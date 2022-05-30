Рейтинг@Mail.ru
В России появились четыре новых города-миллионника - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/millionnik-1791629667.html
В России появились четыре новых города-миллионника
В России появились четыре новых города-миллионника - РИА Новости, 30.05.2022
В России появились четыре новых города-миллионника
По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года, Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками , сообщает платформа... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T01:27
2022-05-30T01:37
общество
россия
москва
санкт-петербург
федеральная служба государственной статистики (росстат)
пермь
краснодар
красноярск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748382125_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_e241c70ce823c7d033ce9e50689cf36f.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года, Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками , сообщает платформа "Смотрим" со ссылкой на данные Росстата.В ведомстве уточнили, что теперь в каждом из этих населенных пунктов живут более миллиона человек.По итогам российской переписи населения 2010 года городами-миллионниками оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Волгоград.В Росстате подчеркнули, что с момента прошлой переписи численность населения России выросла более чем на два миллиона человек и достигла отметки в 147,2 миллиона человек.
https://ria.ru/20211001/kuzbass-1752668136.html
россия
москва
санкт-петербург
пермь
краснодар
красноярск
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748382125_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1b515b90370c1cb833d2ef4172c3a39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба государственной статистики (росстат), пермь, краснодар, красноярск, воронеж
01:27 30.05.2022 (обновлено: 01:37 30.05.2022)
 
В России появились четыре новых города-миллионника

Росстат: Воронеж, Краснодар, Красноярск, Пермь стали городами-миллионниками после переписи

© Depositphotos / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Depositphotos / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года, Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками , сообщает платформа "Смотрим" со ссылкой на данные Росстата.
В ведомстве уточнили, что теперь в каждом из этих населенных пунктов живут более миллиона человек.
"Теперь в России 16 городов с населением более одного миллиона человек", — говорится в публикации.
По итогам российской переписи населения 2010 года городами-миллионниками оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Волгоград.
В Росстате подчеркнули, что с момента прошлой переписи численность населения России выросла более чем на два миллиона человек и достигла отметки в 147,2 миллиона человек.
Площадь Советов в Кемерово - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября 2021, 14:26
В Кузбассе предложили создать два города-миллионника
 
ОбществоРоссияМоскваСанкт-ПетербургФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ПермьКраснодарКрасноярскВоронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала