https://ria.ru/20220531/kleschi-1791922329.html
Москвичи стали чаще заболевать после укуса клещей
Москвичи стали чаще заболевать после укуса клещей - РИА Новости, 31.05.2022
Москвичи стали чаще заболевать после укуса клещей
У жителей столицы все чаще находят боррелиоз. Если в 2010-м в Москве регистрировали почти 500 случаев, то в 2021-м —1050. Об этом свидетельствует проведенный... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:04
2022-05-31T09:04
2022-05-31T09:04
общество
москва
московская область (подмосковье)
клещ
болезнь лайма
российская академия наук
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. У жителей столицы все чаще находят боррелиоз. Если в 2010-м в Москве регистрировали почти 500 случаев, то в 2021-м —1050. Об этом свидетельствует проведенный РИА Новости анализ данных Роспотребнадзора.Такой рост специалисты связывают с лучшей выявляемостью. Это также подтверждает сравнение с Московской областью. За последние десять лет кривые заболеваемости почти идентичны, пики и спады приходятся на одни и те же годы. Но в среднем болезнь Лайма в столице находят в два раза чаще.Москва вообще вышла в лидеры по диагностированию этого заболевания. Если в 2010-м на столицу приходилось семь процентов зараженных в стране, то в два последних года — 30 и 27. Однако большинство случаев завозные: клещей часто цепляют за городом, но сдают на анализ уже по месту жительства.Разносят боррелиоз и столичные клещи. В 2021-м его подхватили гуляющие в Коломенском, Строгинской пойме, Лосином острове, Битцевском лесу.Диагностика этого заболевания затруднена, потому что в ряде случаев у пациента отсутствуют внешние признаки — так называемая мигрирующая эритема в месте укуса. В этом случае определить заражение можно с помощью теста на антитела. А они при боррелиозе образуются не сразу — на 3-4 неделе. К этому времени инфекция может перейти на внутренние органы.У десяти процентов зараженных, обращает внимание заведующая лабораторией клещевого энцефалита и других вирусных энцефалитов Федерального научного центра им. Чумакова РАН Надежда Колясникова, антитела вообще не вырабатываются.Боррелиоз лечится антибиотиками. Но при несвоевременной терапии может перейти на суставы, периферическую нервную систему, печень, сердце.
https://ria.ru/20220527/entsefalit-1791203004.html
https://ria.ru/20220531/kleschi-1791822499.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), клещ, болезнь лайма, российская академия наук
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
У жителей столицы все чаще находят боррелиоз. Если в 2010-м в Москве регистрировали почти 500 случаев, то в 2021-м —1050. Об этом свидетельствует проведенный
РИА Новости анализ данных Роспотребнадзора.
Такой рост специалисты связывают с лучшей выявляемостью. Это также подтверждает сравнение с Московской областью. За последние десять лет кривые заболеваемости почти идентичны, пики и спады приходятся на одни и те же годы. Но в среднем болезнь Лайма в столице находят в два раза чаще.
Москва вообще вышла в лидеры по диагностированию этого заболевания. Если в 2010-м на столицу приходилось семь процентов зараженных в стране, то в два последних года — 30 и 27. Однако большинство случаев завозные: клещей часто цепляют за городом, но сдают на анализ уже по месту жительства.
Разносят боррелиоз и столичные клещи. В 2021-м его подхватили гуляющие в Коломенском, Строгинской пойме, Лосином острове, Битцевском лесу.
Диагностика этого заболевания затруднена, потому что в ряде случаев у пациента отсутствуют внешние признаки — так называемая мигрирующая эритема в месте укуса. В этом случае определить заражение можно с помощью теста на антитела. А они при боррелиозе образуются не сразу — на 3-4 неделе. К этому времени инфекция может перейти на внутренние органы.
У десяти процентов зараженных, обращает внимание заведующая лабораторией клещевого энцефалита и других вирусных энцефалитов Федерального научного центра им. Чумакова РАН Надежда Колясникова, антитела вообще не вырабатываются.
Боррелиоз лечится антибиотиками. Но при несвоевременной терапии может перейти на суставы, периферическую нервную систему, печень, сердце.