Рейтинг@Mail.ru
Иосиф Пригожин готов создать свой конкурс "Евровидение" - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220513/prigozhin-1788326262.html
Иосиф Пригожин готов создать свой конкурс "Евровидение"
Иосиф Пригожин готов создать свой конкурс "Евровидение" - РИА Новости, 13.05.2022
Иосиф Пригожин готов создать свой конкурс "Евровидение"
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что хотел бы создать свой конкурс "Евровидение". РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:11
2022-05-13T14:19
олимпийские игры
россия
европейский вещательный союз
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742409895_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_c5257a4003711a6fe1f0f991909bf3c9.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что хотел бы создать свой конкурс "Евровидение".В феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение мотивировалось "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине"."Надо создать свой конкурс вместо "Евровидения". Я готов сделать свой конкурс "Евровидение", у меня есть много опыта", - сказал Пригожин.По словам продюсера, в 1995 году он придумал и организовал российскую музыкальную премию "Золотой граммофон" (вручается с 1996 года).
https://ria.ru/20220512/kirkorov-1788152773.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742409895_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_f0a2197f96d3960830e22c2e826ca508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олимпийские игры, россия, европейский вещательный союз
14:11 13.05.2022 (обновлено: 14:19 13.05.2022)
 
Иосиф Пригожин готов создать свой конкурс "Евровидение"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин готов создать свой конкурс "Евровидение"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Иосиф Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что хотел бы создать свой конкурс "Евровидение".
В феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение мотивировалось "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 18:12Шоубиз
Киркоров назвал причину своей поездки на Евровидение
"Надо создать свой конкурс вместо "Евровидения". Я готов сделать свой конкурс "Евровидение", у меня есть много опыта", - сказал Пригожин.
По словам продюсера, в 1995 году он придумал и организовал российскую музыкальную премию "Золотой граммофон" (вручается с 1996 года).
 
ШоубизОлимпийские игрыРоссияЕвропейский вещательный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала