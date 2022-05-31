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ЦИК в среду рассмотрит вопрос о передаче Свинцову мандата Жириновского

ЦИК в среду рассмотрит вопрос о передаче Свинцову мандата Жириновского - РИА Новости, 31.05.2022

ЦИК в среду рассмотрит вопрос о передаче Свинцову мандата Жириновского

ЦИК России в среду рассмотрит вопрос о передаче мандата скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского кандидату из федерального списка, выдвинутого партией,... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:57

2022-05-31T17:57

2022-05-31T17:58

политика

лдпр

госдума рф

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умер владимир жириновский

цик рф

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ЦИК России в среду рассмотрит вопрос о передаче мандата скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского кандидату из федерального списка, выдвинутого партией, Андрею Свинцову, следует из проекта повестки дня заседания Центризбиркома.Согласно проекту повестки, первым на рассмотрении ЦИК стоит вопрос "о передаче вакантного мандата депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России", Свинцову Андрею Николаевичу".Жириновский скончался 6 апреля, он был бессменным председателем ЛДПР с 31 марта 1990 года.Свинцов был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов, занимал пост зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, лдпр, госдума рф, андрей свинцов, владимир жириновский, умер владимир жириновский, цик рф