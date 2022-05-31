https://ria.ru/20220531/sochi-1791957042.html

Эксперт рассказал, когда Сочи потеряет около трети туристов

Эксперт рассказал, когда Сочи потеряет около трети туристов - РИА Новости, 31.05.2022

Эксперт рассказал, когда Сочи потеряет около трети туристов

Открытие аэропорта Краснодара приведет к перераспределению турпотока, сообщил РИА Новости вице-президент "Альянса туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:10

2022-05-31T17:10

2022-05-31T17:10

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

краснодар

россия

дмитрий чернышенко

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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СОЧИ, 31 мая — РИА Новости. Открытие аэропорта Краснодара приведет к перераспределению турпотока, сообщил РИА Новости вице-президент "Альянса туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян.По его словам, рост числа отдыхающих в Сочи сейчас связан с закрытием нескольких воздушных гаваней на юге России."Если откроют краснодарский аэропорт, то будет не просто отток от Сочи, а гигантский отток. Курорт потеряет не менее 30 процентов клиентов, потому что сейчас он безумно дорогой", — сказал эксперт.Он подчеркнул, что первыми, кто поедет на курорты Краснодарского края, минуя Сочи, будут отдыхающие из регионов Севера и Сибири. Сейчас они выбирают его, поскольку поезда идут долго, а перелеты на юг ограничены. "Туристы из Сибири и Севера все поедут в Краснодар, чтобы потом сесть на автобусы, машину или на ту же "Ласточку" и отправиться в Новороссийск, Геленджик, Анапу, где цены ниже", — рассказал эксперт.Он также отметил, что сильным конкурентом для Сочи может стать Симферополь. "Но больше всего отельеры Сочи боятся открытия Симферополя. Вот тогда они потеряют очень много туристов", — прогнозирует Мкртчян.При этом, как рассказывал РИА Новости замдиректор департамента курортов и туризма Сочи Кирилл Сазонов, качество туруслуг там не уступает зарубежным, а в чем-то превосходит их, что привлекает российских путешественников.Динамику роста отдыхающих и развитие города как места отдыха отмечал и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, вручивший 29 мая сертификаты качества первой категории Ростуризма "Синий флаг" руководителям 23 пляжных территорий города.Он подчеркнул, что курорт "стремительно развивается и высоко держит планку действительно лучшего места для туризма".По прогнозам сочинских властей, в 2022 году город посетят более семи миллионов туристов, то есть показатели прошлого года будут превышены.Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть аэропортов в южной и центральной части страны. Не принимают лайнеры воздушные гавани Краснодара, Геленджика, Анапы, Крыма, Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка и Элисты. Ограничения для воздушного транспорта были продлены Росавиацией до 6 июня текущего года.

https://ria.ru/20220526/istochniki-1790638051.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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