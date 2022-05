США мечтают разделить Россию на части

https://ria.ru/20220530/kolonializm-1791573644.html

"Деколонизировать Россию!" — заголовок свежей статьи в интеллектуальном американском журнале The Atlantic способен ввести в заблуждение. Неужели автор призывает нас с вами скинуть остатки разнообразных цепей (финансовых и ментальных), которыми на протяжении десятилетий коллективный Запад опутывал Россию?Но нет, ход мысли автора — писательницы Кейси Мишель — оказался куда извилистей. Колонизатором в ее воображении предстает именно Россия. Как там у Булгакова? "Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпака не брал..." — говорит царь Иван Васильевич. Значит, Казань, Астрахань и Ревель, по мысли американских теоретиков, у нас что? Правильно, жертвы оккупации. Таллину (бывшему Ревелю) американцы уже помогли освободиться, теперь на очереди другие города России. Давайте навалимся всем миром и начнем срочно их спасать от "московских оккупантов"."Даже если Путину не удастся вернуть Украину, <…> Кремль продолжит свое колониальное правление в таких землях, как Татарстан, Чечня, Сибирь и Арктика," — печалится Кейси Мишель. Ну это же нельзя так оставить. Безобразие какое. Седьмая часть суши, выходы к трем океанам... С этим срочно надо что-то делать."После того как Украина покончит с попытками России ее реколонизировать, Запад должен выступить за полную свободу для субъектов Российской империи", — формулирует The Atlantic. Спасибо, конечно, за откровенность, но, на самом деле, мы это когда-то уже слышали.Тему сепаратизма американцы качали у нас и в начале 90-х, и во время чеченских войн. До этого они десятилетиями спонсировали и подогревали соответствующую движуху на национальных окраинах. Советская пропаганда избегала говорить на эти темы, а жаль. Возможно, тогда граждане СССР лучше понимали бы, что стоит на кону и чего на самом деле хотят от них американские "друзья и партнеры".Это замалчивание приводило к тому, что сепаратистские настроения в СССР казались чем-то естественным. Типа они так росли-росли и выросли. Но как миллионы людей в 1990-м могли внезапно взять и выступить против собственного благополучия, единства, безопасности? Само оно так не складывалось. У всех сепаратистских процессов всегда был внешний выгодополучатель. Он организовывал и направлял процесс. И только потом к этому процессу пристегивали подходящую медиаповестку, цепляясь за любую подвернувшуюся проблему.Кейси Мишель описывает совещание Совета по национальной безопасности США, которое президент Буш созвал в сентябре 1991 года. Советский Союз распадался, американцы пребывали в растерянности. Некоторые советники Джорджа Буша выступали за то, чтобы попробовать добиться сохранения СССР. С ними спорил министр обороны Дик Чейни. "Он хотел расчленить не только Советский Союз, <…> но и саму Россию, чтобы она никогда не смогла стать угрозой миру", — описал позднее его позицию директор ЦРУ Роберт Гейтс.С тех пор, как видим, мало что изменилось в целеполагании наших партнеров. Американцы в свое время, по окончании Второй мировой войны, хотели полностью уничтожить государственность Германии, раздробив ее на земли, и только Сталин не дал им этого сделать. Сейчас план примерно такой же: демонизировать Россию (New York Times устами знатного историка Тимоти Снайдера уже объявила нас намедни "фашистской страной" — неплохо, да?), добиться победы на Украине, а потом попытаться нашинковать Россию на мелкие части.Получившиеся страны легко будет натравливать друг на друга, параллельно выкачивая из них на дармовщину углеводороды, зерновые, алмазы, древесину — в общем, что угодно для души. Только что, кстати, выяснилось, что Россия еще и крупнейший экспортер питьевой воды. Вот тоже ценный ресурс. А вскоре таким ресурсом станет и воздух — нет, это не шутка."Да кому мы нужны?! — восклицает обычно на это хором наша светлоликая общественность. — Да все это конспирология!" Но нет, разделить Россию на части — это вполне официальный план наших американских контрагентов. И именно с ним и идет сегодня борьба, в том числе и на Украине.Надо отдать должное американским интеллектуалам. The Atlantic попытался сочинить новый соус, под которым Вашингтон будет бороться за расчленение России. Ну надо же как-то подать свою оголтелую агрессию для мировой общественности. Новый соус называется (вы не поверите) — "борьба с колониализмом".Абсурд? Ну почему же? Именно американский олигархат разрушает сегодня экономику всех стран, до которых может дотянуться. Именно Уолл-стрит пылесосит и обесценивает сбережения людей по всему миру. В ближайшем времени мы увидим, как люди погибают от голода потому, что Соединенные Штаты доломали мировую логистику. Это жесточайшая глобальная версия неоколониализма.