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В ДНР с 2014 года погибли 117 детей, сообщили в Минздраве республики - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/deti-1791633752.html
В ДНР с 2014 года погибли 117 детей, сообщили в Минздраве республики
В ДНР с 2014 года погибли 117 детей, сообщили в Минздраве республики - РИА Новости, 30.05.2022
В ДНР с 2014 года погибли 117 детей, сообщили в Минздраве республики
За восемь лет вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей, из них 35 — с февраля этого года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T04:13
2022-05-30T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
министерство здравоохранения днр
дмитрий калашников
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. За восемь лет вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей, из них 35 — с февраля этого года, сообщил РИА Новости начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников."Цифра очень печальная. По моим данным, на территории ДНР и Донецкой области за эти годы погибло 117 детей, это дети до 18 лет. Так вот, из 117 детей 35 погибло, начиная с февраля этого года", — посетовал Калашников.По его словам, большинство из погибших в этом году несовершеннолетних оказались жертвами неразорвавшихся боеприпасов в апреле-мае. Собеседник агентства пояснил, что со снижением интенсивности боевых действий дети стали чаще выходить из укрытий и находить гранаты, неиспользованные гранатометы и другие виды вооружений."Наверное, более трагично, что дети погибли не в результате обстрелов, а в результате того, что они находят эти послевоенные "артефакты", — отметил Калашников.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
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Минздрав ДНР: за 8 лет конфликта в республике погибли 117 детей
В ДНР за 8 лет конфликта погибли 117 детей, из них 35 – с февраля 2022 года, сообщили РИА Новости в Минздраве республики
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в мире, украина, донецкая народная республика, министерство здравоохранения днр, дмитрий калашников, мариуполь
04:13 30.05.2022 (обновлено: 09:08 30.05.2022)
 
В ДНР с 2014 года погибли 117 детей, сообщили в Минздраве республики

Минздрав ДНР: в республике с 2014 года погибли 117 детей, 35 из них – с февраля 2022 года

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МАРИУПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. За восемь лет вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей, из них 35 — с февраля этого года, сообщил РИА Новости начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников.
"Цифра очень печальная. По моим данным, на территории ДНР и Донецкой области за эти годы погибло 117 детей, это дети до 18 лет. Так вот, из 117 детей 35 погибло, начиная с февраля этого года", — посетовал Калашников.
По его словам, большинство из погибших в этом году несовершеннолетних оказались жертвами неразорвавшихся боеприпасов в апреле-мае. Собеседник агентства пояснил, что со снижением интенсивности боевых действий дети стали чаще выходить из укрытий и находить гранаты, неиспользованные гранатометы и другие виды вооружений.
"Наверное, более трагично, что дети погибли не в результате обстрелов, а в результате того, что они находят эти послевоенные "артефакты", — отметил Калашников.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
СоЕдинение: пронзительные кадры встреч донбасских семей, разделенных войной
© РИА Новости / Валерий Мельников

Александр Алексеевич и Вера Афанасьевна Полковниковы встретили свою дочь Татьяну. Старики живут в селе Болотенное Луганской народной республики, теперь освобожденном. Война разлучила их с дочкой на восемь лет.

Александр Алексеевич и Вера Афанасьевна Полковниковы встретили свою дочь Татьяну. Старики живут в селе Болотенное Луганской народной республики, теперь освобожденном. Война разлучила их с дочкой на 8 лет.
1 из 12

Александр Алексеевич и Вера Афанасьевна Полковниковы встретили свою дочь Татьяну. Старики живут в селе Болотенное Луганской народной республики, теперь освобожденном. Война разлучила их с дочкой на восемь лет.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Это Никита Голденко из Мариуполя. Еще недавно, когда Мариуполь был под контролем Украины и нацистского "Азова", мальчик не мог общаться с родными, живущими в донецком Енакиево. На этой фотографии запечатлен момент, когда Никита встретился со своей тетей Еленой.

Сын бывших рабочих из Мариуполя Елены и Максима Голденко Никита с тетей Еленой в городе Енакиево в ДНР.
2 из 12

Это Никита Голденко из Мариуполя. Еще недавно, когда Мариуполь был под контролем Украины и нацистского "Азова", мальчик не мог общаться с родными, живущими в донецком Енакиево. На этой фотографии запечатлен момент, когда Никита встретился со своей тетей Еленой.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Это маленькая Лилия. Она родилась во время войны и никогда не видела прабабушку и прадедушку. Лилия жила на территории, подконтрольной Киеву, а ее родные — в Донецке. На фотографии: Андрей Андреевич и Надежда Иосиповна в первый раз качают правнучку на качелях в своем саду.

Дедушка Андрей Андреевич и бабушка Надежда Иосиповна играют с правнучкой Лилией возле дома в Донецке. Андрей Воронцов не видел своих родственников несколько лет
3 из 12

Это маленькая Лилия. Она родилась во время войны и никогда не видела прабабушку и прадедушку. Лилия жила на территории, подконтрольной Киеву, а ее родные — в Донецке. На фотографии: Андрей Андреевич и Надежда Иосиповна в первый раз качают правнучку на качелях в своем саду.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Это Воронцовы. Три Андрея Андреевича. Дед, отец и внук. Их тоже разделила война. Теперь они встретились в Донецке у самого старшего Воронцова.

