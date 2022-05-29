https://ria.ru/20220529/tseny-1791581281.html

Зюганов заявил о необходимости госрегулирования цен на продукты

Зюганов заявил о необходимости госрегулирования цен на продукты - РИА Новости, 29.05.2022

Зюганов заявил о необходимости госрегулирования цен на продукты

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости, об этом политик написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T18:09

2022-05-29T18:09

2022-05-29T18:29

геннадий зюганов

кпрф

цены

продукты

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости, об этом политик написал в своем Telegram-канале.По его словам, ситуация с ростом цен "абсолютно недопустимая"."На "невидимую руку" рынка мы уже за эти 30 лет насмотрелись. Хватит! Пора государству заняться регулированием и нести за это ответственность!" - заявил Зюганов.

https://ria.ru/20220528/rubl-1791400181.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

геннадий зюганов, кпрф, цены, продукты