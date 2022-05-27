СоЕдинение: пронзительные кадры встреч донбасских семей, разделенных войной

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За каждой фотографией — трагедия разлуки и счастье воссоединения. Восемь лет назад в Донбассе началась война, разделившая целые семьи. На Украине за общение с родными, живущими за линией фронта, можно было поплатиться свободой и даже жизнью. Сейчас, когда освобождают город за городом, случаются эти долгожданные встречи. Для тех, кто выжил.