https://ria.ru/20220531/sochi-1791957042.html
Эксперт рассказал, когда Сочи потеряет около трети туристов
Эксперт рассказал, когда Сочи потеряет около трети туристов - РИА Новости, 31.05.2022
Эксперт рассказал, когда Сочи потеряет около трети туристов
Открытие аэропорта Краснодара приведет к перераспределению турпотока, сообщил РИА Новости вице-президент "Альянса туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:10
2022-05-31T17:10
2022-05-31T17:10
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
краснодар
россия
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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СОЧИ, 31 мая — РИА Новости. Открытие аэропорта Краснодара приведет к перераспределению турпотока, сообщил РИА Новости вице-президент "Альянса туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян.По его словам, рост числа отдыхающих в Сочи сейчас связан с закрытием нескольких воздушных гаваней на юге России."Если откроют краснодарский аэропорт, то будет не просто отток от Сочи, а гигантский отток. Курорт потеряет не менее 30 процентов клиентов, потому что сейчас он безумно дорогой", — сказал эксперт.Он подчеркнул, что первыми, кто поедет на курорты Краснодарского края, минуя Сочи, будут отдыхающие из регионов Севера и Сибири. Сейчас они выбирают его, поскольку поезда идут долго, а перелеты на юг ограничены. "Туристы из Сибири и Севера все поедут в Краснодар, чтобы потом сесть на автобусы, машину или на ту же "Ласточку" и отправиться в Новороссийск, Геленджик, Анапу, где цены ниже", — рассказал эксперт.Он также отметил, что сильным конкурентом для Сочи может стать Симферополь. "Но больше всего отельеры Сочи боятся открытия Симферополя. Вот тогда они потеряют очень много туристов", — прогнозирует Мкртчян.При этом, как рассказывал РИА Новости замдиректор департамента курортов и туризма Сочи Кирилл Сазонов, качество туруслуг там не уступает зарубежным, а в чем-то превосходит их, что привлекает российских путешественников.Динамику роста отдыхающих и развитие города как места отдыха отмечал и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, вручивший 29 мая сертификаты качества первой категории Ростуризма "Синий флаг" руководителям 23 пляжных территорий города.Он подчеркнул, что курорт "стремительно развивается и высоко держит планку действительно лучшего места для туризма".По прогнозам сочинских властей, в 2022 году город посетят более семи миллионов туристов, то есть показатели прошлого года будут превышены.Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть аэропортов в южной и центральной части страны. Не принимают лайнеры воздушные гавани Краснодара, Геленджика, Анапы, Крыма, Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка и Элисты. Ограничения для воздушного транспорта были продлены Росавиацией до 6 июня текущего года.
https://ria.ru/20220526/istochniki-1790638051.html
https://ria.ru/20220530/krym-1791668012.html
https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, краснодар, россия, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорты, ростов-на-дону, белгород, брянск, липецк, курск, воронеж, геленджик, анапа, республика крым, элиста
СОЧИ, 31 мая — РИА Новости. Открытие аэропорта Краснодара приведет к перераспределению турпотока, сообщил РИА Новости вице-президент "Альянса туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян.
По его словам, рост числа отдыхающих в Сочи сейчас связан с закрытием нескольких воздушных гаваней на юге России.
"Если откроют краснодарский аэропорт, то будет не просто отток от Сочи, а гигантский отток. Курорт потеряет не менее 30 процентов клиентов, потому что сейчас он безумно дорогой", — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что первыми, кто поедет на курорты Краснодарского края, минуя Сочи, будут отдыхающие из регионов Севера и Сибири. Сейчас они выбирают его, поскольку поезда идут долго, а перелеты на юг ограничены.
"Туристы из Сибири и Севера все поедут в Краснодар, чтобы потом сесть на автобусы, машину или на ту же "Ласточку" и отправиться в Новороссийск, Геленджик, Анапу, где цены ниже", — рассказал эксперт.
Он также отметил, что сильным конкурентом для Сочи может стать Симферополь. "Но больше всего отельеры Сочи боятся открытия Симферополя. Вот тогда они потеряют очень много туристов", — прогнозирует Мкртчян.
При этом, как рассказывал РИА Новости замдиректор департамента курортов и туризма Сочи Кирилл Сазонов, качество туруслуг там не уступает зарубежным, а в чем-то превосходит их, что привлекает российских путешественников.
Динамику роста отдыхающих и развитие города как места отдыха отмечал и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, вручивший 29 мая сертификаты качества первой категории Ростуризма "Синий флаг" руководителям 23 пляжных территорий города.
Он подчеркнул, что курорт "стремительно развивается и высоко держит планку действительно лучшего места для туризма".
По прогнозам сочинских властей, в 2022 году город посетят более семи миллионов туристов, то есть показатели прошлого года будут превышены.
Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть аэропортов в южной и центральной части страны. Не принимают лайнеры воздушные гавани Краснодара, Геленджика, Анапы, Крыма, Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка и Элисты. Ограничения для воздушного транспорта были продлены Росавиацией до 6 июня текущего года.