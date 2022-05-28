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Назван российский товар, без которого будет плохо каждому

Назван российский товар, без которого будет плохо каждому - РИА Новости, 28.05.2022

Назван российский товар, без которого будет плохо каждому

В структуру российского экспорта входит и питьевая вода, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T03:15

2022-05-28T03:15

2022-05-28T11:49

экономика

россия

европа

китай

в мире

вода

продажа

экспорт

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В структуру российского экспорта входит и питьевая вода, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.По его словам, изменение климата сокращает мировые запасы пресной воды, а источников их пополнения нет. Прежде всего речь идет о густонаселенных странах, расположенных в природных зонах с засушливым климатом. Это Китай, государства Средней Азии, страны юга Европы, заявил Финкельштейн.При этом Россия владеет существенными запасами пригодной для питья воды. Если появится необходимость, их можно будет продать, пояснил он.Частично проблему удается решить, очищая уже имеющуюся воду. Не менее важна борьба с загрязнением источников, но серьезно занимаются этим лишь в Европе и США, заключил эксперт.

https://ria.ru/20180210/1514344683.html

россия

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китай

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