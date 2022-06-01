https://ria.ru/20220601/ege-1792231384.html

Матвиенко призвала "не горячиться" в вопросе перспективы ЕГЭ

Матвиенко призвала "не горячиться" в вопросе перспективы ЕГЭ - РИА Новости, 01.06.2022

Матвиенко призвала "не горячиться" в вопросе перспективы ЕГЭ

Вопросы о перспективах ЕГЭ необходимо содержательно обсуждать и "не горячиться", госэкзамен имеет много плюсов и минусов, но главное - давать объективную оценку РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T03:56

2022-06-01T03:56

2022-06-01T10:01

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МАПУТУ (Мозамбик), 1 июн - РИА Новости. Вопросы о перспективах ЕГЭ необходимо содержательно обсуждать и "не горячиться", госэкзамен имеет много плюсов и минусов, но главное - давать объективную оценку знаний и не нарушать доступность образования, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что вернуться к советской системе образования уже невозможно.Помимо доступности образования, ЕГЭ позволяет говорить об объективности оценки и возможность поступать в университеты, сдав экзамены один раз, а не отдельно выпускные и вступительные."Все, что касается ЕГЭ, мне кажется, надо обсуждать содержательно. А не просто - давайте отменим. И что? Надо что-то предлагать, поэтому также не горячиться, не торопиться обсуждать и думать, как сделать более эффективную систему оценки знаний учащихся, и главное - объективную оценку, и чтобы мы ни в коем случае не нарушали доступность образования", - заключила она.

https://ria.ru/20220526/ege-1790355773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, социальный навигатор, сн_образование