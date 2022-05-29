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Более ста победителей конкурса "Лидеры России" наградили в Москве - РИА Новости, 29.05.2022
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Более ста победителей конкурса "Лидеры России" наградили в Москве
Более ста победителей конкурса "Лидеры России" наградили в Москве - РИА Новости, 29.05.2022
Более ста победителей конкурса "Лидеры России" наградили в Москве
Более ста суперфиналистов конкурса управленцев "Лидеры России" определены в Москве, ими стали россияне из 32 регионов страны и представители трех зарубежных... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T19:18
2022-05-29T19:59
алексей морозов (хоккей)
россия
москва
казахстан
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более ста суперфиналистов конкурса управленцев "Лидеры России" определены в Москве, ими стали россияне из 32 регионов страны и представители трех зарубежных стран - Казахстана, ОАЭ и Эстонии, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей"."Из 300 суперфиналистов определены 106 победителей – представители 32 регионов России и трех зарубежных стран – Объединенных Арабских Эмиратов, Эстонии и Казахстана. Больше всего победителей из Москвы – 46 человек. На втором месте Московская область и Санкт-Петербург – по шесть победителей. На третьем месте Тюменская область – четыре победителя",- говорится в сообщении.Уточняется, что участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран: Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Так, 126 человек представляют трек "Бизнес и промышленность", 87 участников – трек "Государственное управление", 37 конкурсантов – трек "Информационные технологии", 18 участников – трек "Наука", 14 суперфиналистов – трек "Культура", 11 участников – трек "Здравоохранение", а семь конкурсантов – трек "Международный".Среди победителей - президент Континентальной хоккейной лиги, серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, двукратный чемпион мира в составе сборной России, многократный чемпион России в составе клуба "Ак Барс" Алексей Морозов, вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев, глава Вологодского района Вологодской области Сергей Жестянников, директор калининградского автовокзала Алена Беликова и другие.В четвертом сезоне кадрового конкурса "Лидеры России" приняли участие более 180 тысяч управленцев. В суперфинал, который начался в четверг, вышли 300 человек.
https://ria.ru/20220529/rossiya-1791587394.html
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алексей морозов (хоккей), россия, москва, казахстан
19:18 29.05.2022 (обновлено: 19:59 29.05.2022)
 
Более ста победителей конкурса "Лидеры России" наградили в Москве

Более ста победителей конкурса управленцев "Лидеры России" наградили в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастник суперфинала четвертого сезона конкурса "Лидеры России" в Гостином дворе в Москве
Участник суперфинала четвертого сезона конкурса Лидеры России в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участник суперфинала четвертого сезона конкурса "Лидеры России" в Гостином дворе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более ста суперфиналистов конкурса управленцев "Лидеры России" определены в Москве, ими стали россияне из 32 регионов страны и представители трех зарубежных стран - Казахстана, ОАЭ и Эстонии, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".
"Из 300 суперфиналистов определены 106 победителей – представители 32 регионов России и трех зарубежных стран – Объединенных Арабских Эмиратов, Эстонии и Казахстана. Больше всего победителей из Москвы – 46 человек. На втором месте Московская область и Санкт-Петербург – по шесть победителей. На третьем месте Тюменская область – четыре победителя",- говорится в сообщении.
Суперфинал конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 18:52
Зарубежные финалисты "Лидеров России" получат российское гражданство
Уточняется, что участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран: Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Так, 126 человек представляют трек "Бизнес и промышленность", 87 участников – трек "Государственное управление", 37 конкурсантов – трек "Информационные технологии", 18 участников – трек "Наука", 14 суперфиналистов – трек "Культура", 11 участников – трек "Здравоохранение", а семь конкурсантов – трек "Международный".
Среди победителей - президент Континентальной хоккейной лиги, серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, двукратный чемпион мира в составе сборной России, многократный чемпион России в составе клуба "Ак Барс" Алексей Морозов, вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев, глава Вологодского района Вологодской области Сергей Жестянников, директор калининградского автовокзала Алена Беликова и другие.
В четвертом сезоне кадрового конкурса "Лидеры России" приняли участие более 180 тысяч управленцев. В суперфинал, который начался в четверг, вышли 300 человек.
Здание Российской государственной библиотеки в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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