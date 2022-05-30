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В ДНР с 2014 года погибли 117 детей, сообщили в Минздраве республики

В ДНР с 2014 года погибли 117 детей, сообщили в Минздраве республики - РИА Новости, 30.05.2022

В ДНР с 2014 года погибли 117 детей, сообщили в Минздраве республики

За восемь лет вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей, из них 35 — с февраля этого года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T04:13

2022-05-30T04:13

2022-05-30T09:08

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

министерство здравоохранения днр

дмитрий калашников

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. За восемь лет вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей, из них 35 — с февраля этого года, сообщил РИА Новости начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников."Цифра очень печальная. По моим данным, на территории ДНР и Донецкой области за эти годы погибло 117 детей, это дети до 18 лет. Так вот, из 117 детей 35 погибло, начиная с февраля этого года", — посетовал Калашников.По его словам, большинство из погибших в этом году несовершеннолетних оказались жертвами неразорвавшихся боеприпасов в апреле-мае. Собеседник агентства пояснил, что со снижением интенсивности боевых действий дети стали чаще выходить из укрытий и находить гранаты, неиспользованные гранатометы и другие виды вооружений."Наверное, более трагично, что дети погибли не в результате обстрелов, а в результате того, что они находят эти послевоенные "артефакты", — отметил Калашников.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса

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Минздрав ДНР: за 8 лет конфликта в республике погибли 117 детей В ДНР за 8 лет конфликта погибли 117 детей, из них 35 – с февраля 2022 года, сообщили РИА Новости в Минздраве республики 2022-05-30T04:13 true PT1M13S

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в мире, украина, донецкая народная республика, министерство здравоохранения днр, дмитрий калашников, мариуполь