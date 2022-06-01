Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане заявили об обстреле позиций военных на границе с Арменией - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/obstrely-1792244040.html
В Азербайджане заявили об обстреле позиций военных на границе с Арменией
В Азербайджане заявили об обстреле позиций военных на границе с Арменией - РИА Новости, 01.06.2022
В Азербайджане заявили об обстреле позиций военных на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана заявило в среду об обстреле позиций вооруженных сил республики на границе с Арменией. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:45
2022-06-01T08:45
в мире
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582337736_0:147:2731:1683_1920x0_80_0_0_8e83cad1594bec546b797fe26365ca3a.jpg
БАКУ, 1 июн – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило в среду об обстреле позиций вооруженных сил республики на границе с Арменией."Подразделения армянских вооруженных сил с вечера 31 мая до ночи 1 июня с позиций в направлении населенных пунктов Мусурскенд Товузгалинского (Бердского – ред.) района и Юхары Шорджа Басаркечярского (Варденисского – ред.) района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Агдам Товузского и Зейлик Кельбаджарского района (Карабах – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220531/karabakh-1791974045.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582337736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a009f650e738640a4a4749a68d4dd70a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения
08:45 01.06.2022
 
В Азербайджане заявили об обстреле позиций военных на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своих военных на границе с Арменией

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Азербайджанские пограничники . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 1 июн – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило в среду об обстреле позиций вооруженных сил республики на границе с Арменией.
"Подразделения армянских вооруженных сил с вечера 31 мая до ночи 1 июня с позиций в направлении населенных пунктов Мусурскенд Товузгалинского (Бердского – ред.) района и Юхары Шорджа Басаркечярского (Варденисского – ред.) района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Агдам Товузского и Зейлик Кельбаджарского района (Карабах – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 12:00
Путин и Алиев обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
 
В миреАзербайджанАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала