19:18 29.05.2022 (обновлено: 19:59 29.05.2022)
Более ста победителей конкурса "Лидеры России" наградили в Москве
Более ста победителей конкурса управленцев "Лидеры России" наградили в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастник суперфинала четвертого сезона конкурса "Лидеры России" в Гостином дворе в Москве
Участник суперфинала четвертого сезона конкурса "Лидеры России" в Гостином дворе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более ста суперфиналистов конкурса управленцев "Лидеры России" определены в Москве, ими стали россияне из 32 регионов страны и представители трех зарубежных стран - Казахстана, ОАЭ и Эстонии, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".
"Из 300 суперфиналистов определены 106 победителей – представители 32 регионов России и трех зарубежных стран – Объединенных Арабских Эмиратов, Эстонии и Казахстана. Больше всего победителей из Москвы – 46 человек. На втором месте Московская область и Санкт-Петербург – по шесть победителей. На третьем месте Тюменская область – четыре победителя",- говорится в сообщении.
Уточняется, что участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран: Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Так, 126 человек представляют трек "Бизнес и промышленность", 87 участников – трек "Государственное управление", 37 конкурсантов – трек "Информационные технологии", 18 участников – трек "Наука", 14 суперфиналистов – трек "Культура", 11 участников – трек "Здравоохранение", а семь конкурсантов – трек "Международный".
Среди победителей - президент Континентальной хоккейной лиги, серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, двукратный чемпион мира в составе сборной России, многократный чемпион России в составе клуба "Ак Барс" Алексей Морозов, вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев, глава Вологодского района Вологодской области Сергей Жестянников, директор калининградского автовокзала Алена Беликова и другие.
В четвертом сезоне кадрового конкурса "Лидеры России" приняли участие более 180 тысяч управленцев. В суперфинал, который начался в четверг, вышли 300 человек.