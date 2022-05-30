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Басков захотел создать свою кинокомпанию - РИА Новости, 30.05.2022
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Шоубиз
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Басков захотел создать свою кинокомпанию
Басков захотел создать свою кинокомпанию - РИА Новости, 30.05.2022
Басков захотел создать свою кинокомпанию
Николай Басков планирует создать свою кинокомпанию, рассказала РИА Новости его пресс-секретарь Марина Наумова. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:31
2022-05-30T12:31
шоубиз
новости культуры
знаменитости
николай басков
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Николай Басков планирует создать свою кинокомпанию, рассказала РИА Новости его пресс-секретарь Марина Наумова.Ранее певец вместе с другими звездами российской эстрады – Олегом Газмановым, Ларисой Долиной, Надеждой Бабкиной и Григорием Лепсом – объявил о создании Российской музыкальной ассоциации на фоне "отмены" русской культуры на Западе. Ассоциация займется поддержкой талантливой молодежи, председателем ассоциации станет Басков.
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новости культуры, знаменитости, николай басков, шоу-бизнес
12:31 30.05.2022
 
Басков захотел создать свою кинокомпанию

Николай Басков захотел создать свою кинокомпанию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Николай Басков
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Николай Басков планирует создать свою кинокомпанию, рассказала РИА Новости его пресс-секретарь Марина Наумова.

"На самом деле, он (Басков) мечтает снять кино. Вероятнее всего, он будет выступать в роли продюсера в своей кинокомпании, а также может там сыграть, потому что является профессиональным актером. Режиссером – вряд ли, хотя, кто знает, Басков – талантливый человек. Сейчас российское кино развивается очень активно", – сказала она.

Ранее певец вместе с другими звездами российской эстрады – Олегом Газмановым, Ларисой Долиной, Надеждой Бабкиной и Григорием Лепсом – объявил о создании Российской музыкальной ассоциации на фоне "отмены" русской культуры на Западе. Ассоциация займется поддержкой талантливой молодежи, председателем ассоциации станет Басков.
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