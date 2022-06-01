https://ria.ru/20220601/obstrely-1792244040.html

В Азербайджане заявили об обстреле позиций военных на границе с Арменией

В Азербайджане заявили об обстреле позиций военных на границе с Арменией - РИА Новости, 01.06.2022

В Азербайджане заявили об обстреле позиций военных на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана заявило в среду об обстреле позиций вооруженных сил республики на границе с Арменией. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:45

2022-06-01T08:45

2022-06-01T08:45

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азербайджан

армения

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БАКУ, 1 июн – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило в среду об обстреле позиций вооруженных сил республики на границе с Арменией."Подразделения армянских вооруженных сил с вечера 31 мая до ночи 1 июня с позиций в направлении населенных пунктов Мусурскенд Товузгалинского (Бердского – ред.) района и Юхары Шорджа Басаркечярского (Варденисского – ред.) района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Агдам Товузского и Зейлик Кельбаджарского района (Карабах – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220531/karabakh-1791974045.html

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армения

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан, армения