https://ria.ru/20220530/ukraina-1791670756.html

Генсек НАТО заявил, что альянс еще осенью делился разведданными по Украине

Генсек НАТО заявил, что альянс еще осенью делился разведданными по Украине - РИА Новости, 30.05.2022

Генсек НАТО заявил, что альянс еще осенью делился разведданными по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь утверждает, что конфликт на Украине может продлиться долго, и отмечает, что еще прошлой осенью альянс делился разведанными. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:55

2022-05-30T10:55

2022-05-30T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей лавров

сергей шойгу

донбасс

россия

украина

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь утверждает, что конфликт на Украине может продлиться долго, и отмечает, что еще прошлой осенью альянс делился разведанными.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу неоднократно говорили, что спецоперация идет по плану."Никто не может с уверенностью сказать, как долго может продолжаться эта война ... На самом деле прошлой осенью мы делились разведывательной информацией ... Нам нужно быть готовыми к долгой войне", - заявил Столтенберг в интервью испанскому изданию ABC в ответ на вопрос о том, как долго, по его мнению, продлится конфликт на Украине.При этом Столтенберг отметил, что союзники по НАТО должны "поддержать право Украины на самооборону".На прошлой неделе генсек НАТО дал интервью греческому порталу Capital.gr, где также утверждал, что ситуация на Украине превращается "в затяжную войну на истощение", никто не знает, как и когда она закончится, и союзники по НАТО должны оказать поддержку украинской стороне.Россия направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Президент РФ называл целью спецоперации на Украине "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/nato-1791630525.html

https://ria.ru/20220529/nato-1791499005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, сергей лавров, сергей шойгу, донбасс, россия, украина, нато, йенс столтенберг