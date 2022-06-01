https://ria.ru/20220601/karshering-1792242314.html

В Совфеде призвали каршеринги ограничить выдачу авто злостным нарушителям

В Совфеде призвали каршеринги ограничить выдачу авто злостным нарушителям - РИА Новости, 01.06.2022

В Совфеде призвали каршеринги ограничить выдачу авто злостным нарушителям

Каршеринговые компании должны ограничить выдачу в аренду машин тем водителям, которые ранее не раз совершали серьёзные правонарушения, - лишались прав за... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:25

2022-06-01T08:25

2022-06-01T08:25

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Каршеринговые компании должны ограничить выдачу в аренду машин тем водителям, которые ранее не раз совершали серьёзные правонарушения, - лишались прав за "пьяную" езду, имели проблемы с алкоголем, наркотиками или систематически нарушают ПДД, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Александр Башкин.По его словам, такой подход поможет решить проблему серьёзного роста числа ДТП с участием каршеринговых автомобилей."Одной из причин роста ДТП в этом секторе, на мой взгляд, является то, что доступ к каршеринговым машинам получают те, кто, по большому счёту, не должен иметь на это права. Например, если водитель был лишён ранее прав за вождение в нетрезвом виде, имел проблемы с алкоголем и наркотиками, систематически нарушает ПДД", - сказал парламентарий.Башкин отметил, что статистика МВД говорит о росте более чем на 40% числа ДТП с участием автомобилей каршеринга в прошлом году."Каршеринг серьезно пострадал во время пандемии, несмотря на то, что были программы господдержки. Сейчас каршеринговые компании стремятся любыми способами увеличить оборот, привлечь новых клиентов, увести их у конкурентов. А количество всегда пропорционально обратно качеству, ведь должны иметь значение не только платёжеспособность водителя, но и его бэкграунд", - констатировал он.По словам сенатора, у каршеринговых компаний в настоящее время нет доступа к сведениям о совершённых клиентами правонарушениях, поэтому у сервисов по краткосрочной аренде автомобилей нет возможности отказаться от предоставления услуг злостным нарушителям."Поэтому необходимо предоставить им частичный доступ к служебным сведениям и базам правонарушителей", - сказал Башкин.

https://ria.ru/20220304/narusheniya-1776521468.html

https://ria.ru/20210914/karshering-1750039902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, совет федерации рф, россия, общество