Дедушка Андрей Андреевич Воронцов, внук Андрей Андреевич Воронцов и отец Андрей Андреевич Воронцов (слева направо) во время встречи в Донецке.
4 из 12

Это Воронцовы. Три Андрея Андреевича. Дед, отец и внук. Их тоже разделила война. Теперь они встретились в Донецке у самого старшего Воронцова.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Атаман станицы Кировской Александр Огирин приехал в деревню Муратово под Луганском к своей маме, с которой не виделся восемь лет. Он был ранен на службе в Народной милиции ЛНР. Сейчас Муратово освободили.

Атаман станицы Кировской Александр Огирин во время встречи со своей матерью Ольгой Васильевной Огириной спустя 8 лет в освобожденной деревне Муратово. Александр был ранен на службе в Народной милиции ЛНР.
5 из 12

Атаман станицы Кировской Александр Огирин приехал в деревню Муратово под Луганском к своей маме, с которой не виделся восемь лет. Он был ранен на службе в Народной милиции ЛНР. Сейчас Муратово освободили.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Это Павел Чуприн, который приехал из Донецка в освобожденный от нацистов Мариуполь к маме Ирине Григорьевне Чуприной. Она не видела сына несколько лет, из-за общения с ним ее могли заподозрить в связях с донецкими ополченцами.

Житель Донецка Павел Чуприн, родившийся в Мариуполе, с мамой Ириной Григорьевной Чуприной в подъезде жилого дома в Мариуполе. Павел не виделся со своими родственниками несколько лет.
6 из 12

Это Павел Чуприн, который приехал из Донецка в освобожденный от нацистов Мариуполь к маме Ирине Григорьевне Чуприной. Она не видела сына несколько лет, из-за общения с ним ее могли заподозрить в связях с донецкими ополченцами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Лариса Коваленко родом из Мариуполя, но последние восемь лет жила в Севастополе и Москве. Ее мама Елена осталась в Мариуполе. На этой фотографии запечатлен момент их встречи в Донецке, в эвакуации. Лариса гладит мамины руки. Мама выжила, Мариуполь освобожден.

Лариса Коваленко родом из Мариуполя, последние 8 лет жившая в Севастополе и Москве, встречается со своей мамой Еленой Семеренко, жительницей Мариуполя, которую эвакуировали в Донецк. Они не виделись более трех лет/
7 из 12

Лариса Коваленко родом из Мариуполя, но последние восемь лет жила в Севастополе и Москве. Ее мама Елена осталась в Мариуполе. На этой фотографии запечатлен момент их встречи в Донецке, в эвакуации. Лариса гладит мамины руки. Мама выжила, Мариуполь освобожден.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Настоятель Свято-Никольского храма Станицы Луганская отец Алексей Храбров встретился с мамой Еленой Храбровой и бабушкой Галиной Макогон в городе Ровеньки. Своих родных батюшка не видел четыре года.

Настоятель Свято-Никольского храма Станицы Луганская отец Алексей Храбров во время встречи со своей мамой Еленой Храбровой (справа) и бабушкой Галиной Макогон в городе Ровеньки, с которыми он не виделся 4 года.
8 из 12

Настоятель Свято-Никольского храма Станицы Луганская отец Алексей Храбров встретился с мамой Еленой Храбровой и бабушкой Галиной Макогон в городе Ровеньки. Своих родных батюшка не видел четыре года.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Ольга Глущенко из поселка Ганусовка ЛНР. До этого дня она не видела своего Юру восемь лет. Сын заехал к ней повидаться, поселок теперь под контролем Луганской республики. На этой фотографии мама провожает его обратно. Бойцы армии ДНР и ЛНР продолжают освобождать свою землю.

Жительница поселка Ганусовка Луганской народной республики Ольга Глущенко прощается со своим сыном, жителем Луганска Юрием, возле своего дома. После освобождения поселка и перехода его под контроль ЛНР Юрий смог встретиться с мамой, которую не видел восемь лет.
9 из 12

Ольга Глущенко из поселка Ганусовка ЛНР. До этого дня она не видела своего Юру восемь лет. Сын заехал к ней повидаться, поселок теперь под контролем Луганской республики. На этой фотографии мама провожает его обратно. Бойцы армии ДНР и ЛНР продолжают освобождать свою землю.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

София вдыхает аромат пролесков, подаренных ей бабушкой Лидией Петровной, возле ее дома в поселке Ольховое Луганской народной республики. В прошлый раз София видела бабушку, когда была совсем маленькой, в 2015 году. Потом родных разлучила война.

