ЮНИСЕФ, на пике пандемии школу не посещали более 1,6 миллиарда учеников. В первый год кризиса во всем мире школы были закрыты почти для 80% школьников
.
Значительно выросло число работающих детей. По данным Международной организации труда 160 миллионов детей, почти каждый десятый несовершеннолетний планеты, вынуждены работать
. К концу 2022 года, согласно прогнозам ЮНИСЕФ, в результате вызванного пандемией роста бедности жертвами эксплуатации станут еще девять миллионов детей.
В ЮНИСЕФ отмечают, что в настоящее время 50 миллионов детей страдают от истощения – наиболее опасной для жизни формы недоедания, в 2022 году эта цифра может увеличиться на девять миллионов.
В докладе ЮНИСЕФ говорится, что пандемия – не единственная угроза для здоровья и благосостояния детей. На сегодняшний день во всем мире 426 миллионов детей – почти каждый пятый ребенок – живут в зонах все более интенсивных конфликтов. Их основные жертвы – именно дети.
По данным ООН, пандемия отрицательно сказывается и на психическом здоровье детей. Они могут испытывать чувство тревоги, стресс и неуверенность. В этих условиях детям особенно важны родительская любовь и поддержка. Родители несут ответственность за благополучие своих детей, не посещающих школу, при этом многие из них продолжают работать. От родителей зависит здоровье детей и их успехи в учебе. Поэтому в этот период особенно важна материальная поддержка семей с детьми, а также помощь работающим родителям.
В ответ на пандемию ООН выступает
за просвещение родителей о недопустимости насилия и телесных наказаний и о преимуществах позитивных форм поддержания дисциплины, материальную поддержку семей с детьми, повышения гибкости условий работы по обеспечению баланса между трудовой деятельностью и семейной жизнью.
В России вопросы семьи отражены в Концепции государственной семейной политики
в России на период до 2025 года, принятой в 2014 году. Ее целями являются: поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни; создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций; повышение качества жизни семей; обеспечение прав членов семьи.
В Российской Федерации предусмотрены различные социальные меры
для семей с детьми, среди них – пособие по беременности и уходу за ребенком, единовременная выплата при рождении ребенка, материнский капитал
и др.
В период пандемии по поручению президента правительством РФ был принят ряд существенных мер
социальной поддержки семей с детьми.
В мире ежегодно отмечается День матери, День отца и День семей. В США, Канаде, Китае, Японии День матери празднуется во второе воскресенье мая
, в Белоруссии – 14 октября, в Греции – 9 мая.
В России День матери
был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года и отмечается в последнее воскресенье ноября.
День отца отмечается в третье воскресенье июня
в 50 странах мира, в том числе США, Канаде, Великобритании, Аргентине, Франции, Греции, Индии, Ирландии, Мексике, Пакистане, Сингапуре, ЮАР, а также Грузии и Литве.
В России День отца отмечается
в третье воскресенье октября. В 2021 году праздник отмечался впервые.
В России с 2008 года отмечается
День семьи, любви и верности, который призван привлечь внимание к семье как хранительнице духовно-нравственных ценностей. Праздник приурочен ко дню памяти живших в XIII веке святых Петра и Февронии Муромских. Традиционно в этот день пары, прожившие в браке многие годы, получают награду "За любовь и верность".
Во Всемирный день родителей в мире проводятся
различные благотворительные акции, просветительские проекты и флешмобы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников