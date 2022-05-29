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Только западная помощь удерживает ВСУ от капитуляции, заявил сенатор
Только западная помощь удерживает ВСУ от капитуляции, заявил сенатор - РИА Новости, 29.05.2022
Только западная помощь удерживает ВСУ от капитуляции, заявил сенатор
Украинские военные деморализованы, только западная военная помощь удерживает войска Украины от тотальной капитуляции в то время, как Россия наращивает темпы... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:02
2022-05-29T22:02
2022-05-29T22:02
в мире
бондарев
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кривой рог
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Украинские военные деморализованы, только западная военная помощь удерживает войска Украины от тотальной капитуляции в то время, как Россия наращивает темпы демилитаризации страны, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Враг в значительной мере обезоружен и деморализован, и если бы не поставки вооружений и военной техники из стран Запада, то ВСУ уже давно не просто массово, а тотально капитулировали бы", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что Россия наращивает темпы демилитаризации Украины."Уничтожение военной инфраструктуры ВСУ вновь осуществляется высокими темпами после периода некоторого намеренного замедления спецоперации, на которое наши вооруженные силы пошли сознательно в целях сохранения жизней мирных граждан. Сейчас стала возможной интенсификация этого процесса без риска для гражданского населения", - добавил политик.Бондарев напомнил, что сегодня ВКС России нанесли высокоточный ракетный удар по оружейному складу украинских войск в Кривом Роге Днепропетровской области, по трем пунктам управления, 25 районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также двум артиллерийским батареям на огневых позициях. В ДНР российским военным удалось уничтожить пусковую установку ЗРК "Оса-АКМ", а в Харьковской области - уничтожить Радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html
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в мире, бондарев, россия, украина, кривой рог, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
Только западная помощь удерживает ВСУ от капитуляции, заявил сенатор
Сенатор Бондарев: только западная помощь удерживает ВСУ от капитуляции