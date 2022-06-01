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Эксперты спрогнозировали убыль рабочей силы в России - РИА Новости, 01.06.2022
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Эксперты спрогнозировали убыль рабочей силы в России
Эксперты спрогнозировали убыль рабочей силы в России - РИА Новости, 01.06.2022
Эксперты спрогнозировали убыль рабочей силы в России
Численность рабочей силы с 2019 по 2030 год сократится на 1,9 миллиона человек, пишет РБК со ссылкой на демографический прогноз экспертов Национального... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:38
2022-06-01T11:38
санкт-петербург
ленинградская область
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Численность рабочей силы с 2019 по 2030 год сократится на 1,9 миллиона человек, пишет РБК со ссылкой на демографический прогноз экспертов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".Как уточняется, изменится и возрастной состав рабочих ресурсов: доля людей младше 40 лет снизится с 42 процентов в 2019 году до 37,4 в 2030-м. Причины — повышение возраста для выхода на пенсию и вступление в трудоспособный возраст малочисленного поколения 1990-х и 2000-х годов. Наиболее серьезное сокращение доли молодежи ожидается в Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: численность населения там росла за счет молодых приезжих, однако в этом десятилетии они перейдут в старшие возрастные группы.Специалисты из ВШЭ составили четыре варианта прогноза на 2030 год. При базовом сценарии состав рабочей силы сократится с 74,7 миллиона человек до 72,8 миллиона. Оптимистичный вариант предусматривает снижение только на 500 тысяч — до 74,2 миллиона. "Низкий" вариант прогноза предполагает сокращение на три миллиона — до 71,7 миллиона. Если не учитывать миграцию, ожидается, что численность рабочей силы уменьшится на 3,3 миллиона человек.
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санкт-петербург, ленинградская область, высшая школа экономики (вшэ), общество
11:38 01.06.2022
 
Эксперты спрогнозировали убыль рабочей силы в России

НИУ ВШЭ спрогнозировал убыль рабочей силы в России в 1,9 миллиона человек к 2030 году

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Численность рабочей силы с 2019 по 2030 год сократится на 1,9 миллиона человек, пишет РБК со ссылкой на демографический прогноз экспертов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".
Как уточняется, изменится и возрастной состав рабочих ресурсов: доля людей младше 40 лет снизится с 42 процентов в 2019 году до 37,4 в 2030-м. Причины — повышение возраста для выхода на пенсию и вступление в трудоспособный возраст малочисленного поколения 1990-х и 2000-х годов. Наиболее серьезное сокращение доли молодежи ожидается в Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: численность населения там росла за счет молодых приезжих, однако в этом десятилетии они перейдут в старшие возрастные группы.
Специалисты из ВШЭ составили четыре варианта прогноза на 2030 год. При базовом сценарии состав рабочей силы сократится с 74,7 миллиона человек до 72,8 миллиона. Оптимистичный вариант предусматривает снижение только на 500 тысяч — до 74,2 миллиона. "Низкий" вариант прогноза предполагает сокращение на три миллиона — до 71,7 миллиона. Если не учитывать миграцию, ожидается, что численность рабочей силы уменьшится на 3,3 миллиона человек.
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Санкт-ПетербургЛенинградская областьВысшая школа экономики (ВШЭ)Общество
 
 
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