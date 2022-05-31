Рейтинг@Mail.ru
Москвичи стали чаще заболевать после укуса клещей - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/kleschi-1791922329.html
Москвичи стали чаще заболевать после укуса клещей
Москвичи стали чаще заболевать после укуса клещей - РИА Новости, 31.05.2022
Москвичи стали чаще заболевать после укуса клещей
У жителей столицы все чаще находят боррелиоз. Если в 2010-м в Москве регистрировали почти 500 случаев, то в 2021-м —1050. Об этом свидетельствует проведенный... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:04
2022-05-31T09:04
общество
москва
московская область (подмосковье)
клещ
болезнь лайма
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790658064_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_777b24d5e2e3979cdd3a719ca7b41294.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. У жителей столицы все чаще находят боррелиоз. Если в 2010-м в Москве регистрировали почти 500 случаев, то в 2021-м —1050. Об этом свидетельствует проведенный РИА Новости анализ данных Роспотребнадзора.Такой рост специалисты связывают с лучшей выявляемостью. Это также подтверждает сравнение с Московской областью. За последние десять лет кривые заболеваемости почти идентичны, пики и спады приходятся на одни и те же годы. Но в среднем болезнь Лайма в столице находят в два раза чаще.Москва вообще вышла в лидеры по диагностированию этого заболевания. Если в 2010-м на столицу приходилось семь процентов зараженных в стране, то в два последних года — 30 и 27. Однако большинство случаев завозные: клещей часто цепляют за городом, но сдают на анализ уже по месту жительства.Разносят боррелиоз и столичные клещи. В 2021-м его подхватили гуляющие в Коломенском, Строгинской пойме, Лосином острове, Битцевском лесу.Диагностика этого заболевания затруднена, потому что в ряде случаев у пациента отсутствуют внешние признаки — так называемая мигрирующая эритема в месте укуса. В этом случае определить заражение можно с помощью теста на антитела. А они при боррелиозе образуются не сразу — на 3-4 неделе. К этому времени инфекция может перейти на внутренние органы.У десяти процентов зараженных, обращает внимание заведующая лабораторией клещевого энцефалита и других вирусных энцефалитов Федерального научного центра им. Чумакова РАН Надежда Колясникова, антитела вообще не вырабатываются.Боррелиоз лечится антибиотиками. Но при несвоевременной терапии может перейти на суставы, периферическую нервную систему, печень, сердце.
https://ria.ru/20220527/entsefalit-1791203004.html
https://ria.ru/20220531/kleschi-1791822499.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Анастасия Гнединская
Анастасия Гнединская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790658064_286:0:2579:1720_1920x0_80_0_0_13b8ecc2ec402f140e3130af1636f7f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), клещ, болезнь лайма, российская академия наук
09:04 31.05.2022
 

Москвичи стали чаще заболевать после укуса клещей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсследование иксодовых клещей
Исследование иксодовых клещей - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. У жителей столицы все чаще находят боррелиоз. Если в 2010-м в Москве регистрировали почти 500 случаев, то в 2021-м —1050. Об этом свидетельствует проведенный РИА Новости анализ данных Роспотребнадзора.
Такой рост специалисты связывают с лучшей выявляемостью. Это также подтверждает сравнение с Московской областью. За последние десять лет кривые заболеваемости почти идентичны, пики и спады приходятся на одни и те же годы. Но в среднем болезнь Лайма в столице находят в два раза чаще.
Медицинский работник держит в руках шприц - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 16:01
Почти два миллиона россиян привились от энцефалита
Москва вообще вышла в лидеры по диагностированию этого заболевания. Если в 2010-м на столицу приходилось семь процентов зараженных в стране, то в два последних года — 30 и 27. Однако большинство случаев завозные: клещей часто цепляют за городом, но сдают на анализ уже по месту жительства.
Разносят боррелиоз и столичные клещи. В 2021-м его подхватили гуляющие в Коломенском, Строгинской пойме, Лосином острове, Битцевском лесу.
Диагностика этого заболевания затруднена, потому что в ряде случаев у пациента отсутствуют внешние признаки — так называемая мигрирующая эритема в месте укуса. В этом случае определить заражение можно с помощью теста на антитела. А они при боррелиозе образуются не сразу — на 3-4 неделе. К этому времени инфекция может перейти на внутренние органы.
Клещи - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
08:00
"Обошел десятки врачей": жертвы клещей годами не могут установить диагноз
У десяти процентов зараженных, обращает внимание заведующая лабораторией клещевого энцефалита и других вирусных энцефалитов Федерального научного центра им. Чумакова РАН Надежда Колясникова, антитела вообще не вырабатываются.
Боррелиоз лечится антибиотиками. Но при несвоевременной терапии может перейти на суставы, периферическую нервную систему, печень, сердце.
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)КлещБолезнь ЛаймаРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала