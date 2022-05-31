https://ria.ru/20220531/kleschi-1791922329.html

Москвичи стали чаще заболевать после укуса клещей

Москвичи стали чаще заболевать после укуса клещей - РИА Новости, 31.05.2022

Москвичи стали чаще заболевать после укуса клещей

У жителей столицы все чаще находят боррелиоз. Если в 2010-м в Москве регистрировали почти 500 случаев, то в 2021-м —1050. Об этом свидетельствует проведенный... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:04

2022-05-31T09:04

2022-05-31T09:04

общество

москва

московская область (подмосковье)

клещ

болезнь лайма

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790658064_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_777b24d5e2e3979cdd3a719ca7b41294.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. У жителей столицы все чаще находят боррелиоз. Если в 2010-м в Москве регистрировали почти 500 случаев, то в 2021-м —1050. Об этом свидетельствует проведенный РИА Новости анализ данных Роспотребнадзора.Такой рост специалисты связывают с лучшей выявляемостью. Это также подтверждает сравнение с Московской областью. За последние десять лет кривые заболеваемости почти идентичны, пики и спады приходятся на одни и те же годы. Но в среднем болезнь Лайма в столице находят в два раза чаще.Москва вообще вышла в лидеры по диагностированию этого заболевания. Если в 2010-м на столицу приходилось семь процентов зараженных в стране, то в два последних года — 30 и 27. Однако большинство случаев завозные: клещей часто цепляют за городом, но сдают на анализ уже по месту жительства.Разносят боррелиоз и столичные клещи. В 2021-м его подхватили гуляющие в Коломенском, Строгинской пойме, Лосином острове, Битцевском лесу.Диагностика этого заболевания затруднена, потому что в ряде случаев у пациента отсутствуют внешние признаки — так называемая мигрирующая эритема в месте укуса. В этом случае определить заражение можно с помощью теста на антитела. А они при боррелиозе образуются не сразу — на 3-4 неделе. К этому времени инфекция может перейти на внутренние органы.У десяти процентов зараженных, обращает внимание заведующая лабораторией клещевого энцефалита и других вирусных энцефалитов Федерального научного центра им. Чумакова РАН Надежда Колясникова, антитела вообще не вырабатываются.Боррелиоз лечится антибиотиками. Но при несвоевременной терапии может перейти на суставы, периферическую нервную систему, печень, сердце.

https://ria.ru/20220527/entsefalit-1791203004.html

https://ria.ru/20220531/kleschi-1791822499.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анастасия Гнединская

Анастасия Гнединская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Гнединская

общество, москва, московская область (подмосковье), клещ, болезнь лайма, российская академия наук