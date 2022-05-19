https://ria.ru/20220519/baskov-1789441581.html

Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации

Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации - РИА Новости, 19.05.2022

Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации

В России на фоне "отмены" русской культуры будет создана Российская музыкальная ассоциация. Она займется поддержкой талантливой молодежи, сообщил на... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:15

2022-05-19T13:15

2022-05-19T14:17

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В России на фоне "отмены" русской культуры будет создана Российская музыкальная ассоциация. Она займется поддержкой талантливой молодежи, сообщил на пресс-конференции народный артист РФ Николай Басков, который станет ее председателем.В ассоциации примет участие и Олег Газманов. По его мнению, во время "такого беспрецедентного давления артисты должны объединяться". Певица Лариса Долина отметила, что сейчас в мире русский язык и русскую культуру "пытаются засунуть за шиворот". Григорий Лепс считает, что культура может стать основой экономического процветания страны. Надежда Бабкина рассказала, что ассоциация уже наметила себе задачи. Ранее Иосиф Пригожин заявил о готовности создать свой аналог Евровидения.

https://ria.ru/20220516/evrovidenie-1788794501.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/leps-1788054324.html

https://ria.ru/20220513/prigozhin-1788326262.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

новости культуры, николай басков, олег газманов, лариса долина, григорий лепс, шоу-бизнес, знаменитости