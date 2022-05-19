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Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации - РИА Новости, 19.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220519/baskov-1789441581.html
Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации
Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации - РИА Новости, 19.05.2022
Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации
В России на фоне "отмены" русской культуры будет создана Российская музыкальная ассоциация. Она займется поддержкой талантливой молодежи, сообщил на... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:15
2022-05-19T14:17
шоубиз
новости культуры
николай басков
олег газманов
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шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В России на фоне "отмены" русской культуры будет создана Российская музыкальная ассоциация. Она займется поддержкой талантливой молодежи, сообщил на пресс-конференции народный артист РФ Николай Басков, который станет ее председателем.В ассоциации примет участие и Олег Газманов. По его мнению, во время "такого беспрецедентного давления артисты должны объединяться". Певица Лариса Долина отметила, что сейчас в мире русский язык и русскую культуру "пытаются засунуть за шиворот". Григорий Лепс считает, что культура может стать основой экономического процветания страны. Надежда Бабкина рассказала, что ассоциация уже наметила себе задачи. Ранее Иосиф Пригожин заявил о готовности создать свой аналог Евровидения.
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новости культуры, николай басков, олег газманов, лариса долина, григорий лепс, шоу-бизнес, знаменитости
13:15 19.05.2022 (обновлено: 14:17 19.05.2022)
 
Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации

Басков станет председателем Российской музыкальной ассоциации по поддержке талантов

© Фото : пресс-служба Николая БасковаПевец Николай Басков
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : пресс-служба Николая Баскова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В России на фоне "отмены" русской культуры будет создана Российская музыкальная ассоциация. Она займется поддержкой талантливой молодежи, сообщил на пресс-конференции народный артист РФ Николай Басков, который станет ее председателем.

"Запад поражен болезнью "отмены" русской культуры. Постоянно запрещают выступления многих наших артистов. Разве это не нацизм в чистом виде? Мы решили заявить о создании Российской музыкальной ассоциации", – сказал Басков.

В ассоциации примет участие и Олег Газманов. По его мнению, во время "такого беспрецедентного давления артисты должны объединяться".

"Мое место в этой ассоциации – это патриотическое направление. Не хватает духоподъемных песен", – сказал он.

Певица Лариса Долина отметила, что сейчас в мире русский язык и русскую культуру "пытаются засунуть за шиворот".

"Пример – Евровидение. Как подменялись оценки во время прямого эфира? Настало время организовать свой конкурс, где будут петь только на русском языке", – сказала она, добавив, что ассоциация хочет поднять культурный уровень людей.

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Григорий Лепс считает, что культура может стать основой экономического процветания страны.

"Как можно отменить Пушкина? Это все равно что отменить Шекспира. Но Запад продолжает этим заниматься. Видимо, в каких-то своих целях. Русский мир для нас – это все", – сказал он.

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Надежда Бабкина рассказала, что ассоциация уже наметила себе задачи.

"Мы движемся поэтапно. Наш народ многонациональный. Ассоциация будет заниматься поддержкой развития народного творчества… Мы будем включать представителей всех жанров. Будем организовывать разные мероприятия. Объединим всю музыкальную культуру нашей страны", – уточнила она.

Ранее Иосиф Пригожин заявил о готовности создать свой аналог Евровидения.
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ШоубизНовости культурыНиколай БасковОлег ГазмановЛариса ДолинаГригорий ЛепсШоу-бизнесЗнаменитости
 
 
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