https://ria.ru/20220529/tseny-1791581281.html
Зюганов заявил о необходимости госрегулирования цен на продукты
Зюганов заявил о необходимости госрегулирования цен на продукты - РИА Новости, 29.05.2022
Зюганов заявил о необходимости госрегулирования цен на продукты
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости, об этом политик написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T18:09
2022-05-29T18:09
2022-05-29T18:29
геннадий зюганов
кпрф
цены
продукты
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости, об этом политик написал в своем Telegram-канале.По его словам, ситуация с ростом цен "абсолютно недопустимая"."На "невидимую руку" рынка мы уже за эти 30 лет насмотрелись. Хватит! Пора государству заняться регулированием и нести за это ответственность!" - заявил Зюганов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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геннадий зюганов, кпрф, цены, продукты
18:09 29.05.2022 (обновлено: 18:29 29.05.2022)
Зюганов заявил о необходимости госрегулирования цен на продукты
Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости