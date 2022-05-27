СоЕдинение: пронзительные кадры встреч донбасских семей, разделенных войной

Александр Алексеевич и Вера Афанасьевна Полковниковы встретили свою дочь Татьяну. Старики живут в селе Болотенное Луганской народной республики, теперь освобожденном. Война разлучила их с дочкой на восемь лет.
Александр Алексеевич и Вера Афанасьевна Полковниковы встретили свою дочь Татьяну. Старики живут в селе Болотенное Луганской народной республики, теперь освобожденном. Война разлучила их с дочкой на восемь лет.
Это Никита Голденко из Мариуполя. Еще недавно, когда Мариуполь был под контролем Украины и нацистского "Азова", мальчик не мог общаться с родными, живущими в донецком Енакиево. На этой фотографии запечатлен момент, когда Никита встретился со своей тетей Еленой.
Это Никита Голденко из Мариуполя. Еще недавно, когда Мариуполь был под контролем Украины и нацистского "Азова", мальчик не мог общаться с родными, живущими в донецком Енакиево. На этой фотографии запечатлен момент, когда Никита встретился со своей тетей Еленой.
Это маленькая Лилия. Она родилась во время войны и никогда не видела прабабушку и прадедушку. Лилия жила на территории, подконтрольной Киеву, а ее родные — в Донецке. На фотографии: Андрей Андреевич и Надежда Иосиповна в первый раз качают правнучку на качелях в своем саду.
Это маленькая Лилия. Она родилась во время войны и никогда не видела прабабушку и прадедушку. Лилия жила на территории, подконтрольной Киеву, а ее родные — в Донецке. На фотографии: Андрей Андреевич и Надежда Иосиповна в первый раз качают правнучку на качелях в своем саду.
Это Воронцовы. Три Андрея Андреевича. Дед, отец и внук. Их тоже разделила война. Теперь они встретились в Донецке у самого старшего Воронцова.
Это Воронцовы. Три Андрея Андреевича. Дед, отец и внук. Их тоже разделила война. Теперь они встретились в Донецке у самого старшего Воронцова.
Атаман станицы Кировской Александр Огирин приехал в деревню Муратово под Луганском к своей маме, с которой не виделся восемь лет. Он был ранен на службе в Народной милиции ЛНР. Сейчас Муратово освободили.
Атаман станицы Кировской Александр Огирин приехал в деревню Муратово под Луганском к своей маме, с которой не виделся восемь лет. Он был ранен на службе в Народной милиции ЛНР. Сейчас Муратово освободили.
Это Павел Чуприн, который приехал из Донецка в освобожденный от нацистов Мариуполь к маме Ирине Григорьевне Чуприной. Она не видела сына несколько лет, из-за общения с ним ее могли заподозрить в связях с донецкими ополченцами.
Это Павел Чуприн, который приехал из Донецка в освобожденный от нацистов Мариуполь к маме Ирине Григорьевне Чуприной. Она не видела сына несколько лет, из-за общения с ним ее могли заподозрить в связях с донецкими ополченцами.
Лариса Коваленко родом из Мариуполя, но последние восемь лет жила в Севастополе и Москве. Ее мама Елена осталась в Мариуполе. На этой фотографии запечатлен момент их встречи в Донецке, в эвакуации. Лариса гладит мамины руки. Мама выжила, Мариуполь освобожден.
Лариса Коваленко родом из Мариуполя, но последние восемь лет жила в Севастополе и Москве. Ее мама Елена осталась в Мариуполе. На этой фотографии запечатлен момент их встречи в Донецке, в эвакуации. Лариса гладит мамины руки. Мама выжила, Мариуполь освобожден.
Настоятель Свято-Никольского храма Станицы Луганская отец Алексей Храбров встретился с мамой Еленой Храбровой и бабушкой Галиной Макогон в городе Ровеньки. Своих родных батюшка не видел четыре года.
Настоятель Свято-Никольского храма Станицы Луганская отец Алексей Храбров встретился с мамой Еленой Храбровой и бабушкой Галиной Макогон в городе Ровеньки. Своих родных батюшка не видел четыре года.
Ольга Глущенко из поселка Ганусовка ЛНР. До этого дня она не видела своего Юру восемь лет. Сын заехал к ней повидаться, поселок теперь под контролем Луганской республики. На этой фотографии мама провожает его обратно. Бойцы армии ДНР и ЛНР продолжают освобождать свою землю.
Ольга Глущенко из поселка Ганусовка ЛНР. До этого дня она не видела своего Юру восемь лет. Сын заехал к ней повидаться, поселок теперь под контролем Луганской республики. На этой фотографии мама провожает его обратно. Бойцы армии ДНР и ЛНР продолжают освобождать свою землю.
София вдыхает аромат пролесков, подаренных ей бабушкой Лидией Петровной, возле ее дома в поселке Ольховое Луганской народной республики. В прошлый раз София видела бабушку, когда была совсем маленькой, в 2015 году. Потом родных разлучила война.
София вдыхает аромат пролесков, подаренных ей бабушкой Лидией Петровной, возле ее дома в поселке Ольховое Луганской народной республики. В прошлый раз София видела бабушку, когда была совсем маленькой, в 2015 году. Потом родных разлучила война.
Маленький Самсон впервые увидел деда. Виктор Александрович живет в станице Луганская. В феврале 2022 года станицу отвоевали, она перешла под контроль ЛНР.
Маленький Самсон впервые увидел деда. Виктор Александрович живет в станице Луганская. В феврале 2022 года станицу отвоевали, она перешла под контроль ЛНР.
Это Ирина, она не видела свою маму с 2015 года. Лидия Петровна живет в поселке Ольховое Луганской народной республики. Ирина заехала на освобожденную территорию обнять маму. Они знают, что встретятся снова — после победы.
Это Ирина, она не видела свою маму с 2015 года. Лидия Петровна живет в поселке Ольховое Луганской народной республики. Ирина заехала на освобожденную территорию обнять маму. Они знают, что встретятся снова — после победы.