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Только западная помощь удерживает ВСУ от капитуляции, заявил сенатор - РИА Новости, 29.05.2022
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Только западная помощь удерживает ВСУ от капитуляции, заявил сенатор
Только западная помощь удерживает ВСУ от капитуляции, заявил сенатор - РИА Новости, 29.05.2022
Только западная помощь удерживает ВСУ от капитуляции, заявил сенатор
Украинские военные деморализованы, только западная военная помощь удерживает войска Украины от тотальной капитуляции в то время, как Россия наращивает темпы... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:02
2022-05-29T22:02
в мире
бондарев
россия
украина
кривой рог
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Украинские военные деморализованы, только западная военная помощь удерживает войска Украины от тотальной капитуляции в то время, как Россия наращивает темпы демилитаризации страны, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Враг в значительной мере обезоружен и деморализован, и если бы не поставки вооружений и военной техники из стран Запада, то ВСУ уже давно не просто массово, а тотально капитулировали бы", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что Россия наращивает темпы демилитаризации Украины."Уничтожение военной инфраструктуры ВСУ вновь осуществляется высокими темпами после периода некоторого намеренного замедления спецоперации, на которое наши вооруженные силы пошли сознательно в целях сохранения жизней мирных граждан. Сейчас стала возможной интенсификация этого процесса без риска для гражданского населения", - добавил политик.Бондарев напомнил, что сегодня ВКС России нанесли высокоточный ракетный удар по оружейному складу украинских войск в Кривом Роге Днепропетровской области, по трем пунктам управления, 25 районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также двум артиллерийским батареям на огневых позициях. В ДНР российским военным удалось уничтожить пусковую установку ЗРК "Оса-АКМ", а в Харьковской области - уничтожить Радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html
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в мире, бондарев, россия, украина, кривой рог, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
22:02 29.05.2022
 
Только западная помощь удерживает ВСУ от капитуляции, заявил сенатор

Сенатор Бондарев: только западная помощь удерживает ВСУ от капитуляции

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВиктор Бондарев
Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
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Виктор Бондарев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Украинские военные деморализованы, только западная военная помощь удерживает войска Украины от тотальной капитуляции в то время, как Россия наращивает темпы демилитаризации страны, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Враг в значительной мере обезоружен и деморализован, и если бы не поставки вооружений и военной техники из стран Запада, то ВСУ уже давно не просто массово, а тотально капитулировали бы", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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Запад культивирует ненависть всех ко всем
Он подчеркнул, что Россия наращивает темпы демилитаризации Украины.
"Уничтожение военной инфраструктуры ВСУ вновь осуществляется высокими темпами после периода некоторого намеренного замедления спецоперации, на которое наши вооруженные силы пошли сознательно в целях сохранения жизней мирных граждан. Сейчас стала возможной интенсификация этого процесса без риска для гражданского населения", - добавил политик.
Бондарев напомнил, что сегодня ВКС России нанесли высокоточный ракетный удар по оружейному складу украинских войск в Кривом Роге Днепропетровской области, по трем пунктам управления, 25 районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также двум артиллерийским батареям на огневых позициях. В ДНР российским военным удалось уничтожить пусковую установку ЗРК "Оса-АКМ", а в Харьковской области - уничтожить Радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей.
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…И украинизация всей Европы!
 
В миреБондаревРоссияУкраинаКривой РогВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороны
 
 
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