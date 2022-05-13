https://ria.ru/20220513/prigozhin-1788326262.html

Иосиф Пригожин готов создать свой конкурс "Евровидение"

Иосиф Пригожин готов создать свой конкурс "Евровидение" - РИА Новости, 13.05.2022

Иосиф Пригожин готов создать свой конкурс "Евровидение"

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что хотел бы создать свой конкурс "Евровидение". РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:11

2022-05-13T14:11

2022-05-13T14:19

олимпийские игры

россия

европейский вещательный союз

шоубиз

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что хотел бы создать свой конкурс "Евровидение".В феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение мотивировалось "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине"."Надо создать свой конкурс вместо "Евровидения". Я готов сделать свой конкурс "Евровидение", у меня есть много опыта", - сказал Пригожин.По словам продюсера, в 1995 году он придумал и организовал российскую музыкальную премию "Золотой граммофон" (вручается с 1996 года).

https://ria.ru/20220512/kirkorov-1788152773.html

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олимпийские игры, россия, европейский вещательный союз