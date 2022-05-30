https://ria.ru/20220530/baskov-1791694294.html
Басков захотел создать свою кинокомпанию
Басков захотел создать свою кинокомпанию - РИА Новости, 30.05.2022
Басков захотел создать свою кинокомпанию
Николай Басков планирует создать свою кинокомпанию, рассказала РИА Новости его пресс-секретарь Марина Наумова. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:31
2022-05-30T12:31
2022-05-30T12:31
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Николай Басков планирует создать свою кинокомпанию, рассказала РИА Новости его пресс-секретарь Марина Наумова.Ранее певец вместе с другими звездами российской эстрады – Олегом Газмановым, Ларисой Долиной, Надеждой Бабкиной и Григорием Лепсом – объявил о создании Российской музыкальной ассоциации на фоне "отмены" русской культуры на Западе. Ассоциация займется поддержкой талантливой молодежи, председателем ассоциации станет Басков.
https://ria.ru/20220530/letuchaya-1791663693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, николай басков, шоу-бизнес
Басков захотел создать свою кинокомпанию
Николай Басков захотел создать свою кинокомпанию