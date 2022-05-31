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Футбольный матч "Динамо" – Команда Н-ского завода в блокадном Ленинграде

Футбольный матч "Динамо" – Команда Н-ского завода в блокадном Ленинграде - РИА Новости, 31.05.2022

Футбольный матч "Динамо" – Команда Н-ского завода в блокадном Ленинграде

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) германскими войсками с сентября 1941 года по январь 1944 года проводилась блокада Ленинграда (ныне Санкт... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T04:04

2022-05-31T04:04

2022-05-31T04:04

справки

великая отечественная война (1941-1945)

санкт-петербург

спорт

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Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) германскими войсками с сентября 1941 года по январь 1944 года проводилась блокада Ленинграда (ныне Санкт Петербург) с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки овладеть им. За время блокады Ленинграда погибло от голода и обстрелов свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек). В этих нечеловеческих условиях ленинградцы проявляли высочайший героизм, силу духа, волю к жизни и находили средства и силы для выживания. Они трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения. В самый разгар блокады, после первой пережитой самой страшной блокадной зимы в апреле 1942 года возникла идея провести в городе футбольный матч, чтобы показать, что Ленинград жив, не сдается и не является "городом мертвых", как утверждала германская пропаганда.В мае 1942 года после вызова в обком партии довоенные капитаны ленинградской футбольной команды "Динамо" Валентин Федоров и Аркадий Алов начали собирать своих старых товарищей. Набрать две футбольные команды было не просто. Многие ленинградские спортсмены-футболисты погибли на фронте, умерли от голода и лишений в блокадном городе. Для проведения матча бывшие игроки даже были отозваны с передовой.После значительного перерыва, вызванного войной, 31 мая 1942 года в Ленинграде сыграли две городские футбольные команды: "Динамо" и Н-ского завода (так в военное время назывался Ленинградский металлический завод имени Сталина, довоенный "шеф" ленинградского "Зенита"). Игра состоялась на резервном поле стадиона "Динамо", так как основное было перепахано снарядами, второе – занято огородами. Не все найденные и заявленные на этот матч игроки смогли выйти на поле – слишком сильное истощение не позволило многим из оставшихся в городе футболистов принять непосредственное участие в игре. 31 мая 1942 года в 14 часов на поле ленинградского стадиона вышли 22 футболиста в белых и синих футболках. В белом выступали динамовцы, в синем – команда Н-ского завода. Команда "Динамо" практически полностью была представлена игроками, выступавшими за этот клуб до войны. Команда Н-ского завода была разношерстной, так как большую часть спортсменов завода в самом начале войны приписали к Государственному оптико-механическому заводу (ГОМЗ) и вместе с ним эвакуировали под Казань. Костяк команды Н-ского завода составляли семь игроков "Зенита", оставшиеся в Ленинграде. Еще три футболиста, вошедшие в нее, ранее в командах мастеров не играли. Вратарем стал бывший игрок ленинградского "Спартака". Команды провели два укороченных тайма по 30 минут. В начале матча медленные передвижения по полю голодных, изможденных людей мало напоминали спортивное состязание. Если футболист падал – встать самому зачастую не было сил. Но постепенно игроки вошли во вкус, вспомнились старые навыки. Немногочисленные случайные зрители, в основном раненые из близлежащего госпиталя, вскоре, как в довоенные годы, начали подбадривать футболистов, и игра пошла. Кроме того, игрокам повезло с погодой – было солнечно и тепло. В перерыве футболисты даже не садились, опасаясь, что сил подняться не будет.В начале второй половины игры район стадиона обстреляла германская артиллерия.Футболистам и зрителям пришлось укрыться в бомбоубежище. Затем игра продолжилась. Встреча закончилась победой "Динамо" 6:0. С поля футболисты уходили, обнявшись, поддерживая друг друга. Репортаж об игре записали на пленку, а затем воспроизвели на передовой через рупоры на русском и немецком языках.Футбольный матч в городе-фронте еще раз продемонстрировал стране и всему миру стойкость и мужество ленинградцев. 7 июня состоялся еще и матч-реванш, завершившийся вничью – 2:2. Составы команд по сравнению с первой встречей несколько изменились, да и зрителей на трибунах было побольше. После этих первых игр различные спортивные состязания в осажденном Ленинграде стали едва ли не регулярными. Уже осенью 1942 года был проведен даже блиц-турнир по футболу среди команд призывников, а с 1943 года возобновился розыгрыш и прерванного войной старейшего футбольного турнира страны – чемпионата Ленинграда. В 1991 году у входа в спорткомплекс "Динамо" установили мемориальную доску, в 2012 году на территории стадиона открыли памятник участникам блокадных матчей. В 2022 году на киностудии "Ленфильм" начались съемки документально-игрового фильма "Блокадный футбол", посвященного первому блокадному футбольному матчу.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, великая отечественная война (1941-1945), санкт-петербург, спорт