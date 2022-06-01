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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/makeevka-1792426095.html
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска в 16.50 мск обстреляли Кировский район Макеевки в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:37
2022-06-01T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 мск обстреляли Кировский район Макеевки в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Макеевки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, макеевка, донецкая народная республика
17:37 01.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

ДНР: украинские войска выпустили восемь снарядов по Макеевке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома в Макеевке
Разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 мск обстреляли Кировский район Макеевки в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Макеевки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:32Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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