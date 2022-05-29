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Зюганов заявил о необходимости госрегулирования цен на продукты - РИА Новости, 29.05.2022
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Зюганов заявил о необходимости госрегулирования цен на продукты
Зюганов заявил о необходимости госрегулирования цен на продукты - РИА Новости, 29.05.2022
Зюганов заявил о необходимости госрегулирования цен на продукты
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости, об этом политик написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T18:09
2022-05-29T18:29
геннадий зюганов
кпрф
цены
продукты
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости, об этом политик написал в своем Telegram-канале.По его словам, ситуация с ростом цен "абсолютно недопустимая"."На "невидимую руку" рынка мы уже за эти 30 лет насмотрелись. Хватит! Пора государству заняться регулированием и нести за это ответственность!" - заявил Зюганов.
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геннадий зюганов, кпрф, цены, продукты
18:09 29.05.2022 (обновлено: 18:29 29.05.2022)
 
Зюганов заявил о необходимости госрегулирования цен на продукты

Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости

© РИА Новости / Руслан Кривобок  / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости, об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По его словам, ситуация с ростом цен "абсолютно недопустимая".
"На "невидимую руку" рынка мы уже за эти 30 лет насмотрелись. Хватит! Пора государству заняться регулированием и нести за это ответственность!" - заявил Зюганов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 12:46
Экономисты назвали равновесный курс рубля
 
Геннадий ЗюгановКПРФЦеныПродукты
 
 
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