Басков захотел создать свою кинокомпанию

"На самом деле, он (Басков) мечтает снять кино. Вероятнее всего, он будет выступать в роли продюсера в своей кинокомпании, а также может там сыграть, потому что является профессиональным актером. Режиссером – вряд ли, хотя, кто знает, Басков – талантливый человек. Сейчас российское кино развивается очень активно", – сказала она.