https://ria.ru/20220530/millionnik-1791629667.html
В России появились четыре новых города-миллионника
В России появились четыре новых города-миллионника - РИА Новости, 30.05.2022
В России появились четыре новых города-миллионника
По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года, Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками , сообщает платформа... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T01:27
2022-05-30T01:27
2022-05-30T01:37
общество
россия
москва
санкт-петербург
федеральная служба государственной статистики (росстат)
пермь
краснодар
красноярск
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года, Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками , сообщает платформа "Смотрим" со ссылкой на данные Росстата.В ведомстве уточнили, что теперь в каждом из этих населенных пунктов живут более миллиона человек.По итогам российской переписи населения 2010 года городами-миллионниками оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Волгоград.В Росстате подчеркнули, что с момента прошлой переписи численность населения России выросла более чем на два миллиона человек и достигла отметки в 147,2 миллиона человек.
https://ria.ru/20211001/kuzbass-1752668136.html
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общество, россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба государственной статистики (росстат), пермь, краснодар, красноярск, воронеж
01:27 30.05.2022 (обновлено: 01:37 30.05.2022)
В России появились четыре новых города-миллионника
Росстат: Воронеж, Краснодар, Красноярск, Пермь стали городами-миллионниками после переписи