София вдыхает аромат цветов Сциллы (Пролеска), подаренных ей бабушкой Лидией Петровной, возле дома в поселке Ольховое Луганской народной республики. Ирина, ее муж Артём и дочь София не виделись с мамой Ирины Лидией Петровной с 2015 года.
10 из 12

София вдыхает аромат пролесков, подаренных ей бабушкой Лидией Петровной, возле ее дома в поселке Ольховое Луганской народной республики. В прошлый раз София видела бабушку, когда была совсем маленькой, в 2015 году. Потом родных разлучила война.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Маленький Самсон впервые увидел деда. Виктор Александрович живет в станице Луганская. В феврале 2022 года станицу отвоевали, она перешла под контроль ЛНР.

Виктор Александрович с внуком Самсоном в комнате своего дома в станице Луганская Луганской народной республики.
11 из 12

Маленький Самсон впервые увидел деда. Виктор Александрович живет в станице Луганская. В феврале 2022 года станицу отвоевали, она перешла под контроль ЛНР.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Это Ирина, она не видела свою маму с 2015 года. Лидия Петровна живет в поселке Ольховое Луганской народной республики. Ирина заехала на освобожденную территорию обнять маму. Они знают, что встретятся снова — после победы.

Лидия Петровна провожает дочь Ирину возле своего дома в поселке Ольховое Луганской народной республики. Ирина, ее муж Артём и дочь София не виделись с мамой Ирины Лидией Петровной с 2015 года.
12 из 12

Это Ирина, она не видела свою маму с 2015 года. Лидия Петровна живет в поселке Ольховое Луганской народной республики. Ирина заехала на освобожденную территорию обнять маму. Они знают, что встретятся снова — после победы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
1 из 12

Александр Алексеевич и Вера Афанасьевна Полковниковы встретили свою дочь Татьяну. Старики живут в селе Болотенное Луганской народной республики, теперь освобожденном. Война разлучила их с дочкой на восемь лет.

© РИА Новости / Валерий Мельников
2 из 12

Это Никита Голденко из Мариуполя. Еще недавно, когда Мариуполь был под контролем Украины и нацистского "Азова", мальчик не мог общаться с родными, живущими в донецком Енакиево. На этой фотографии запечатлен момент, когда Никита встретился со своей тетей Еленой.

© РИА Новости / Валерий Мельников
3 из 12

Это маленькая Лилия. Она родилась во время войны и никогда не видела прабабушку и прадедушку. Лилия жила на территории, подконтрольной Киеву, а ее родные — в Донецке. На фотографии: Андрей Андреевич и Надежда Иосиповна в первый раз качают правнучку на качелях в своем саду.

© РИА Новости / Валерий Мельников
4 из 12

Это Воронцовы. Три Андрея Андреевича. Дед, отец и внук. Их тоже разделила война. Теперь они встретились в Донецке у самого старшего Воронцова.

© РИА Новости / Валерий Мельников
5 из 12

Атаман станицы Кировской Александр Огирин приехал в деревню Муратово под Луганском к своей маме, с которой не виделся восемь лет. Он был ранен на службе в Народной милиции ЛНР. Сейчас Муратово освободили.

© РИА Новости / Валерий Мельников
6 из 12

Это Павел Чуприн, который приехал из Донецка в освобожденный от нацистов Мариуполь к маме Ирине Григорьевне Чуприной. Она не видела сына несколько лет, из-за общения с ним ее могли заподозрить в связях с донецкими ополченцами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
7 из 12

Лариса Коваленко родом из Мариуполя, но последние восемь лет жила в Севастополе и Москве. Ее мама Елена осталась в Мариуполе. На этой фотографии запечатлен момент их встречи в Донецке, в эвакуации. Лариса гладит мамины руки. Мама выжила, Мариуполь освобожден.

© РИА Новости / Валерий Мельников
8 из 12

Настоятель Свято-Никольского храма Станицы Луганская отец Алексей Храбров встретился с мамой Еленой Храбровой и бабушкой Галиной Макогон в городе Ровеньки. Своих родных батюшка не видел четыре года.

© РИА Новости / Валерий Мельников
9 из 12

Ольга Глущенко из поселка Ганусовка ЛНР. До этого дня она не видела своего Юру восемь лет. Сын заехал к ней повидаться, поселок теперь под контролем Луганской республики. На этой фотографии мама провожает его обратно. Бойцы армии ДНР и ЛНР продолжают освобождать свою землю.

© РИА Новости / Валерий Мельников
10 из 12

София вдыхает аромат пролесков, подаренных ей бабушкой Лидией Петровной, возле ее дома в поселке Ольховое Луганской народной республики. В прошлый раз София видела бабушку, когда была совсем маленькой, в 2015 году. Потом родных разлучила война.

© РИА Новости / Валерий Мельников
11 из 12

Маленький Самсон впервые увидел деда. Виктор Александрович живет в станице Луганская. В феврале 2022 года станицу отвоевали, она перешла под контроль ЛНР.

© РИА Новости / Валерий Мельников
12 из 12

Это Ирина, она не видела свою маму с 2015 года. Лидия Петровна живет в поселке Ольховое Луганской народной республики. Ирина заехала на освобожденную территорию обнять маму. Они знают, что встретятся снова — после победы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
 
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