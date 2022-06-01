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Матвиенко призвала "не горячиться" в вопросе перспективы ЕГЭ
Матвиенко призвала "не горячиться" в вопросе перспективы ЕГЭ - РИА Новости, 01.06.2022
Матвиенко призвала "не горячиться" в вопросе перспективы ЕГЭ
Вопросы о перспективах ЕГЭ необходимо содержательно обсуждать и "не горячиться", госэкзамен имеет много плюсов и минусов, но главное - давать объективную оценку РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T03:56
2022-06-01T03:56
2022-06-01T10:01
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МАПУТУ (Мозамбик), 1 июн - РИА Новости. Вопросы о перспективах ЕГЭ необходимо содержательно обсуждать и "не горячиться", госэкзамен имеет много плюсов и минусов, но главное - давать объективную оценку знаний и не нарушать доступность образования, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что вернуться к советской системе образования уже невозможно.Помимо доступности образования, ЕГЭ позволяет говорить об объективности оценки и возможность поступать в университеты, сдав экзамены один раз, а не отдельно выпускные и вступительные."Все, что касается ЕГЭ, мне кажется, надо обсуждать содержательно. А не просто - давайте отменим. И что? Надо что-то предлагать, поэтому также не горячиться, не торопиться обсуждать и думать, как сделать более эффективную систему оценки знаний учащихся, и главное - объективную оценку, и чтобы мы ни в коем случае не нарушали доступность образования", - заключила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
03:56 01.06.2022 (обновлено: 10:01 01.06.2022)
Матвиенко призвала "не горячиться" в вопросе перспективы ЕГЭ
Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что вопросы о перспективах ЕГЭ необходимо обсуждать
МАПУТУ (Мозамбик), 1 июн - РИА Новости. Вопросы о перспективах ЕГЭ необходимо содержательно обсуждать и "не горячиться", госэкзамен имеет много плюсов и минусов, но главное - давать объективную оценку знаний и не нарушать доступность образования, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что вернуться к советской системе образования уже невозможно.
"Дискуссия по тому, быть ЕГЭ или нет, она в обществе продолжается уже не первый год. У ЕГЭ свои плюсы и свои минусы. Их надо тщательно взвесить. Надо думать над содержанием, над формой, чтобы это не было таким формальным тестированием. Для меня плюс огромный в том, что эта система создает равные условия для наших детей - поступать выше учебные заведения. Неважно, какой достаток в семье, неважно, ты живёшь в Москве или в далёком посёлке в Сибири. Если ты хорошо сдал ЕГЭ, ты имеешь право без экзаменов поступить в любой университет",- сказала Матвиенко журналистам.
Помимо доступности образования, ЕГЭ позволяет говорить об объективности оценки и возможность поступать в университеты, сдав экзамены один раз, а не отдельно выпускные и вступительные.
"Все, что касается ЕГЭ, мне кажется, надо обсуждать содержательно. А не просто - давайте отменим. И что? Надо что-то предлагать, поэтому также не горячиться, не торопиться обсуждать и думать, как сделать более эффективную систему оценки знаний учащихся, и главное - объективную оценку, и чтобы мы ни в коем случае не нарушали доступность образования", - заключила она.