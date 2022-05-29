https://ria.ru/20220529/vsu-1791615362.html

Только западная помощь удерживает ВСУ от капитуляции, заявил сенатор

Только западная помощь удерживает ВСУ от капитуляции, заявил сенатор - РИА Новости, 29.05.2022

Только западная помощь удерживает ВСУ от капитуляции, заявил сенатор

Украинские военные деморализованы, только западная военная помощь удерживает войска Украины от тотальной капитуляции в то время, как Россия наращивает темпы... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T22:02

2022-05-29T22:02

2022-05-29T22:02

в мире

бондарев

россия

украина

кривой рог

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150983/75/1509837540_0:133:2530:1556_1920x0_80_0_0_b932fa3a9533f610d689ac63472a3935.jpg

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Украинские военные деморализованы, только западная военная помощь удерживает войска Украины от тотальной капитуляции в то время, как Россия наращивает темпы демилитаризации страны, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Враг в значительной мере обезоружен и деморализован, и если бы не поставки вооружений и военной техники из стран Запада, то ВСУ уже давно не просто массово, а тотально капитулировали бы", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что Россия наращивает темпы демилитаризации Украины."Уничтожение военной инфраструктуры ВСУ вновь осуществляется высокими темпами после периода некоторого намеренного замедления спецоперации, на которое наши вооруженные силы пошли сознательно в целях сохранения жизней мирных граждан. Сейчас стала возможной интенсификация этого процесса без риска для гражданского населения", - добавил политик.Бондарев напомнил, что сегодня ВКС России нанесли высокоточный ракетный удар по оружейному складу украинских войск в Кривом Роге Днепропетровской области, по трем пунктам управления, 25 районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также двум артиллерийским батареям на огневых позициях. В ДНР российским военным удалось уничтожить пусковую установку ЗРК "Оса-АКМ", а в Харьковской области - уничтожить Радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

россия

украина

кривой рог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бондарев, россия, украина, кривой рог, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны