В Азербайджане заявили об обстреле позиций военных на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своих военных на границе с Арменией
Азербайджанские пограничники . Архивное фото
БАКУ, 1 июн – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило в среду об обстреле позиций вооруженных сил республики на границе с Арменией.
"Подразделения армянских вооруженных сил с вечера 31 мая до ночи 1 июня с позиций в направлении населенных пунктов Мусурскенд Товузгалинского (Бердского – ред.) района и Юхары Шорджа Басаркечярского (Варденисского – ред.) района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Агдам Товузского и Зейлик Кельбаджарского района (Карабах – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.