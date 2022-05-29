https://ria.ru/20220529/moskva-1791591913.html

Более ста победителей конкурса "Лидеры России" наградили в Москве

Более ста победителей конкурса "Лидеры России" наградили в Москве - РИА Новости, 29.05.2022

Более ста победителей конкурса "Лидеры России" наградили в Москве

Более ста суперфиналистов конкурса управленцев "Лидеры России" определены в Москве, ими стали россияне из 32 регионов страны и представители трех зарубежных... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T19:18

2022-05-29T19:18

2022-05-29T19:59

алексей морозов (хоккей)

россия

москва

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790821003_0:243:3191:2038_1920x0_80_0_0_b7e2509fee3cc6ab1189a24cfdf27e40.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более ста суперфиналистов конкурса управленцев "Лидеры России" определены в Москве, ими стали россияне из 32 регионов страны и представители трех зарубежных стран - Казахстана, ОАЭ и Эстонии, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей"."Из 300 суперфиналистов определены 106 победителей – представители 32 регионов России и трех зарубежных стран – Объединенных Арабских Эмиратов, Эстонии и Казахстана. Больше всего победителей из Москвы – 46 человек. На втором месте Московская область и Санкт-Петербург – по шесть победителей. На третьем месте Тюменская область – четыре победителя",- говорится в сообщении.Уточняется, что участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран: Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Так, 126 человек представляют трек "Бизнес и промышленность", 87 участников – трек "Государственное управление", 37 конкурсантов – трек "Информационные технологии", 18 участников – трек "Наука", 14 суперфиналистов – трек "Культура", 11 участников – трек "Здравоохранение", а семь конкурсантов – трек "Международный".Среди победителей - президент Континентальной хоккейной лиги, серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, двукратный чемпион мира в составе сборной России, многократный чемпион России в составе клуба "Ак Барс" Алексей Морозов, вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев, глава Вологодского района Вологодской области Сергей Жестянников, директор калининградского автовокзала Алена Беликова и другие.В четвертом сезоне кадрового конкурса "Лидеры России" приняли участие более 180 тысяч управленцев. В суперфинал, который начался в четверг, вышли 300 человек.

https://ria.ru/20220529/rossiya-1791587394.html

https://ria.ru/20220528/biblionoch-1791477731.html

россия

москва

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей морозов (хоккей), россия, москва, казахстан