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"Ижавиа" запускает прямые рейсы из Ижевска в Калининград

"Ижавиа" запускает прямые рейсы из Ижевска в Калининград - РИА Новости, 30.05.2022

"Ижавиа" запускает прямые рейсы из Ижевска в Калининград

Новое авианаправление в Ижевск откроется из калининградского аэропорта "Храброво" с 1 июня, самолеты из столицы Удмуртии будут летать в самый западный регион... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:10

2022-05-30T13:10

2022-05-30T15:26

туризм

елизавета петровна (императрица)

ижевск

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новости - туризм

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КАЛИНИНГРАД, 30 мая – РИА Новости. Новое авианаправление в Ижевск откроется из калининградского аэропорта "Храброво" с 1 июня, самолеты из столицы Удмуртии будут летать в самый западный регион России по средам, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."С 01 июня 2022 года авиакомпания "Ижавиа" приступит к выполнению регулярных прямых рейсов Ижевск – Калининград - Ижевск. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing В737-800 в компоновке 185 кресел с частотой один раз в неделю по средам", - рассказали в "Храброво".По информации пресс-службы авиаузла, время полета из Ижевска в Калининград составит 3 часа 30 минут.Рейсы запланированы до 26 октября 2022 года.Продажа билетов уже открыта, их можно приобрести на сайте авиакомпании, а также в авиакассе аэропорта "Храброво".Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 20 регулярных направлений полетов. Пассажиропоток аэропорта за 2021 год составил более 3,91 млн пассажиров.АО "Ижавиа" - базовый перевозчик аэропорта Ижевска. Авиакомпания обеспечивает регулярное авиатранспортное сообщение Удмуртской Республики с Москвой, Санкт-Петербургом и популярными курортными городами страны (Сочи, Анапой, Краснодаром, Симферополем). Кроме того, предприятие организует чартерные перевозки в аэропорты России.

https://ria.ru/20220527/aeroflot-1791271000.html

https://ria.ru/20220526/krasavia-1790851443.html

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елизавета петровна (императрица), ижевск, калининград, ижавиа, россия, новости - туризм