Естественно, что в ход идет не только экономическое, политическое, но и информационное оружие. Вашингтон пытается навязать ограбляемым странам и свою картину мира. В его повестке империей зла назначена Россия, а Штаты, словно доблестные джедаи, будут бороться с ее "колониализмом".Тут нет нужды перед кем-то оправдываться и объяснять, что Россия в процессе своего многовекового расширения несла всем народам лишь мир, процветание и высокую цивилизацию. Что окраины нашей страны всегда жили не хуже, а то и лучше центра. Что выходец из бедной семьи с национальной окраины мог стать во главе государства — в классических империях это было категорически невозможно. Но все и так все прекрасно понимают.В каком-то смысле даже неплохо, что партнеры выложили карты на стол. Понятно, по крайней мере, чего от них ожидать в ближайшем будущем. Вскоре они качнут все острые темы, до которых сумеют добраться: и национальные противоречия, и мигрантов, и неравномерное развитие регионов. Вбросят — и уже вбрасывают — в соцсети разнообразные карты России, распиленной по границам субъектов. Организуют их неполживое обсуждение. К этому стоит быть готовыми.В гуманитарном плане отдельные представители отечественной интеллигенции — кто на западные гранты, кто по зову души — заведут волынку про наше "колониальное прошлое". За него надо будет — да, вы угадали! — за него надо будет платить и каяться.Дело в том, что в последние годы русские как-то отвлеклись и каяться перестали. Незаметно выдохлась и тихо скончалась тема Гулага. Она стала просто одной из трагических страниц нашей истории. Но мы ее перевернули. Американские интеллектуалы в погонах пытались ее раскочегарить и в последние годы. Но она не взлетела. Люди устали от разжигания бессмысленной розни столетней давности.Поэтому в ближайшее время нас попытаются завиноватить перед разными народами и нациями по типу движения BLM — где оно, кстати? В последнее время слышно только, что его организаторы скупают роскошную недвигу. Целование ботинок, нападение на полицейских, агрессивные жалобы на ущемление по национальному признаку, требования льгот и привилегий — вот эти вот цветочки зла попытаются присадить на нашу многонациональную почву. Ну а чего? "Белая вина" вошла в оборот, почему бы не запустить "русскую вину"?Другое дело, что вряд ли заготовки наших американских партнеров сработают. Проблема в том, что сегодня сама идея маленькой уютной страны протухла безнадежно. Если у кого и были в этом плане какие-то иллюзии, они жесточайшим образом убиты в 90-х. Нет ни одной экс-советской республики, которая сразу после выхода из Союза не рухнула в пропасть нищеты и беззакония.А ведь в 90-е американский режим еще мог реально что-то предложить "маленьким уютным странам". Сегодня же он просто грабит их в пользу своих банков, ВПК, Big Tech и Big Pharma. Сама же Кейси Мишель прославилась после того, как написала книжку с говорящим названием "Американская клептократия: как США превратились в крупнейшую в истории прачечную по отмыву денег".Что тут скажешь, справедливо. Действительно превратилась. Ну и зачем нам сдавать свою независимость, ресурсы, ядерное оружие, землю крупнейшей в мире клептократии? Чтобы отдать все американским дядям, а самим делать визу для поездки из Москвы в Петербург? Как-то нелогично, воля ваша.Не справившись с Россией, американцы вполне могут приняться за своих вассалов. Тем стоит приготовиться. Ведь претензии-то на тему колониализма можно предъявить кому угодно. В том числе и тем государствам, которые возникли, когда никаких Соединенных Штатов и в заводе не было.С какой это стати, например, Лондон протянул свои колониальные щупальца к гордой Шотландии, древнему исконно-посконному Корнуэллу и воинственной Северной Ирландии? Какое право имел Париж отжимать у Англии Аквитанию, захватывать богатейшую Бургундию, аннексировать Эльзас и Лотарингию, оккупировать гордую Корсику, славную своей партизанщиной?И это уж не говоря про граждан из их бывших заморских колоний. Думается, Вашингтон поддержит их стремление к счастью и богатству за счет коренных жителей метрополий. Особенно этой осенью, когда они массово поедут за хорошей жизнью в Париж и Лондон. Тут такое BLM можно будет раскочегарить!Если уж американцы хотят бороться с колониализмом, им стоило бы начать перестройку с себя. На территории Соединенных Штатов нет ни одного метра земли, которая не была бы когда-то украдена у индейцев, мексиканцев, эскимосов, несть им числа. Оккупанты могут не сомневаться: ограбленные народы будут рады вернуть себе свои территории. Собственно, если посмотреть, каким темпом граждане Южной и Латинской Америки расселяются по югу США, то видно, что процесс пошел. Интересно, что останется от американской империи в 2024-м? Может, тогда мы спросим за Аляску?

