https://ria.ru/20220611/alkogol-1794728652.html

Мили под промилле: когда можно сесть за руль после употребления алкоголя

Через сколько можно садиться за руль после приема алкоголя: норма в промилле

Мили под промилле: когда можно сесть за руль после употребления алкоголя

Управление автомобилем в нетрезвом виде - одно из наиболее серьезных нарушений Правил дорожного движения. Для того чтобы не допустить трагедии на дороге,... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T10:33

2022-06-11T10:33

2022-06-11T10:33

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европейская юридическая служба

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Управление автомобилем в нетрезвом виде - одно из наиболее серьезных нарушений Правил дорожного движения. Для того чтобы не допустить трагедии на дороге, автомобилист должен понимать, через сколько часов ему вновь можно сесть за руль после употребления алкоголя. Какой должна быть норма промилле у водителя по закону, через какое время в среднем алкоголь выводится из организма и какое наказание ждет нарушивших закон автовладельцев - в материале РИА Новости.Как влияет алкоголь на водителяЗапрет на употребление алкоголя за рулем, а также на вождение в нетрезвом состоянии существует не случайно. Даже небольшая на первый взгляд доза спиртного может замедлить реакцию автомобилиста, помешать ему верно оценить обстановку на дороге, побудить к ненужному риску. Находящиеся “под градусом” водители склонны переоценивать собственные возможности, а опасность тех или иных маневров наоборот, зачастую недооценивают.Под действием алкоголя человек нередко становится невнимательным, может испытывать проблемы со зрением, не способен верно оценить расстояние до другой машины или скорость прочих участников дорожного движения и так далее. Все это в перспективе может привести к аварии.Через сколько можно за руль после алкоголяТо, как быстро человек после употребления алкогольных напитков придет в норму и вновь сможет сесть за руль, зависит от множества факторов. Прежде всего от того, какие именно напитки он употреблял (насколько они были крепкими) и в каком количестве. Свою роль также могут сыграть вес, возраст, уровень метаболизма, пол и другие параметры.Но любые расчеты дают лишь приблизительный ответ на вопрос, сколько времени должно пройти перед тем, как выпившему то или иное количество спиртного человеку вновь можно завести свое авто.Проверка уровня алкоголяСуществует два основных способа проверить уровень трезвости. Первый - при помощи специального прибора под названием алкотестер, который измеряет количество этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Результат может выводиться на экран как в промилле, так и в миллиграммах на литр.Такие приборы делятся на профессиональные (их используют сотрудники Госавтоинспекции) и бытовые, которые граждане могут приобрести для личного использования.Еще один, более точный метод измерения, - это анализ крови, который также помогает выявить уровень содержания алкоголя в организме человека.“Для определения состояния опьянения при проведении медицинского освидетельствования в порядке, установленном Приказом Минздрава России от 18.12.2015 N 933н, медицинское заключение с формулировкой "установлено состояние опьянения" выносится при положительном результате повторного исследования выдыхаемого воздуха на присутствие алкоголя или при наличии абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови. В других случаях - при наличии не менее трех клинических признаков опьянения и положительных результатах повторного исследования ”, - поясняет Валентин Лупу, юрист Европейской Юридической Службы.Всоответствии с тем же Приказом, к клиническим признакам опьянения относятся неадекватное поведение, сонливость или, напротив, возбуждение, а также эмоциональная неустойчивость, вялая реакция зрачков на свет, пошатывание при ходьбе, тремор рук и другие.Допустимые промилле алкоголя за рулемПо данным на 2022 год “безопасным” уровнем содержания алкоголя, за который автомобилиста не накажут штрафом или не применят более суровые санкции, является показатель в 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Если высчитывать его в промилле, то норма будет составлять 0,3. Этот показатель может появиться у некоторых водителей на экране прибора после недавно выпитого кваса или кефира.Эти цифры можно найти в примечании к статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Однако это совсем не означает, что существует безопасное количество алкоголя, которое допустимо употреблять перед тем, как сесть за руль. Скорее разрешенный законом уровень промилле призван компенсировать возможную погрешность приборов или имеющиеся у человека проблемы со здоровьем.Сколько выводится алкоголь из организмаНа скорость выведения алкоголя может влиять множество факторов, а потому точное время, когда выпитое спиртное “испарится” из организма, вряд ли сумеет назвать даже опытный специалист.Выведение алкоголя - это длительный и достаточно сложный процесс, в котором принимают участие многие органы и системы человеческого организма. Например, часть употребленного этанола может выводиться через пот, выдыхаемый воздух или мочу, однако большая доля попадает в кровь и перерабатывается печенью. А продукты распада этанола могут оставаться в организме несколько дней и даже недель.Как ускорить процесс выводаСуществует несколько приемов, при помощи которых можно ускорить процесс вывода алкоголя и продуктов его распада из организма.Общие рекомендацииЗадуматься о том, как проще и быстрее избавиться от последствий употребления спиртного, стоит еще до того, как первая порция попадает в организм. Выпитое на голодный желудок “ударит” в голову быстрее и сильнее. А если запивать горячительные напитки обычной водой, это может помочь не только снизить градус, но и быстрее протрезветь.Тем, кто наутро не желает ощущать на себе все побочные эффекты употребления алкоголя, стоит как следует выспаться. Полезен будет и контрастный, но без слишком резких перепадов температур, душ.ПродуктыСреди народных методов борьбы с похмельем большой популярностью пользуются определенные рецепты. Например, считается, что облегчить состояние после употребления спиртного поможет выпитый с утра стакан воды (питьевой или минеральной) с лимоном или лимонным соком (витамин С считается хорошим средством от похмелья). В целом рекомендуется больше пить, чтобы ускорить вывод алкоголя почками и восстановить водный баланс.Полезными в данной ситуации считаются и продукты с высоким содержанием калия, например, бананы. После употребления спиртных напитков стоит воздержаться от тяжелой (жирной, жареной и т.д.) пищи, так как она может замедлить процесс распада этанола печенью. Можно отдать предпочтение продуктам, богатым витамином С (квашеная капуста, цитрусовые и прочие) или витаминами группы В.В посталкогольное меню также рекомендуется добавить кисломолочные продукты, свежие фрукты, мед (если на него нет аллергии).Медицинские препаратыНа аптечных полках можно увидеть немало специализированных препаратов для борьбы с похмельем. Но большая часть таких средств избавляет лишь от неприятных ощущений, таких как, например, головная боль, в то время как уровень содержания алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе не меняется.Помочь скорее избавиться от последствий приема алкоголя порой могут и препараты, основная функция которых несколько иная. Например, сорбенты, самый доступный и простой из которых - это активированный уголь. Несколько таблеток этого средства можно принять до застолья, чтобы смягчить воздействие спиртных напитков. Впрочем, сорбент может помочь и после того, как прозвучал последний тост.“Также хорошо себя зарекомендовала янтарная кислота – она поможет купировать неприятные симптомы похмелья”, - говорит Нэя Георгиева, старший медицинский консультант "Теледоктор24".Перед тем, как использовать те или иные препараты, лучше проконсультироваться с врачом и убедиться, что они не будут чреваты неприятными или опасными побочными эффектами. Если состояние человека оставляет желать лучшего, доктор может назначить специальные капельницы с теми препаратами, которые необходимы в конкретной ситуации для детоксикации организма.Физическая нагрузкаУпотребление алкоголя нередко связано с плохим самочувствием, поэтому спортивных рекордов от выпившего человека, конечно, никто не ждет. А вот легкая прогулка на свежем воздухе или зарядка пойдут на пользу.Ответственность за вождение в нетрезвом видеУпотребление алкоголя даже в небольших дозах существенно повышает риск ДТП, а потому и ответственность за нарушение в данном случае предусмотрена суровая. Административная прописана в действующем КоАП РФ (статья 12.8). Так, штраф 30 000 рублей и лишение водительских прав до двух лет грозит тому, кто сам сядет за руль нетрезвым или пустит за руль выпившего водителя. Если севший за руль пьяным водитель еще и не имеет права управлять автомобилем (либо был его лишен), то наказанием ему может послужить не только штраф, но и арест на 10-15 суток.Если в результате действий выпившего водителя пострадал или погиб человек, то наказание регулируется уже Уголовным кодексом (ст. 264). Например, если в ДТП по вине нетрезвого автомобилиста здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред, то виновник может быть наказан принудительными работами (до пяти лет) либо лишиться свободы на срок от трех до семи лет.Попасть в тюрьму на срок от 5 до 12 лет может тот, кто рискнул сесть за руль в нетрезвом состоянии и стал виновником аварии, в которой погиб человек.“В случае если по вине водителя, находящегося в состоянии опьянения, погибли два и более человек – срок наказания будет составлять от 8 до 15 лет, - уточняет член Ассоциации юристов России Кирилл Резник. - С 2021 г. в Уголовный кодекс РФ была введена статья 264.1, которая устанавливает отдельную ответственность за управление ТС в состоянии опьянения в том случае, если водитель уже однажды был лишен прав за "пьяное" вождение или, что является еще более тяжким проступком, был судим за преступления, предусмотренные частями 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ ("пьяное" ДТП с вредом здоровью или смертью человека/людей) или же самой статьей 264.1. Например, если гражданин сел за руль пьяным уже будучи лишенным прав за аналогичное нарушение, ему грозит до 300 000 рублей штрафа или до двух лет лишения свободы”.Водительские мифыЗнакомая многим гражданам (как водителям, так и пешеходам) присказка о том, что закуска градус крадет, (то есть уменьшает воздействие алкоголя) не лишена смысла. Правда, многие эксперты утверждают, что если употреблять спиртные напитки с тяжелой, жирной и калорийной пищей, то градусы будут не только поступать в кровь, но и выводиться медленнее. Вдобавок подобная еда будет оказывать дополнительное воздействие на печень.Весьма распространен среди российских автомобилистов и миф о том, что “противозаконный” уровень промилле на приборе можно увидеть даже после употребления таких напитков, как квас или кефир. Вокруг данной темы до сих пор ведутся споры, однако многочисленные эксперименты показывают, что даже если подобное происходит, то через 20-30 минут алкогольный эффект пропадает.Несколько иначе обстоит дело с некоторыми медицинскими препаратами. “Необходимо помнить, что, планируя садиться за руль транспортного средства, стоит по возможности воздержаться от употребления как алкогольных напитков, так и лекарственных средств, содержащих спирт. Ведь если концентрация алкоголя в последних достаточна для того, чтобы показания прибора выявили превышение нормы, то источник этих промилле не имеет никакого значения”, - говорит юрист Валентин Лупу.

https://ria.ru/20220210/avtoaptechka-1772110812.html

https://rsport.ria.ru/20220325/vino-1780117551.html

https://ria.ru/20220426/shtrafy-1785421916.html

https://ria.ru/20220201/avtomobil-1770456107.html

https://ria.ru/20220201/shtrafy-1770397493.html

https://ria.ru/20220418/motoprava-1784118965.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/alkogolizm-1778070304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, ассоциация юристов россии, европейская юридическая служба