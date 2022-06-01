https://ria.ru/20220601/referendum-1792282660.html

Сенатор допустил референдумы в ДНР, ЛНР и на юге Украины в течение года

Сенатор допустил референдумы в ДНР, ЛНР и на юге Украины в течение года - РИА Новости, 01.06.2022

Сенатор допустил референдумы в ДНР, ЛНР и на юге Украины в течение года

Референдумы о воссоединении с Россией в Донбассе, Херсоне, Запорожье могут пройти в течение года, Россия их примет, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:26

2022-06-01T11:26

2022-06-01T11:48

специальная военная операция на украине

сергей цеков

общество

россия

украина

херсонская область

запорожская область

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Референдумы о воссоединении с Россией в Донбассе, Херсоне, Запорожье могут пройти в течение года, Россия их примет, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сказал в интервью РИА Новости, что Херсонская область, Донбасс войдут в состав России, в этом нет сомнений. То же самое будет с Запорожской областью."Абсолютно согласен, что эти регионы должны быть с Россией. Думаю, все может произойти в гораздо больших размерах", - сказал парламентарий. "Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ. Это изначально русские территории", - отметил законодатель.Говоря о Донбассе, Херсоне и Запорожье, сенатор высказал мнение, что процесс по проведению референдума в этих областях по присоединению к России будет "довольно быстрым, в течение года". Сенатор подчеркнул, что многие крупные города на юго-востоке Украины были основаны во времена Екатерины Великой.Цеков также полагает, что Херсон, Запорожье, Донбасс сами смогут обеспечить свое восстановление, поскольку "это регионы бюджетообразующие, регионы-доноры". "С них все высасывала Западная Украина", - добавил он.В заключение Цеков подчеркнул, что "на Украине идет гражданская война", и нельзя оставлять жителей того же Харькова, Изюма, чтобы националисты пришли и начали издеваться над жителями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/kherson-1792027749.html

https://ria.ru/20220531/internet-1791912881.html

https://ria.ru/20220529/ukraina-1791509297.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сергей цеков, общество, россия, украина, херсонская область , запорожская область, совет федерации рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр